Testamentul lui Adrian Kreiner provoacă noi dispute în instanță. Fiica milionarului, război pentru ceasuri de lux și colecții de monede

La aproape trei ani de la moartea milionarului Adrian Kreiner, conflictul privind împărțirea averii sale continuă în instanță. De această dată, în centrul disputei s-au aflat mai multe bunuri de valoare, printre care ceasuri de lux, monede de colecție și alte obiecte evaluate la aproape 100.000 de euro.

Foto: Ora de Sibiu/Facebook

Obiectele care stau la baza conflictului din instanță

Deși prin testament o parte importantă a averii i-a revenit Adriana Viliginschi, fosta parteneră a afaceristului, judecătorii au decis că o serie de bunuri mobile trebuie restituite fiicei milionarului, Vanessa Kreiner, potrivit Cancan.

Litigiul a pornit de la o colecție impresionantă alcătuită din ceasuri de lux ale unor branduri renumite, precum Audemars Piguet, Chopard, CVSTOS și Datejust, dar și din sute de monede de colecție din aur și argint.

Conform documentelor analizate de instanță, o parte dintre monede cântăreau împreună peste șapte kilograme și făceau parte din colecția personală a lui Adrian Kreiner. În urma unei evaluări realizate în vara anului 2026, valoarea totală a bunurilor a fost estimată la aproximativ 100.000 de euro.

Vila a fost moștenită de Adriana Viliginschi, însă nu și toate bunurile din interior

După decesul afaceristului, Adriana Viliginschi a devenit beneficiara unor bunuri prevăzute în testament, inclusiv a vilei în care locuia și a unor participații în afacerile acestuia.

Totuși, atunci când a venit vorba despre colecțiile de ceasuri și monede găsite în locuință, fiica lui Adrian Kreiner a susținut că acestea fac parte din masa succesorală și că îi revin în calitate de moștenitoare legală.

Judecătorii au analizat facturi de achiziție, documente financiare și transferuri bancare și au concluzionat că există indicii solide că bunurile respective au fost cumpărate și deținute de Adrian Kreiner.

În dosar a apărut și numele unui bărbat care a susținut că o parte dintre bunurile ridicate de anchetatori îi aparțineau. Acesta a contestat măsurile luate de procurori, afirmând că simplul fapt că locuia în aceeași casă cu Adriana Viliginschi nu demonstrează că obiectele erau ale acesteia. Ulterior, bărbatul și-a retras solicitarea, aspect de care instanța a ținut cont în analiza cauzei.

Cine a primit câștig de cauză

În hotărârea pronunțată de Tribunalul Hunedoara, magistrații au apreciat că obiectele aflate în litigiu fac parte din patrimoniul lăsat de omul de afaceri și că acestea trebuie restituite fiicei sale.

În consecință, sechestrul instituit asupra bunurilor a fost ridicat, iar colecția de ceasuri și monede urmează să fie predată Vanessei Kreiner. Cererea formulată de Adriana Viliginschi pentru recuperarea acestora a fost respinsă.

Hotărârea prevede însă că bunurile trebuie păstrate până la soluționarea definitivă a procesului penal aflat în desfășurare.

Cum a murit omul de afaceri Adrian Kreiner

Omul de afaceri Adrian Kreiner, bătut de trei hoți care au intrat în vila lui din Sibiu pentru a fura, a murit marți 8 octombrie 2023, la spital. Bărbatul de 50 de ani era în stare gravă, după ce a fost lovit în mod repetat la nivelul capului, trunchiului şi membrelor. Suspecţii l-au imobilizat legându-l de mâini şi de picioare.

„Cei care ne-au atacat duminică noaptea, în timp ce dormeam, prin faptele lor au reușit să îl omoare pe iubitul meu, logodnicul meu, bărbatul meu din ultimii 18 ani, Adrian Kreiner. Acum o oră a fost confirmat decesul, vă mulțumesc pentru toate gândurile bune și vă rog pe voi toți și presa ca în perioada următoare să îmi respectați intimitatea durerii pe care mereu am trăit-o în liniște. Toate informațiile legate de priveghi și înmormântare le voi face publice”, a scris, pe rețelele de socializare, logodnica lui Adrian Kreiner.