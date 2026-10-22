 Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră?
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Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră?

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„Mama, nu mă lasă să merg machiată la școală! Fă ceva!” Adolescenta unei vedete a cerut să se schimbe regulile pentru ea.

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Foto: Profimedia

Harper Beckham, fiica de 15 ani a Victoriei și a lui David Beckham, s-a plâns la mama ei după ce a aflat că nu are voie să poarte machiaj la școală. Deși adolescenta este pasionată de frumusețe și se pregătește să-și lanseze propriul brand de cosmetice, regulile instituției de învățământ pe care o frecventează nu îi permit să vină la cursuri machiată.

Victoria Beckham a povestit întreaga întâmplare în emisiunea „Today Show”, dezvăluind că fiica sa a fost extrem de nemulțumită de această interdicție. „Nu demult, a venit la mine și mi-a spus: «Mi-au zis că nu am voie să port machiaj la școală». Apoi m-a întrebat: «De ce nu vor să arăt cât mai bine posibil?»”, a povestit fosta membră a trupei Spice Girls despre discuția cu fiica adolescentă.

Harper a sperat că mama ei va interveni în favoarea ei și a rugat-o să contacteze conducerea școlii pentru a discuta despre acest subiect delicat „Mami, nu poți să suni la școală ca să-i convingi să mă lase?”, a întrebat adolescenta. Răspunsul Victoriei a fost, însă, categoric: „Nu pot să fac așa ceva, Harper!”.

Pasiunea lui Harper pentru cosmetice nu este deloc surprinzătoare, având în vedere că tânăra se pregătește să intre în industria frumuseții cu propria marcă, despre care presa britanică scrie că s-ar putea numi Harlo by Harper.

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Foto: Profimedia

Mama adolescentei a dezvăluit că Harper se pricepe foarte bine să obțină un machiaj discret, cu aspect natural. Cu alte cuvinte, n-ar fi nicio problemă să meargă machiartă discret la școală? Nu prea, pentru că regulile sunt reguli în SUA și, cel mai probabil, soții Beckham au ales o școală cu prestigiu, care nu pleacă urechea la toanele elevilor ei, oricât de cunoscuți și de influenți ar fi ei.

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