Beyoncé are o vilă de 200 de milioane $! Reședința din Malibu este una dintre cele mai scumpe din SUA

Nu se uită la bani! Beyoncé (45 de ani) și soțul ei, rapperul Jay-Z (56 de ani), dețin una dintre cele mai scumpe proprietăți rezidențiale din Statele Unite. Situată în exclusivista zonă Paradise Cove din Malibu, California, vila spectaculoasă a fost cumpărată de cei doi în mai 2023, pentru suma de 200 de milioane de dolari.

Beyoncé deține un portofoliu imobiliar impresionant Foto: Instagram

Tranzacția a stabilit un record pentru cea mai scumpă casă unifamilială vândută vreodată în California, iar proprietatea rămâne una dintre cele mai valoroase reședințe private din America.

Proprietatea are opt dormitoare, patru piscine și un heliport

Vila din Malibu a fost construită în 15 ani Foto: Profimedia

Domeniul se întinde pe aproximativ 3.716 metri pătrați și ocupă un teren de peste trei hectare, cu vedere directă la Oceanul Pacific și acces la o plajă privată.

Arhitectura este una neobișnuită, cu forme geometrice complexe, pereți din beton, suprafețe vitrate generoase și spații deschise. Ferestrele imense permit luminii naturale să pătrundă în interior și oferă priveliști spectaculoase asupra oceanului.

Proprietatea dispune de opt dormitoare, patru piscine și un heliport, fiind concepută pentru a oferi intimitate și confort la cele mai înalte standarde. Reședința a fost proiectată de celebrul arhitect japonez Tadao Ando, în colaborare cu firma americană WHY Architecture.

Lucrările au durat aproximativ 15 ani, iar construcția a fost finalizată în 2014. Proiectul a fost gândit inițial și ca o galerie privată de artă, arhitectura minimalistă fiind construită în jurul combinației dintre beton, sticlă și peisajul natural.

Înainte de a ajunge în proprietatea celor doi artiști, domeniul i-a aparținut lui Lee Phillip Bell, prezentatoare de televiziune și producătoare, care a murit în 2020. Împreună cu soțul său, William J. Bell, aceasta a creat unele dintre cele mai cunoscute seriale americane, printre care „Tânăr și neliniștit” și „Dragoste și putere”. Cei doi au colaborat cu Tadao Ando la realizarea impresionantului proiect.

Achiziția din Malibu face parte din portofoliul imobiliar impresionant al cuplului, care mai deține proprietăți de lux în California și în alte zone ale Statelor Unite. Potrivit estimărilor Forbes din 2026, Beyoncé are o avere de aproximativ 1 miliard de dolari, în timp ce Jay-Z este evaluat la 2,8 miliarde de dolari.

Averea lor cumulată ajunge astfel la aproximativ 3,8 miliarde de dolari. Artista și-a construit succesul prin muzică, turnee și proiecte de afaceri, în timp ce soțul ei a investit în industria băuturilor, tehnologie, divertisment și artă. Cei doi sunt căsătoriți din 2008 și au împreună trei copii: Blue Ivy (14 ani), Rumi (9 ani) și Sir (9 ani).