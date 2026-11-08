„Sunt pansexuală”. Vedeta care și-a dezvăluit orientarea sexuală! Ce a mărturisit în timpul unui podcast

Alanis Morissette și-a dezvăluit orientarea sexuală în cadrul unui podcast, iar răspunsul ei a surprins pe toată lumea. Creatoarea hitului „Jagged Little Pill” a vorbit deschis despre sexualitatea sa, susținând că este pansexuală.

Alanis Morissette. Foto: Instagram

Cântăreața și compozitoarea în vârstă de 52 de ani a declarat, într-un episod din 3 noiembrie al podcastului Handsome , că se identifică drept pansexuală, o orientare sexuală în care cineva este atras de o altă persoană, indiferent de identitatea de gen sau sexul acesteia.

Alanis Morissette, dezvăluiri despre orientarea ei sexuală

Alanis Morissette a făcut dezvăluirea spre sfârșitul episodului, după ce Fortune Feimster a întrebat-o în glumă dacă suferința pe care a trăit-o cântăreața din cauza bărbaților a făcut-o vreodată „să vrea să fie lesbiană”.

„Îmi pare rău pentru bărbații care te-au rănit, dar nu-mi pare rău pentru melodiile care au rezultat din asta. Sunt destul de uimitoare”, i-a spus Feimster, care este gazda podcastului alături de Tig Notaro și Mae Martin, lui Morissette, înainte de a întreba în glumă: „Te-a făcut să vrei să fii lesbiană la vreun moment?”.

Fără să ezite, Morissette a răspuns: „Sunt pansexuală, deci da”. Discuția nu s-a încheiat aici. Co-prezentatorul Notaro a dorit clarificări: „Stai puțin, nu ești chiar pansexuală, nu-i așa?”. Morissette a răspuns: „Sunt”.

Notaro a glumit apoi că interpreta piesei „Ironic” ar fi trebuit să-și înceapă apariția la podcast cu dezvăluirea despre sexualitatea ei. „Cum de nu știam asta? Știai tu asta?”, a spus Notaro, întorcându-se către Feimster. „Ar fi trebuit să intri în podcastul Handsome spunând: «Sunt pansexuală».”

„Știi, îmi place să las asta pentru epilog”, a glumit apoi Morissette. „Îmi place să-i derutez pe oameni la final”.

Ce este pansexualitatea

Prefixul „pan-” înseamnă „toți”. Așadar, pansexual se referă la cei care sunt atrași romantic, emoțional și/sau sexual de toate persoanele, indiferent de identitatea lor de gen . Pansexualul este adesea confundat cu bisexualul și, deși termenii se pot suprapune, ei nu sunt interschimbabili, scrie revista people.com.

Bisexualitatea se referă la cei care sunt atrași de mai mult de un gen, dar nu neapărat de toate genurile. Cu toate acestea, pansexualitatea se încadrează în „umbrela bisexualității”, potrivit lui Sarah Kate Ellis, CEO al organizației de advocacy LGBTQ GLAAD.

Morissette, care este căsătorită cu soțul ei, Mario „Souleye” Treadway, din 2010, a vorbit anterior despre sexualitatea sa în alte interviuri de-a lungul anilor. Muziciana a vorbit odată despre întâlnirile pe care le-a avut cu femei în „tinerețe” la emisiunea The Howard Stern Show din 2008.

După ce i s-a cerut să „detalieze experimentele lesbiene” despre care a discutat în emisiunea lui Stern, Morissette a declarat publicației: „Ce pot să vă spun despre asta? Cred că este un rit de trecere frumos pentru ca toată lumea să se joace cu sexualitatea sa la un moment dat, așa că am făcut exact asta. Și a fost grozav!”