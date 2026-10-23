 Dani Mocanu, mesaj transmis din închisoare după aproape nouă luni de detenție: „În curând”
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Dani Mocanu, mesaj transmis din închisoare după aproape nouă luni de detenție: „În curând”

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Dani Mocanu a revenit recent în atenția publicului printr-un mesaj postat pe contul său oficial de TikTok. Manelistul, care execută o pedeapsă cu închisoarea de aproape nouă luni, le-a transmis urmăritorilor un scurt mesaj optimist, sugerând că speră să își recapete libertatea într-un viitor apropiat.

Daniel (Dani) Mocanu si Ionut Nando Mocanu sunt adusi in tara pe aeroportul Otopeni, Ilfov, 20 martie 2026 Inquam Photos Octav Ganea (1) jpeg
Foto: arhivă

Ce a transmis manelistul de după gratii

Mesajul a fost publicat alături de un videoclip în care artistul apare încătușat și escortat către o dubă a poliției. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, fiind redistribuite de numeroși internauți.

Cu această ocazie, Dani Mocanu a transmis un mesaj scurt, dar încărcat de optimism: „Voi fi bine. Încă puțin. În curând liber”.

Deși nu este clar când au fost filmate imaginile, acestea par să provină dintr-o perioadă anterioară încarcerării sale definitive. Postarea a stârnit numeroase reacții din partea fanilor, mulți dintre aceștia exprimându-și susținerea în comentarii.

Pentru ce a fost condamnat Dani Mocanu

În luna martie, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost aduși în România din Italia, unde se aflau în arest la domiciliu. Cei doi părăsiseră țara după ce au fost condamnați în dosarul privind incidentul petrecut într-o benzinărie din Pitești.Potrivit anchetatorilor, conflictul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, când mai multe persoane s-au implicat într-o altercație într-o stație de carburanți.

În urma agresiunii, victima a suferit răni grave și a avut nevoie de îngrijiri medicale.În noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov a pronunțat decizia definitivă în acest dosar. Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, în timp ce fratele său a primit o pedeapsă de șapte ani pentru tentativă de omor.

La aproape nouă luni de la încarcerare, manelistul continuă să țină legătura cu admiratorii săi prin intermediul rețelelor sociale, iar cel mai recent mesaj al său lasă să se înțeleagă că privește cu optimism perioada care urmează.

Ce a spus Dani Mocanu înainte de arestare

Înainte de a fi încătușat, Dani Mocanu a intrat live pe TikTok și le-a vorbit fanilor despre situația sa și despre perioada de detenție care urmează:

Dacă vedeți videoclipul ăsta înseamnă că deja m-au arestat. Înseamnă că au venit, m-au luat, m-au trimis în România și m-au băgat la pușcărie. Niciun fel de problemă. Ce vreau să vă anunț pe această cale? În perioada arestului domiciliar din Italia, Napoli, am făcut undeva la 35 de melodii compuse de mine, scrise de mine. Care chiar și de la pușcărie vor fi lansate, însă videoclipul va fi realizat cu AI, din cauză că asta e situația, n-am putut să filmez.

Am primit o pedeapsă de patru ani cu executare. Am executat deja mare parte din ea, restul domiciliar din România, restul domiciliar din Italia. Și mi-a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni de zile care vor fi executate într-un penitenciar din România”.

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