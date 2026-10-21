 Rețeta de Halloween a Nataliei Guberna. Cum prepară rapid plăcinta cu dovleac și ingredientul „misterios”: „Din belșug!”
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Rețeta de Halloween a Nataliei Guberna. Cum prepară rapid plăcinta cu dovleac și ingredientul „misterios”: „Din belșug!”

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Solista de muzică ușoară Natalia Guberna este și o bună gospodină, specialistă în dulciuri de casă. Ea vă propune o rețetă delicioasă, de plăcintă cu dovleac, învățată de la mama ei, potrivită și pentru petrecerile de „groază” de Halloween, din noaptea de 31 octombrie. 

Natalia Guberna pregătește cele mai gustoase plăcințele cu dovleac. Coaja o transformă în felinar
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Natalia Guberna pregătește cele mai gustoase plăcințele cu dovleac. Coaja o transformă în felinar Foto: Facebook

Exclusiv pentru Click!, artista ne-a oferit și micile trucuri din bucătărie, pentru un gust desăvârșit al acestui desert de toamnă. 

Natalia Guberna: „Foile de plăcintă din comerț sunt ideale, vă ușurează enorm munca”

Natalia Guberna folosește adesea foile de plăcintă din comerț, pe care, mai înainte, le dezgheață și unge fiecare strat cu unt, margarină sau cu ulei:

„Dacă nu vă permite timpul, foile de plăcintă din comerț sunt ideale, vă ușurează enorm munca. Iar dovleacul, cumpărat din piață sau din supermarket, se spală, se curăță de coajă sau se scobește, pentru a folosi mai apoi coaja groasă rămasă, pe post de felinar, eu adesea procedez așa. Miezul se dă prin răzătoarea mai mică, dacă vreți o compoziție mai fină, dar eu nu îl călesc, este mai bun crud!”. 

Ingredientele pentru un gust delicios: „Nuci măcinate și stafide”

Iată și care sunt ingredientele care îi dau savoare acestui desert delicios de toamnă:

„În compoziție adaug, după gust și preferință, nuci măcinate sau zdrobite, stafide, puse mai întâi în apă, la hidratat, coajă rasă de la o lămâie, un pic de zeamă de lămâie, zahăr vanilinat și zahăr. Adaug din belșug și esență de rom, îi dă un gust aparte, misterios, ca de sărbătoare!

Apoi, peste fiecare foaie unsă cu ulei în prealabil adaugă un strat din compoziția de dovleac. Pe fundul tăvii puneți nu numai o foaie, ci două sau trei, ca să aibă o bază mai solidă, când o serviți pe farfurii.

Înainte de a băga tava în cuptor, porționați în pătrățele plăcinta, cu un cuțit foarte bine ascuțit. Se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 35-40 de minute. De-abia când s-a rumenit frumos, iar foile devin crocante, este gata plăcinta noastră cu dovleac pentru petrecerile de Halloween”.

Natalia Guberna va cânta la Teatrul „Constantin Tănase”, pe 24 octombrie 2026

Artista Natalia Guberna pregătește și un recital de excepție, pe care îl va prezenta, sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 19.00, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” (Sala Savoy), în cadrul spectacolului de gală „AUTOGRAF – OCTAVIAN URSULESCU”.

Evenimentul este regizat de Vasile Muraru și de Valentina Fătu și este dedicat celui mai faimos prezentator de spectacole și de festivaluri din România. Vor urca pe scenă Mirabela Dauer, Cătălin Crișan, Stela Enache, Petre Geambașu, Ileana Șipoteanu, Luminița Anghel, Sanda Ladoși, Daniel Iordăchioaie, Marina Florea, Miki și trupa Alesis.

Momentele muzicale vor fi acompaniate de Orchestra și Baletul Teatrului de Revistă:

„Vă așteptăm la un spectacol emoționant, cu artiști cu voci de aur, care au făcut istorie în muzica ușoară românească”, mai spune Natalia Guberna, solista care a debutat în anii comunismului, înregistrând și în prezent un succes uriaș la public. 

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