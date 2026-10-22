Am gustat burgerul imperial, o experiență gastronomică de top din București! Ce conține delicatesa de 6.500 de euro?

Cu aur de 24 de karate, trufe negre și carne de vită premium, burgerul imperial nu e un simplu burger, ci o experiență culinară unică. Reporterul Click! a gustat din preparatul vedetă din București, la acest moment, care costă nu mai puțin de 6500 de euro! Iată ce ingrediente conține mai exact burgerul din care pot mânca nu mai puțin de opt persoane.



1/8 Burgerul imperial costă 6500 de euro Foto: Click!

Cu o greutate de 1,5 kilograme, Imperial Burger aduce într-un singur preparat ingrediente rare și rafinate: chiflă artizanală brioche, carne Wagyu A5 Kobe, foie gras de rață, brânză Caciocavallo Podolico și jamón ibérico de Bellota, maturat 48 de luni.

Trufele negre proaspete, caviarul Almas și sosul fin cu foiță de aur comestibil completează rețeta. Acesta este mult decât un burger, este de fapt o creație gastronomică spectaculoasă, concepută pentru cei care caută o experiență culinară cu adevărat ieșită din comun.

Reporterul Click! a gustat, joi la prânz, din această delicatesă culinară de lux, pregătită în singurul restaurant din Capitală care-l are în meniu la prețul de 6500 de euro.



Avram Gal, patronul restaurantului care are în meniu burgerul imperial de 6500 de euro, a dezvăluit, într-un interviu pentru Click!, povestea acestei delicatese gastronomice, unică în România și chiar în Europa la acest moment.

Avram Gral, patronul restaurantului ne-a servit cu o felie de burger delicios Foto: Click!

Dintr-un burger imperial mănâncă opt persoane

Click!: Domnule Avram Gal, cum v-a venit ideea să faceți un burger de 6500 de euro?

Avram Gal: Eu, în momentul în care am decis să fac acest restaurant, am vrut să mă adresez unei clientele de top. Mai precis, oameni pe care îi cunosc, nu neapărat milionari, dar oameni care cunosc și simt gustul produselor de calitate. Și atunci, eu am zis așa: luăm cele mai bune produse de calitate din lume vită Kobe, Wagyu, vită de America, de Australia. Toate ingredientele pe care le avem aici în restaurant sunt numărul unu. Deci, eu nu m-am uitat la bani, am investit foarte mult în tot ce înseamnă spații.

În România, în general, unde se mănâncă foarte bine restaurantul arată jalnic, iar unde restaurantul arată foarte bine nu-i mâncarea bună. Și atunci, eu am încercat să rezolv problema aceasta. Am luat cei mai buni bucătari, ospătari, cei mai buni designeri.

Am zis că vreau un steak original american și am reușit. Și atunci am zis: ne mai lipsește ceva. Ne lipsește o chestie care să ne facă unicat în România. Și am căutat pe net, am văzut burger cu 300 de lei, cu 200 de lei, cu 100 de lei. Am zis: asta nu ne reprezintă pe noi pentru că prețurile sunt foarte mici. Noi deja aveam burgerul cu 350 de lei.

Reporterul Click! a asistat la prepararea burgerului Foto: Click!

Și atunci am intrat, am făcut un research pe internet și am văzut că în New York, un burger e 6100 de dolari. Și atunci, automat, am zis: noi nu putem fi sub americani. Și am făcut la 6500 de euro prețul un burger care are vită Kobe, vită Wagyu, foie gras. Deci, toate ingredientele care să facă burgerul acesta de 6500 de euro să fie unic în lume.

Le-am zis colegilor mei: o dată la două zile căutați pe net și dacă undeva vedeți că mărește cineva prețul, noi automat scumpim. Vrem să fim numărul unu și ne-am propus să vindem în jur de 100 de bucăți pe an.

Foto: Click!

Click!: Înțeleg că aveți deja niște clienți interesați…

Avram Gal: Da, de exemplu e un client care a zis că vrea să-și facă ziua de naștere și vrea să vină cu soția, altul care tot așa, împlinește 50 de ani, și vrea să sărbătoreasă cu colegii și la final să le dea un burger de 6500 de euro. Dintr-un burger din acesta mănâncă opt persoane și se satură fără probleme. Așa că, dacă stai să te gândești, 1000 de euro de persoană nu-i o cheltuială mare. E ceva normal. Burgerul imperial e vedeta meniului nostru. Numărul unu.

Click!: Restaurantul când l-ați lansat?

Avram Gal: În 12 septembrie. Într-adevăr avem un target de oameni de afaceri, oameni care au reușit în viață, dar și oameni simpli care își permit să mănânce odată la ceva timp aici.

Burgerul imperial costă 6500 de euro Foto: Click!

Click!: Ce face burgerul acesta să fie atât de scump?

Avram Gal: Păi, gândiți-vă numai la ingrediente: trufe negre, vită Kobe, vită Wagyu. Sunt multe ingrediente care au un preț extraordinar de mare și burgerul are 1,5 kilograme. Plus foița de aur, care e de 24 de karate. Foița de aur e de cea mai bună calitate pentru comestibil, deci tot burgerul vine împachetat cu aur. E o chestie inedită. Nu mai există. În România nu mai găsiți, și nici în Europa, așa ceva.