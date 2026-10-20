 Sandviș cu pastramă de vită și castraveți murați, o combinație plină de savoare
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Sandviș cu pastramă de vită și castraveți murați, o combinație plină de savoare

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Pastrama de vită aromată și castraveții murați crocanți se completează perfect într-un sandviș sățios și ușor de pregătit. O alegere gustoasă pentru un prânz rapid sau un pachet de luat la birou.

Sandviș cu pastramă de vită și castraveți murați
Sandviș cu pastramă de vită și castraveți murați Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 chifle cu semințe de mac

250 g pastramă de vită, feliată subțire

4 felii de cașcaval sau brânză elvețiană

100 g castraveți murați, tăiați cubulețe mici

2 linguri muștar Dijon sau muștar clasic

1 lingură maioneză

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Tai castraveții murați cubulețe mici și îi lași la scurs câteva minute pe un prosop de hârtie, ca să elimine excesul de apă.

Amesteci maioneza cu muștarul într-un bol mic, până obții un sos omogen.

Tai chiflele pe jumătate și le prăjești ușor, cu partea tăiată în jos, într-o tigaie încinsă, câteva secunde, cât să capete puțină crocanță.

Ungi ambele jumătăți de chiflă cu sosul de muștar și maioneză.

Așezi pe baza fiecărei chifle câte o felie de brânză, apoi distribui pastrama feliată, generos, în straturi ușor răsucite.

Presari deasupra castraveții murați tăiați cubulețe și potrivești cu sare și piper, după gust.

Acoperi cu cealaltă jumătate de chiflă, apeși ușor și tai sandvișul pe diagonală.

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