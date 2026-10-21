 Case la țară cu doar 6.000 de euro, dar capcana vine la renovare. Costurile pot depăși cu 40% prețul unei case noi
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Case la țară cu doar 6.000 de euro, dar capcana vine la renovare. Costurile pot depăși cu 40% prețul unei case noi

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Casele vechi de la țară pot părea o afacere imobiliară excelentă, cu prețuri care pornesc de la câteva mii de euro. În realitate, lucrările de consolidare, refacerea acoperișului și instalarea utilităților pot transforma o achiziție ieftină într-o investiție mult mai costisitoare decât construirea unei locuințe noi. Experiența unui proprietar care a restaurat o casă din 1872 arată la ce trebuie să se aștepte cei care visează să readucă la viață o locuință tradițională.

Casa înainte de renovare.
Casa înainte de renovare. Foto: Radu Steolea

Case vechi de vânzare la prețuri mici, dar cu investiții mari

În satele din România, casele bătrânești continuă să atragă cumpărători interesați de proprietăți accesibile, de liniștea vieții la țară sau de oportunități de investiții în turism. Pe platformele imobiliare se găsesc locuințe vechi la prețuri de aproximativ 6.000–10.000 de euro, însă suma plătită pentru achiziție poate reprezenta doar începutul cheltuielilor, scriu cei de la Adevărul.

Multe dintre aceste proprietăți au rămas nelocuite ani la rând, iar unele nu mai dispun de instalații funcționale sau de racorduri la utilități. În plus, degradarea fundației, a zidurilor și a acoperișului poate impune intervenții ample înainte ca imobilul să poată fi folosit în siguranță.

Contează și amplasarea. Unele case ieftine se află în localități izolate, departe de orașe, de principalele drumuri și de zonele cu perspective economice. Astfel, un preț de cumpărare redus nu garantează automat o investiție avantajoasă.

Pentru cei care vor să transforme o casă veche într-o locuință permanentă, într-o casă de vacanță sau într-o unitate de cazare, evaluarea costurilor înainte de semnarea contractului este esențială.

Restaurarea unei case din 1872 a durat aproape doi ani

Experiența lui Radu Steolea, proprietarul unei case istorice din Sarmizegetusa, județul Hunedoara, arată cât de complexe pot deveni lucrările de renovare.

În iulie 2023, acesta a cumpărat Casa Kresován, o clădire ridicată în anul 1872, care se afla într-o stare avansată de degradare. Restaurarea a presupus intervenții asupra fundațiilor, zidurilor și acoperișului, dar și refacerea completă a instalațiilor.

Când am cumpărat clădirea, numită Casa Kresován, în iulie 2023, am găsit-o într-o stare avansată de degradare, necesitând lucrări ample de consolidare și restaurare. Renovarea a durat aproape doi ani, timp în care am consolidat fundațiile, am rigidizat zidurile, am înlocuit integral structura de lemn a acoperișului și am refăcut învelitoarea.”

Lucrările au inclus înlocuirea tâmplăriei ferestrelor și ușilor, restaurarea interioarelor și a fațadei, precum și realizarea unor instalații noi pentru apă, canalizare și încălzire.

Un obiectiv important a fost păstrarea aspectului original al clădirii, astfel încât intervențiile moderne să nu-i elimine identitatea arhitecturală.

Mobilierul, tablourile și corpurile de iluminat, unele vechi de peste un secol, au fost restaurate de specialiști în ateliere din Sibiu și Gănești, județul Mureș.

Restaurarea s-a încheiat în iunie 2025. În prezent, casa este autorizată pentru activități turistice și pune la dispoziția oaspeților cinci camere cu paturi matrimoniale și băi proprii.

Amplasarea în Sarmizegetusa, în apropierea sitului arheologic al fostului oraș roman Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa și la poalele munților Retezat, Țarcu și Poiana Ruscă, oferă proprietății un avantaj turistic.

Problemele ascunse care pot mări bugetul de renovare

În cazul clădirilor vechi, starea reală a construcției nu poate fi întotdeauna stabilită doar printr-o inspecție vizuală. Unele probleme devin evidente abia după îndepărtarea finisajelor sau începerea lucrărilor.

Radu Steolea spune că restaurarea primei case a scos la iveală dificultăți care au impus intervenții suplimentare și au crescut cheltuielile față de estimările inițiale.

„Da, pe parcursul restaurării au apărut numeroase probleme și, implicit, costuri neprevăzute. Fiind vorba despre o clădire construită în 1872, adevărata stare a unor elemente constructive a putut fi evaluată abia după începerea lucrărilor și îndepărtarea finisajelor vechi.”

Au fost necesare consolidări suplimentare, reparații și înlocuirea unor elemente afectate de trecerea timpului. În plus, restaurarea unei construcții istorice poate necesita materiale potrivite tehnicilor tradiționale și personal calificat pentru lucrări specializate.

„Cu toate acestea, nu am făcut compromisuri în privința calității lucrărilor, obiectivul nostru fiind o restaurare temeinică, durabilă și cât mai fidelă construcției originale.”

Aceste cheltuieli sunt importante mai ales pentru cumpărătorii care pornesc de la un buget limitat și estimează că vor putea renova locuința treptat, fără investiții majore.

O altă casă veche, abandonată timp de aproape 30 de ani

După finalizarea restaurării Casei Kresován, proprietarul a început un nou proiect în Sarmizegetusa. Este vorba despre o clădire construită în 1911 de Ștefan Bora, care a rămas nelocuită aproximativ trei decenii.

Imobilul are nevoie de lucrări ample pentru a putea fi readus la o stare corespunzătoare de utilizare.

„Am început un amplu proiect de reabilitare, care presupune consolidarea fundațiilor, refacerea zidurilor afectate, înlocuirea planșeelor și a acoperișului, precum și refacerea integrală a instalațiilor și finisajelor. Lucrările sunt complexe, iar intervențiile urmăresc atât asigurarea stabilității construcției, cât și păstrarea caracterului său arhitectural original.”

Proprietarul intenționează să transforme clădirea într-un spațiu cu destinație turistică și culturală, sub numele „Locanta Grădiște”.

Denumirea face trimitere atât la termenul „locantă”, folosit odinioară pentru un local unde se serveau mâncăruri și băuturi, cât și la vechea denumire a localității Sarmizegetusa, Grădiște, utilizată până în 1941.

Proiectul urmărește să păstreze cât mai multe dintre caracteristicile originale ale construcției, inclusiv zidăria din piatră.

„Un element deosebit îl reprezintă extraordinara zidărie din piatră, pe care am decis să nu o mai acoperim cu tencuială, ci să o punem în valoare, lăsând-o aparentă.”

Planurile includ și reconstruirea fântânii din curte, folosind ca reper o fotografie din anii 1940, care urmează să fie obținută de la un urmaș al familiei Bora.

Cât costă renovarea unei case bătrânești comparativ cu una nouă

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru viitorii cumpărători este diferența dintre costul renovării unei case vechi și cel al construirii unei locuințe noi.

Potrivit lui Radu Steolea, restaurarea temeinică a unei construcții vechi poate ajunge să fie cu 35–40% mai scumpă decât realizarea unei case noi, cu dimensiuni și caracteristici comparabile.

„Este dificil de estimat un cost exact, deoarece renovarea unei case vechi presupune numeroase necunoscute, care ies la iveală abia pe parcursul lucrărilor. Din experiența noastră, restaurarea temeinică a unei astfel de clădiri poate ajunge să coste cu aproximativ 35–40% mai mult decât construirea unei case noi, de dimensiuni și caracteristici comparabile.”

Diferența de preț este explicată prin complexitatea intervențiilor necesare pentru consolidarea construcției, prin manopera specializată și prin timpul suplimentar alocat conservării elementelor originale.

În cazul caselor istorice, obiectivul nu este doar obținerea unei locuințe funcționale. Restaurarea urmărește și păstrarea unor caracteristici arhitecturale care nu pot fi înlocuite fără a pierde o parte din valoarea clădirii.

Prin urmare, o casă cumpărată cu câteva mii de euro poate ajunge să necesite investiții substanțiale. Costul final depinde de suprafață, starea structurii, materialele folosite, accesul la utilități și nivelul de finisare dorit.

Procentul de 35–40% menționat de proprietar reflectă experiența sa în restaurarea unor clădiri vechi și nu reprezintă o regulă universală pentru toate renovările din România.

Ce trebuie verificat înainte să cumperi o casă veche la țară

Înainte de achiziția unei case bătrânești, este important ca viitorul proprietar să evalueze atât starea fizică a imobilului, cât și situația juridică și posibilitățile de utilizare.

Radu Steolea recomandă o verificare atentă a principalelor elemente constructive, deoarece defectele ascunse pot genera cele mai mari cheltuieli.

„Recomand o evaluare atentă a stării structurale, în special a fundațiilor, zidurilor, planșeelor și acoperișului. Trebuie verificate fisurile, tasările, infiltrațiile și degradările provocate de umezeală, care pot ascunde probleme serioase și costuri considerabile.

Pe lângă starea clădirii, cumpărătorii ar trebui să verifice existența actelor de proprietate, situația cadastrală, accesul la drum și disponibilitatea utilităților. În funcție de imobil, pot fi necesare verificări suplimentare privind statutul de monument istoric sau amplasarea într-o zonă protejată.

La fel de importantă este verificarea situației juridice și cadastrale, precum și a eventualelor restricții privind statutul de monument istoric sau amplasarea într-o zonă protejată. Recomand consultarea unui inginer structurist cu experiență în construcții vechi și asigurarea unui buget de rezervă pentru cheltuielile neprevăzute. O casă veche poate fi o investiție extraordinară dacă este cumpărată în deplină cunoștință de cauză.”

Pentru cei care vor să investească într-o locuință tradițională, concluzia este simplă: prețul de achiziție nu ar trebui să fie singurul criteriu de decizie. O evaluare tehnică realizată înainte de cumpărare și un buget realist pentru lucrări pot face diferența dintre o investiție inspirată și un proiect care ajunge să coste mult peste așteptări.

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