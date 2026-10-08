Ce mănâncă în fiecare seară o femeie care a împlinit 100 de ani. Cina ei preferată a devenit virală: „Sunt în rai”

O femeie din California a ajuns virală după ce fiica ei a dezvăluit ce mănâncă mama sa în fiecare seară. La 100 de ani, Frieda nu pare dispusă să renunțe la ritualul care îi aduce cea mai mare bucurie: un hot dog cu muștar și ceapă, alături de o Coca-Cola dietetică.

Ce mănâncă în fiecare seară o femeie care a împlinit 100 de ani. Foto: colaj

La prima vedere, nu pare genul de cină asociat cu o viață lungă. Pentru Frieda însă, combinația a devenit un adevărat ritual de seară, iar reacția ei atunci când își primește mâncarea preferată spune totul despre cât de mult îi place.

Femeia locuiește în sudul Californiei împreună cu fiica sa, Queen, care îi este și îngrijitoare. Cele două au ajuns în atenția publicului după ce fiica a început să publice pe Instagram imagini și videoclipuri din viața mamei sale.

Cina pe care femeia de 100 de ani o mănâncă aproape în fiecare seară

Frieda are o preferință culinară foarte clară. Pentru cina de seară, femeia alege un hot dog cu muștar și ceapă tocată, pe care îl consumă alături de Coca-Cola dietetică.

La 100 de ani, rutina ei alimentară a stârnit curiozitatea internauților, mai ales pentru că nu seamănă deloc cu imaginea unei diete „perfecte” pe care mulți oameni o asociază cu longevitatea.

În schimb, Frieda pare să pună preț pe plăcerea de a mânca ceea ce îi place.

Într-unul dintre videoclipurile publicate de fiica sa, femeia este surprinsă savurându-și cina. Întrebată despre combinația preferată, Frieda răspunde într-un mod care a devenit rapid memorabil.

„Sunt în rai, am hot dog-ul meu și Cola dietetică”, spune femeia.

La 100 de ani, Frieda nu renunță la mâncarea ei preferată

Povestea lui Frieda a devenit cunoscută după ce Queen a publicat un videoclip cu ocazia zilei în care mama sa a împlinit 100 de ani.

În imaginile respective, centenara apare zâmbind și bucurându-se de moment. Cele două au atras atenția și printr-un detaliu simpatic: purtau aceeași ojă roz.

Fiica femeii le-a adresat și o întrebare urmăritorilor săi, pornind de la obiceiul mamei sale: ar accepta cineva să mănânce aceeași cină în fiecare seară dacă aceasta i-ar aduce fericire?

Pentru Frieda, răspunsul pare să fie evident.

Hot dog-ul și Coca-Cola dietetică au devenit sursă de inspirație pentru cântece

Frieda nu doar că își savurează cina preferată, ci a ajuns să și cânte despre ea.

Într-un videoclip, femeia adaptează versurile melodiei „Cheek to Cheek”, cunoscută prin interpretarea lui Fred Astaire, și transformă momentul într-o mică declarație de dragoste pentru hot dog-ul și băutura sa preferată.

Imaginile au fost primite cu mult entuziasm de utilizatorii rețelelor sociale, care au apreciat mai ales energia și buna dispoziție a femeii.

Unele comentarii au transformat-o rapid pe Frieda într-un personaj îndrăgit al internetului. Oamenii au remarcat că centenara pare să se bucure sincer de lucrurile simple și că nu se lasă impresionată de faptul că a ajuns virală.

Femeia de 100 de ani are și un mesaj pentru cei care vor să trăiască mult

Dincolo de povestea cinei sale neobișnuite, Frieda a oferit și un răspuns simplu atunci când a fost întrebată despre secretul longevității.

Sfatul ei pentru cei care vor să ajungă la 100 de ani este cât se poate de direct:

„Continuați să respirați”.

Într-un alt videoclip, Frieda apare din nou cu o doză de Coca-Cola dietetică în brațe și glumește pe seama faptului că băutura ei preferată nu lipsește din rutina zilnică.

Pentru femeie, însă, povestea nu pare să fie despre o rețetă miraculoasă pentru longevitate, ci despre plăcerea de a păstra lucrurile care îi fac bine din punct de vedere emoțional.

Povestea mamei sale le-a apropiat și mai mult

Pentru Queen, expunerea pe rețelele sociale a avut o semnificație mai importantă decât numărul de vizualizări.

Fiica spune că perioada în care a început să publice videoclipuri cu mama sa le-a oferit ocazia să petreacă și mai mult timp împreună și să se bucure de momentele simple din viața de zi cu zi.

„Ne adorăm pur și simplu”, a transmis Queen despre relația cu mama sa.

Iar Frieda continuă să își urmeze ritualul de seară. La 100 de ani, cina ei preferată rămâne aceeași: hot dog cu muștar și ceapă și o Coca-Cola dietetică.