 Ce sărbători sunt în noiembrie 2026. Când pică Sf. Mihail și Gavriil sau Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
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Ce sărbători sunt în noiembrie 2026. Când pică Sf. Mihail și Gavriil sau Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

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Luna noiembrie aduce o serie de momente duhovnicești de o mare însemnătate pentru credincioși, fiind marcată de sărbători importante și de pregătirea spirituală pentru Crăciun. Dacă ești curios ce sărbători din noiembrie 2026 urmează să marcăm în calendarul creștin-ortodox, trebuie să știi când pică Sf. Mihail și Gavriil sau Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, dar și care sunt principalele sărbători cu cruce roșie în luna noiembrie sau cele cu cruce neagră.

Ce sărbători sunt în noiembrie 2026.
Ce sărbători sunt în noiembrie 2026. Foto: magnific.com

Sărbători cu cruce roșie în luna noiembrie

Credincioșii trebuie să știe faptul că urmează, pe data de 8 noiembrie, urmează să se sărbătorească Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoare cu cruce roșie în calendar. În limba ebraică, numele de Mihail” înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”, în timp ce numele de Gavriil înseamnă „bărbat-Dumnezeu", potrivit crestinortodox.ro.

Ulterior, pe data de 21 noiembrie, urmează Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Această sărbătoare amintește de momentul intrării Maicii Domnului în Templul din Ierusalim. Sărbătoarea este cunoscută în popor și sub denumirile Vovidenia sau Ovedenia. 

De asemenea, credincioșii mai au parte și de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, pe data de 30 noiembrie. Este o zi de o deosebită însemnătate națională și religioasă, fiind totodată și zi liberă legală. 

Ce sărbători cu cruce neagră urmează

Când vedem în calendarul ortodox sărbători cu cruce neagră trebuie să știm că ele sunt sărbători ale sfinților cu o importanță liturgică mai mică, pentru care se oficiază o slujbă specifică, dar care nu au aceeași solemnitate ca cele marcate cu cruce roșie. În aceste zile, deși se face pomenirea unui sfânt, rânduielile privind munca sau postul nu sunt la fel de stricte ca în cazul sărbătorilor cu cruce roșie.

Credincioșii trebui să știe că Lăsata Secului  este pe data de 13 noiembrie. Următoare zi începe și postul Nașterii Domnului, adică Postul Crăciunului. Calendarul ortodox și zilele cu cruce neagră, sunt în felul următor:

1 D Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian

2 L Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos; Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Agapie

3 M Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala

4 M Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare Post

5 J Sfinții Mucenici Galaction și Epistimi

6 V Sfântul Pavel Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului Post

7 S Sfinții 33 de Mucenici din Melitina

8 D † Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil

9 L Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer

10 M Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici; Sfinții Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru și Cuart

11 M † Sfântul Mina Post

12 J † Sfântul Atanasie Todoran

13 V † Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Ioan Gura de Aur Post

14 S Începutul Postului Nașterii Domnului; Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama

15 D † Sfântul Paisie de la Neamț

16 L Sfantul Apostol si Evanghelist Matei Post

17 M Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul și Zaharia (dezlegare la ulei și vin)

18 M Sfântul Mucenic Platon Post

19 J Sfântul Proroc Avdie (dezlegare la ulei și vin)

20 V † Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul Post

21 S † Intrarea în Biserica a Maicii Domnului Dezlegare la pește

22 D Sfinții Apostoli Filimon, Onisim si Arhip 

23 L † Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea Post

24 M Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei (dezlegare la ulei și vin)

25 M † Sfânta Mucenița Ecaterina Post

26 J Sfântul Stelian (dezlegare la ulei și vin)

27 V Sfântul Mucenic Iacob Persul Post

28 S Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ștefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh (dezlegare la pește)

29 D Sfinții Mucenici Paramon, Filumen și Valerian

30 L † Sfântul Apostol Andrei; Sfântul Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei

Când începe Postul Craciunului

Așadar, Postul Nașterii Domnului durează 40 de zile și începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajun. Postul Crăciunului reprezintă o perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea din 25 decembrie, în care abstinența alimentară este însoțită de rugăciune, smerenie și grija față de semeni.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați la rugăciune, spovedanie, fapte bune și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Acest interval de timp amintește de devotamentul patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au postit îndelung, așteptând venirea lui Mesia, Izbăvitorul lumii. Durata de 40 de zile amintește și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul, scris pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii.

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