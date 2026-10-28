 Injecțiile pentru slăbit, un posibil secret al longevității? Ce au descoperit cercetătorii despre medicamentele cu GLP-1
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Injecțiile pentru slăbit, un posibil secret al longevității? Ce au descoperit cercetătorii despre medicamentele cu GLP-1

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Injecțiile pentru slăbit au fost fost lăudate în ultimii ani ca fiind soluții revoluționare pentru gestionarea greutății în caz de diabet și obezitate. Cu toate acestea, cercetătorii descoperă în mod constant noi beneficii surprinzătoare, precum reducerea poftei de alcool și droguri, creșterea nivelului de testosteron și reducerea riscului de apariție a bolii Alzheimer.

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Foto: magnific.com

În prezent, oamenii de știință explorează o nouă frontieră. Pot tratamentele cu hormoni GLP-1, cum sunt Ozempic sau Wegovy, să încetinească îmbătrânirea? Ce rezultate au avut la primele testări.

Injecțiile pentru slăbit, o nouă cheie pentru o îmbătrânire lentă

Cercetătorii vor să vadă dacă injecțiile cu hormonul GLP-1 pot reduce vârsta biologică și dacă pot să încetinească îmbătrânirea. Expertul în longevitate Dr. Sohaib Imtiaz susține că o vârstă biologică mai mică este legată de un risc mai mic de deces și de întârzirea unor boli specifice.

„Vârsta biologică reprezintă vârsta corpului tău, spre deosebire de numărul de pe certificatul de naștere. O vârstă biologică mai mică este legată de un risc mai mic de deces din orice cauză și de întârzierea simultană a multor boli legate de vârstă - boli de inimă, boli de rinichi, demența și fragilitatea”, a declarat dr. Imtiaz, pentru revista People.

Testele s-au făcut pe șoareci

Dr. Imtiaz arată că cel mai dovedit mod de a încetini îmbătrânirea la animale este reducerea aportului caloric fără subnutriție, iar tratamentele GLP-1 pare să activeze exact aceleași căi celulare de longevitate și detectare a nutrienților.

„Șoarecilor femele mai în vârstă, aproximativ echivalentul unor oameni în vârstă de 60 de ani, li s-a administrat semaglutidă (un GLP-1 vândut sub denumirile comerciale Ozempic și Wegovy) timp de trei luni. Acestea au prezentat mai puține semne de îmbătrânire și au trăit, în medie, cu aproximativ 12% mai mult decât șoarecii netratați: 834 de zile față de 742”, a spus medicul

Un alt domeniu promițător de cercetare implică creierul. „În studiul pe șoareci, restaurarea celulelor stem neuronale și creșterea de noi celule cerebrale a fost una dintre cele mai izbitoare descoperiri”, spune Imtiaz. „Creierul este cea mai interesantă frontieră.”

Deși medicamentele GLP-1 s-au dovedit promițătoare în tratarea unei serii de afecțiuni grave, încă mai suntem departe de a le numi medicamente „care inversează vârsta”, spune Imtiaz. 

„«Încetinește îmbătrânirea» este încă o ipoteză. Observăm semnale indirecte promițătoare - rate ale mortalității mai mici, ceasuri biologice de îmbătrânire mai lente, mai puține boli legate de vârstă - dar niciun studiu clinic pe oameni nu a măsurat încă îmbătrânirea în sine ca obiectiv principal al tratamentului cu GLP-1”, a mai explicat expertul.

Și efectele secundare sunt analizate

Oamenii de știință analizează atent și posibilele dezavantaje ale acestor terapii, în special influența lor asupra sistemului cardiovascular. Medicamentele GLP-1 scad variabilitatea ritmului cardiac (HRV) și cresc pulsul în stare de repaus. Un HRV ridicat indică un sistem nervos capabil să se adapteze rapid și să se relaxeze, în timp ce un HRV scăzut arată o stare continuă de stres a organismului.

Cu toate acestea, aceste modificări nu anulează beneficiile cardiovasculare majore deja dovedite ale medicamentelor GLP-1, precum scăderea tensiunii arteriale, reducerea colesterolului și un risc general mai mic de evenimente cardiace grave.

Odată cu apariția datelor despre modul în care medicamentele GLP-1 „reduc inflamația de grad scăzut în organism și contribuie la schimbări pozitive în mai multe organe”, Imtiaz spune că există o „posibilitate reală” ca medicamentele GLP-1 să fie comercializate ca medicamente pentru longevitate în viitor.

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