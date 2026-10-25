Jobul în care poți să-ți bagi nasul peste tot! Finlandezii caută o persoană care să le miroasă pădurile, pietrele și pâinea

Ai un miros extraordinar de fin și reușești să recunoști aromele pe care alții nici măcar nu le observă? Atunci ai putea avea șansa să ajungi în Finlanda, unde se caută o persoană pentru un rol cu totul neobișnuit.

Arhipelagul Turku, situat pe coasta de sud-vest a țării, s-a autoproclamat „cea mai parfumată destinație din lume” și vrea să găsească un „Nas” oficial, care să descopere și să identifice cele mai reprezentative mirosuri ale regiunii.

Persoana aleasă va primi rolul oficial de „Nas” al arhipelagului Turku Foto: Profimedia

Candidatul ales va avea parte de o experiență inedită, explorând aromele specifice acestui colț de lume. Printre mirosurile pe care le-ar putea întâlni se numără cel al pădurilor de pini după ploaie, al stâncilor de pe coastă încălzite de soare, al fumului de saună și al pâinii negre proaspăt scoase din cuptor.

Se poate înscrie oricine

Nu este nevoie de experiență profesională, ci doar de un simț olfactiv bine dezvoltat și de curiozitatea de a descoperi lumea prin intermediul mirosurilor.

În campania de recrutare s-a implicat și actorul francez Lambert Wilson (68 de ani), cunoscut pentru aparițiile sale în seria de filme „Matrix”. Acesta consideră că oamenii ar trebui să acorde mai multă atenție aromelor din jurul lor și să redescopere plăcerea de a respira și de a percepe mirosurile, lucruri pe care mulți ajung să le considere firești și să le ignore.

Dincolo de această inițiativă neobișnuită, Finlanda are și motive concrete să se mândrească cu mediul său natural. Potrivit unui raport recent al organizației elvețiene IQAir, țara nordică se numără printre statele europene cu cel mai curat aer, ocupând locul al treilea în acest clasament.

Persoana care va obține rolul de „Nas” al regiunii va fi invitată să viziteze arhipelagul în 2027, iar observațiile sale vor contribui la realizarea unui ghid dedicat aromelor specifice regiunii. Astfel, mirosurile pădurilor, ale mării și ale preparatelor tradiționale ar putea deveni o modalitate inedită de a promova destinația turistică. Cei interesați se pot înscrie prin intermediul platformelor Instagram sau TikTok. Aceștia trebuie să realizeze un videoclip scurt în care aleg un obiect, îl miros și își prezintă impresiile.

„Se poate înscrie oricine crede că are un miros bun. Nu este nevoie de experiență profesională în domeniul aromelor. Scopul recrutării este să găsim o persoană capabilă să exploreze arhipelagul folosindu-se doar de nasul său”, a explicat Kristiina Kukkohovi, directoarea organizației Visit Turku Archipelago.