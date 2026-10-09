Țeava de gaz și cablul electric, la ce distanță trebuie montate? Ce prevăd normele în România

Amplasarea conductelor de gaze naturale în apropierea cablurilor electrice trebuie făcută cu respectarea unor reguli stricte de siguranță. Distanțele dintre cele două tipuri de instalații nu sunt stabilite la întâmplare, ci au rolul de a reduce riscurile în cazul unor avarii și de a permite efectuarea lucrărilor de întreținere în condiții corespunzătoare.

Țeava de gaz și cablul electric, la ce distanță trebuie montate? Foto: arhiva

În România, normele tehnice prevăd distanțe diferite în funcție de configurația instalațiilor, de materialul conductei și de modul în care sunt montate cablurile. Pentru rețelele îngropate, valorile pot fi diferite atunci când conducta de gaz și cablul electric sunt instalate în paralel față de situația în care traseele se intersectează.

Regulile trebuie luate în calcul atât la construirea unei locuințe, cât și în cazul lucrărilor de renovare sau al modificării instalațiilor existente. Iată ce distanțe sunt prevăzute pentru anumite situații și ce trebuie să știi dacă ai de amenajat o bucătărie cu plită pe gaz.

Ce reguli trebuie respectate pentru instalațiile de gaz și electricitate

Amplasarea conductelor de gaze naturale și a instalațiilor electrice este reglementată prin acte normative distincte, care stabilesc condițiile de proiectare, execuție și exploatare în siguranță.

Unul dintre documentele importante pentru instalațiile de gaze este Ordinul ANRE nr. 89/2018, prin care au fost aprobate Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Acestea includ prevederi referitoare la amplasarea conductelor în raport cu alte rețele și obiective din apropiere.

În cazul instalațiilor electrice aferente clădirilor, un document de referință este Normativul I7-2011, care reglementează proiectarea, executarea și exploatarea acestora.

De asemenea, Ordinul ANRE nr. 239/2019 aprobă norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice. Documentul include prevederi privind distanțele de siguranță dintre cablurile electrice pozate în pământ și alte obiective, inclusiv conductele de gaze.

Distanța necesară nu poate fi stabilită fără a ține cont de configurația concretă. Contează dacă instalațiile sunt subterane sau montate în interiorul clădirii, dacă traseele sunt paralele ori se intersectează și ce tip de conductă este utilizat.

În situațiile în care distanțele prevăzute de norme nu pot fi respectate, pot fi necesare soluții constructive de protecție, stabilite de specialiști în funcție de condițiile din teren.

Care este distanța minimă dintre țeava de gaz și cablul electric îngropat

Pentru anumite configurații ale rețelelor subterane, normele tehnice prevăd distanțe minime care trebuie respectate între conductele de gaze și cablurile electrice.

Potrivit valorilor prezentate în normele privind zonele de protecție și de siguranță ale capacităților energetice, distanțele indicate pentru cablurile electrice pozate în pământ în apropierea conductelor de gaze sunt:

60 de centimetri în plan orizontal, pentru situațiile de apropiere laterală prevăzute de normă;

25 de centimetri în plan vertical, în configurațiile de intersectare pentru care este aplicabilă această valoare.

Aceste distanțe se referă la situații tehnice diferite și nu trebuie interpretate ca valori universale pentru orice instalație de gaz și electricitate.

În cazul conductelor de gaze din polietilenă, care funcționează la presiune joasă, redusă sau medie, sunt indicate și distanțe specifice în funcție de tipul cablului electric. De exemplu, pentru anumite configurații, distanța față de cablurile de forță montate direct în sol este de 50 de centimetri. Pentru conductele din oțel, valoarea indicată în situații comparabile poate fi de 60 de centimetri.

Valorile exacte trebuie verificate în tabelul normativ aplicabil și în funcție de caracteristicile instalației. Nu este suficient să cunoști doar materialul conductei, deoarece și tipul cablului, poziționarea și condițiile de montaj pot influența soluția tehnică.

Respectarea distanțelor permite reducerea riscului de deteriorare accidentală a uneia dintre instalații în timpul săpăturilor sau al lucrărilor de reparație. În plus, separarea corespunzătoare contribuie la limitarea pericolelor asociate unei avarii.

Ce se întâmplă dacă distanța minimă nu poate fi respectată

În unele situații, configurația terenului sau existența unor instalații deja montate poate împiedica respectarea distanțelor prevăzute în mod obișnuit.

În asemenea cazuri, soluția trebuie stabilită tehnic, nu prin apropierea arbitrară a conductei de gaz de cablul electric. În funcție de situație și de normele aplicabile, pot fi necesare elemente de separare, tuburi de protecție sau alte măsuri constructive.

Aceste intervenții trebuie prevăzute și executate de personal calificat și autorizat, în conformitate cu cerințele aplicabile instalației respective.

La ce distanță se montează priza electrică față de plita pe gaz

În bucătărie, problema se pune diferit față de cazul conductelor și cablurilor îngropate. Aici trebuie luată în calcul apropierea dintre conducta de gaz, plită, prize și aparatele electrice utilizate zilnic.

Nu există o singură distanță universală care să se aplice automat între marginea oricărei plite pe gaz și orice priză electrică, indiferent de modelul echipamentului sau de configurația bucătăriei. Amplasarea trebuie să respecte normele aplicabile instalațiilor și instrucțiunile producătorului aparatului.

În practică, este recomandat ca prizele să fie amplasate departe de flacără, de suprafețele fierbinți și de zonele în care se acumulează abur sau grăsime. Dacă spațiul permite, o distanță de aproximativ 50 de centimetri față de zona plitei poate fi un reper prudent de amenajare, dar nu trebuie confundată cu o cerință legală universală.

Poziția exactă trebuie stabilită în funcție de modelul plitei, de instrucțiunile producătorului și de particularitățile instalației electrice.

Este important și ca firele aparatelor conectate la priză să nu ajungă în apropierea arzătoarelor sau a vaselor fierbinți. Cablurile deteriorate, conexiunile improvizate și prizele expuse la temperaturi ridicate pot crea riscuri suplimentare.

În plus, conductele de gaze nu trebuie utilizate ca suport pentru cabluri electrice. Cele două instalații trebuie realizate astfel încât să poată fi verificate și întreținute în condiții de siguranță.

De ce este periculoasă apropierea necorespunzătoare dintre gaz și curent

Respectarea distanțelor dintre instalațiile electrice și cele de gaze are un rol important în prevenirea incidentelor.

O conductă deteriorată poate permite scurgerea gazelor, iar o defecțiune electrică poate produce o scânteie. Dacă gazul se acumulează într-un spațiu închis, existența unei surse de aprindere poate avea consecințe grave.

De asemenea, amplasarea necorespunzătoare poate îngreuna lucrările de intervenție. O echipă care trebuie să repare un cablu sau o conductă poate deteriora accidental instalația vecină dacă traseele nu sunt poziționate și protejate corespunzător.

Din acest motiv, orice modificare a traseelor de gaz sau de electricitate trebuie planificată înainte de începerea lucrărilor. În cazul instalațiilor existente, este recomandată verificarea situației de către specialiști autorizați, mai ales dacă nu există documentația tehnică sau dacă au fost făcute modificări de-a lungul timpului.

Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaz în locuință

Dacă simți miros de gaz, nu încerca să identifici singur locul scurgerii folosind flacără și nu acționa întrerupătoarele electrice. Nu conecta și nu deconecta aparate, deoarece acestea pot produce scântei.

Părăsește zona în condiții de siguranță, avertizează persoanele aflate în apropiere și solicită ajutor dintr-un loc sigur, apelând serviciile de urgență sau operatorul de distribuție a gazelor, după caz. Urmează instrucțiunile primite de la personalul specializat, scriu cei de la loveeco.ro.

În concluzie, distanța dintre țeava de gaz și cablul electric depinde de tipul instalației și de modul în care sunt amplasate cele două rețele. Pentru cablurile îngropate, normele prevăd valori diferite pentru apropierea orizontală și intersectarea verticală, iar în interiorul locuinței trebuie respectate cerințele tehnice specifice și instrucțiunile echipamentelor. Pentru a evita improvizațiile și riscurile, soluția corectă este verificarea configurației concrete de către un specialist autorizat.