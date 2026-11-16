Viața la -50 de grade! Iakutsk este considerat cel mai rece oraș de pe planetă

Iakutsk, capitala Republicii Saha din Extremul Orient rus, se numără printre cele mai friguroase orașe locuite din lume. Așezat pe un strat de permafrost, adică un sol care rămâne înghețat permanent, orașul se confruntă cu ierni aspre, când termometrele indică adesea sub -40 de grade Celsius, iar în perioadele de ger extrem coboară chiar sub -50.

Localnicii poartă straturi de haine groase Foto: Shutterstock

Cea mai scăzută temperatură înregistrată aici a fost de -64,4 grade, în februarie 1891. În Iakutsk, frigul extrem nu este doar inconfortabil, ci poate deveni rapid o amenințare pentru organism. La -50 de grade, pielea expusă pierde căldură într-un ritm alarmant.

Nasul, urechile, obrajii și degetele sunt primele zone afectate. Inițial apare o senzație de amorțeală sau furnicături, însă aceasta poate fi urmată de degerături, când pielea devine albicioasă și rigidă. În funcție de vânt și de durata expunerii, leziunile pot apărea în numai câteva minute și pot provoca distrugerea permanentă a țesuturilor.

În ianuarie, Iakutsk are parte de doar o oră de soare pe zi Foto: Shutterstock

Iarna, Iakutsk este adesea acoperit de ceață înghețată, iar aerul rece face respirația dificilă. O universitate din oraș le-a recomandat studenților să nu meargă pe jos afară când temperatura scade sub -40 de grade.

Pentru a păstra căldura în jurul organelor vitale, organismul contractă vasele de sânge din mâini și picioare, reducând circulația către extremități. Inima și celelalte organe sunt protejate, însă degetele devin mai vulnerabile la degerături.

Potrivit Yahoo News, tremuratul involuntar este una dintre principalele metode prin care corpul încearcă să se încălzească. Contracțiile rapide ale mușchilor pot crește consumul de energie de cinci-șase ori față de repaus. Acest efort epuizează rezervele organismului, iar alimentația devine esențială: un nivel scăzut al glicemiei poate diminua capacitatea corpului de a tremura și, implicit, de a produce căldură.

Localnicii poartă haine foarte groase și petrec foarte puțin timp afară

Hipotermia apare când temperatura internă a corpului scade la 35 de grade Celsius sau mai puțin. La început apar frisoanele, dificultățile de mișcare și oboseala.

Ulterior, persoana poate deveni confuză și somnolentă, iar în cazurile grave poate ajunge în comă sau poate muri. Când temperatura coboară spre 30-32 de grade, frisonul se poate opri, deși starea se agravează.

Locuitorii din Iakutsk se pregătesc temeinic pentru iarnă. Poartă haine în straturi, blănuri și cizme groase și încearcă să petreacă puțin timp afară.

Mașinile sunt adesea lăsate pornite pentru ca motoarele să nu înghețe. Multe dintre clădirile din oraș sunt ridicate pe piloni, pentru ca fundațiile să nu intre în contact direct cu solul înghețat.

Gerul extrem durează din noiembrie până în martie, iar ianuarie și februarie sunt cele mai reci luni. În ianuarie, Iakutsk are aproximativ o oră de soare pe zi, iar lipsa luminii poate afecta starea psihică. Vara, în iulie, temperatura medie ajunge la 19 grade.