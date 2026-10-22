Airbnb schimbă regulile pentru turiști. Ce nu vor mai putea cere gazdele. Decizia intră în vigoare din noiembrie

Airbnb introduce noi reguli pentru curățenia de la finalul sejurului, după ani de nemulțumiri din partea turiștilor. Gazdele nu vor mai putea impune sarcini precum spălarea vaselor, strângerea lenjeriei de pat sau ducerea gunoiului, în condițiile în care oaspeții plătesc deja pentru cazare și, în multe situații, pentru curățenie. Noile prevederi se vor aplica rezervărilor efectuate începând cu 20 noiembrie 2026.

Airbnb schimbă regulile pentru turiști. Foto: Airbnb

Airbnb limitează obligațiile turiștilor la plecarea din cazare

Persoanele care închiriază apartamente sau case prin Airbnb ar putea avea mai puține responsabilități înainte de check-out. Platforma internațională de rezervări își revizuiește politica privind regulile impuse de gazde, cu scopul de a preveni solicitările excesive și de a clarifica obligațiile celor care aleg astfel de unități de cazare.

Potrivit informațiilor publicate de BBC, schimbarea vine în urma numeroaselor reclamații ale utilizatorilor, nemulțumiți că, pe lângă plata rezervării și eventualele taxe de curățenie, trebuie să îndeplinească o listă suplimentară de sarcini înainte de a părăsi locuința.

Ce nu vor mai putea solicita gazdele Airbnb

Noile prevederi stabilesc limite mai clare pentru activitățile pe care proprietarii le pot cere turiștilor la finalul vacanței. Printre sarcinile care nu vor mai putea fi impuse se numără strângerea lenjeriei de pat, spălarea și uscarea vaselor, precum și scoaterea gunoiului din locuință.

Practic, gazdele nu vor mai putea transfera asupra oaspeților activitățile care intră, în mod obișnuit, în atribuțiile personalului responsabil de curățenie.

Compania a explicat că regulile locuințelor trebuie să fie ușor de înțeles și să nu transforme ultimele ore ale vacanței într-o listă complicată de obligații.

„Regulile casei îi ajută pe oaspeți să înțeleagă ce așteaptă gazdele, dar am aflat de la comunitatea noastră că acestea pot fi confuze, împovărătoare și greu de gestionat”, a declarat Airbnb.

Câte reguli vor putea stabili proprietarii

Conform politicii revizuite, gazdele vor putea configura cel mult șapte reguli standard ale casei. Acestea vor fi completate doar de solicitări suplimentare considerate rezonabile și justificate de circumstanțele concrete.

Vor exista și excepții, însă acestea vor fi limitate la situații speciale, inclusiv la cerințe impuse de autoritățile locale.

Un exemplu oferit de companie este cel al zonelor afectate de secetă, unde turiștilor li s-ar putea solicita să reducă durata dușurilor, dacă există restricții locale privind consumul de apă.

Airbnb susține că modificările urmăresc să facă regulile mai transparente și să reducă riscul apariției unor obligații neașteptate după efectuarea rezervării.

„Le-am reproiectat pentru a fi mai ușor de înțeles și stabilite mai clar, alături de o nouă politică care asigură că solicitările rămân rezonabile, fără surprize.”, au mai adăugat reprezentanții Airbnb, conform sursei citate.

În plus, eventualele condiții suplimentare impuse prin acorduri separate vor fi acceptate numai dacă au un temei legal, fiind prevăzute de legislația națională sau de regulamentele asociațiilor de proprietari aplicabile clădirii respective.

De ce a decis Airbnb să schimbe regulile pentru gazde

Modificarea politicii vine după o perioadă îndelungată în care utilizatorii au criticat pe rețelele sociale cerințele considerate exagerate ale unor proprietari.

Mai multe situații au devenit virale pe platforme precum TikTok, unde turiștii au povestit despre instrucțiuni stricte pentru predarea locuinței. În unele cazuri, nemulțumirile au vizat inclusiv detalii aparent minore, precum amplasarea unei telecomenzi într-un alt loc decât cel indicat în instrucțiunile casei.

Astfel de experiențe au alimentat discuțiile despre raportul dintre taxele de curățenie achitate de clienți și munca pe care aceștia sunt obligați să o facă înainte de plecare.

Prin actualizarea politicii, Airbnb urmărește să stabilească un standard mai clar pentru gazde și să le ofere turiștilor informații mai ușor de consultat înainte de rezervare.

Cum vor fi informați turiștii și ce pot face dacă gazdele impun cerințe excesive

O altă schimbare vizează modul în care sunt comunicate regulile fiecărei unități de cazare. Acestea vor fi afișate mai vizibil pe platformă, iar utilizatorii vor primi notificări de reamintire înainte de check-in.

Scopul este ca turiștii să poată consulta condițiile de cazare din timp și să știe ce li se poate solicita în mod legitim.

În cazul în care un proprietar impune sarcini considerate nerezonabile sau aplică penalizări nejustificate, situația va putea fi analizată de echipa de asistență Airbnb. Gazdele vor avea, la rândul lor, posibilitatea de a contesta deciziile platformei dacă nu sunt de acord cu soluția adoptată.

Când intră în vigoare noile reguli Airbnb

Potrivit informațiilor publicate, politica actualizată se va aplica rezervărilor efectuate începând cu 20 noiembrie 2026.

Pentru turiști, schimbarea înseamnă mai multă claritate în privința obligațiilor de la finalul sejurului și mai puține motive de conflict cu proprietarii. Pentru gazde, noile prevederi impun o delimitare mai strictă între regulile rezonabile ale locuinței și sarcinile care țin de serviciile de curățenie.