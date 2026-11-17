Ceea ce inițial părea o farsă s-a dovedit a fi o intervenție de salvare complet reală. Doi turiști au rămas blocați timp de două ore într-un copac, după ce s-au întâlnit cu un berbec agresiv, pe un traseu montan din Slovenia. A fost nevoie de intervenția salvamontiștilor pentru a-i scoate pe cei doi din încurcătură.

Turiști atacați de un berbec pe un traseu montan. Foto: Facebook Serviciul Salvamont (GRS) Kranj

Cei doi turiști urcau spre vârful Tolsti vrh, din Slovenia, însă au fost nevoiți să se refugieze într-un copac. Drumeția lor a fost întreruptă de un berbec agresiv, astfel că a fost solicitată intervenția salvamontiștilor pentru a ajunge în siguranță acasă.

Turiști blocați în copac din cauza unui berbec agresiv

Serviciul Salvamont (GRS) Kranj a anunțat că a intervenit astăzi într-o manieră extrem de neobișnuită, pe care inițial au crezut-o a fi o glumă. Au fost chemați de doi alpiniști care au întâlnit un berbec extrem de agresiv în timp ce urcau spre Tolsti vrh. Animalul nu le-a permis să-și continue călătoria, scrie 24ur.com.

„Era un mascul atât de dominant, încât cei doi turiști au fost nevoiți să se urce într-un copac”, au spus salvamontiștii.

Salvamontiștii susțin că nici după ce s-au cățărat în copac, berbecul nu a renunțat. Animalul a continuat să se izbească de copac, ba chiar și-a rupt și o parte din corn. Speriați, turiștii au rămas acolo timp de două ore.

Cele două persoane au reușit, într-un final, să coboare din copac și să se îndepărteze de zonă, după ce animalul s-a calmat. La venirea salvatorilor, pericolul deja trecuse. Cei doi au fost transportați cu un vehicul de teren până în vale. Intervenția s-a încheiat fără ca vreunul dintre ei să fie rănit.

Turiști atacați de urși

În România, problema cea mai mare în zonele de munte o reprezintă urșii. Și în acest an au fost raportate mai multe cazuri în care turiștii au fost atacați de animalele agresive. În unele dintre ele, incidentele s-a lăsat chiar și cu răni grave sau morți, dar și cu mașini avariate.