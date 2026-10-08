 Giorgia Meloni, gest fără precedent pentru a se proteja de inteligența artificială. Ce solicitare a făcut
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Giorgia Meloni, gest fără precedent pentru a se proteja de inteligența artificială. Ce solicitare a făcut

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În era tehnologiei și a inteligenței artificiale dezvoltate, Giorgia Meloni își ia măsuri de securitate. Aceasta a depus o cerere pentru a-și înregistra propria voce ca marcă, pentru a se proteja de materialele false generate cu AI.

Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni. Foto: Facebook

Prim-ministrul italian a făcut solicitarea către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Cererea sa, făcută luni, pe 5 octombrie, a fost publicată pe site-ul EUIPO și confirmată de biroul său. Aceasta include o înregistrare de patru secunde în care repetă de două ori, în italiană, „Sunt Giorgia Meloni”, conform Reuters.

Giorgia Meloni își înregistrează propria voce ca marcă

„Io sono Giorgia” („Eu sunt Giorgia”) a fost titlul autobiografiei sale din 2021, care a reiterat o declarație celebră pe care Meloni a făcut-o la un miting politic în 2019 și care a fost chiar transformată într-o piesă disco.

Imagini false cu Meloni au circulat în mod repetat în online în ultimii ani și au fost uneori distribuite ca fiind autentice, inclusiv una în care o înfățișează stând pe un pat în lenjerie intimă. 

Meloni a denunțat astfel de materiale ca parte a eforturilor de a răspândi minciuni și de a viza persoane, îndemnând utilizatorii să verifice conținutul înainte de a-l distribui online. Ea a spus că, deși ea se poate apăra, mulți alții nu o pot face.

Cererea EUIPO este încă în curs de examinare. Presa italiană susține că, și dacă ar fi aprobată, această măsură nu ar împiedica în sine utilizarea vocii sale în deepfake-uri generate de inteligență artificială, deși ar putea crea obstacole legale suplimentare pentru cei care doresc să o reproducă.

Nu este singura care a recurs la o astfel de măsură

Meloni nu este singura care depune o cerere pentru a-și proteja identitatea de utilizarea neautorizată de către platformele de inteligență artificială. În ianuarie, actorul american Matthew McConaughey a făcut același lucru cu vocea și imaginea sa.

Și cântăreața Taylor Swift a făcut la fel, în aprilie, atunci când a depus trei cereri de înregistrare a mărcii în SUA. În una a adăugat o fotografie cu ea pe scenă în timpul turneului „Eras”, iar în celelalte două solicitări a adăugat clipuri audio în care se prezintă în timpul promovării ultimului său album.

În august, peste 80 de artiști i-au cerut prim-ministrului britanic Andy Burnham să introducă o legislație care să ofere fiecărei persoane din Regatul Unit dreptul legal de a-și controla vocea. Printre cei care au cerut o mai mare protecție împotriva utilizării vocilor lor de către inteligența artificială s-au numărat actori precum Matt Lucas, Hugh Bonneville și Nicola Coughlan, scrie BBC.

Premierul Italiei a mai avut probleme cu deepfake-urile

Giorgia Meloni s-a aflat într-un scandal privind imagini modificate cu AI. Au apărut fotografii cu ea pe site-ul pornografic Phica, care avea peste 700.000 de abonați. În imagini, în ipostaze obscene, se mai afla sora ei, Arianna, dar și lidera opoziției, Elly Schlein. 

Fotografiile, însoțite de descrieri vulgare și sexiste, au fost preluate fie de pe conturi personale de socializare, fie de pe surse publice, fără consimțământul acestora, și modificate pentru a mări părțile corpului sau pentru a înfățișa femeile în ipostaze sexuale. În 2024, Meloni a solicitat despăgubiri în valoare de 100.000 de euro după ce au fost încărcate online videoclipuri porno deepfake cu ea.

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