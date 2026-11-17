Moartea lui Jeffrey Epstein continuă să stârnească controverse la șapte ani de la deces. Un nou raport realizat de un expert în medicină legală pune sub semnul întrebării concluzia oficială potrivit căreia finanțistul american s-ar fi sinucis în celula sa din Manhattan în august 2019.

Un expert criminalist a analizat autopsia lui Jeffrey Epstein Foto: arhivă

Ce susține noua analiză

Dr. Michael Freeman, redactor-șef al publicației științifice Journal of Forensic and Legal Medicine, a analizat timp de mai multe luni fotografii și documente de autopsie care nu au fost făcute publice până acum și care i-au fost puse la dispoziție de fratele lui Epstein. În urma evaluării, specialistul a ajuns la concluzia că decesul este „mai probabil” rezultatul unei omucideri decât al unei sinucideri, potrivit Media Ite.

Potrivit lui Freeman, mai multe leziuni identificate în timpul autopsiei nu ar fi compatibile cu scenariul unei sinucideri prin spânzurare. Expertul afirmă că anumite răni de la nivelul gâtului, feței și umărului ar putea indica existența unei agresiuni fizice anterioare decesului.

Acesta susține că a observat inclusiv urme care ar putea fi compatibile cu zgârieturi produse de unghiile victimei și că ansamblul leziunilor analizate ar indica mai degrabă o strangulare din spate cu ajutorul unui material textil îngust.

„Leziunile documentate de medicul legist nu erau compatibile cu o spânzurare suicidală”, a declarat Freeman pentru CBS News

În ciuda noilor concluzii, Biroul Medicului Legist din New York își menține verdictul emis în 2019, conform căruia Jeffrey Epstein a murit prin sinucidere. De asemenea, investigațiile federale desfășurate de-a lungul anilor nu au identificat dovezi care să demonstreze implicarea unei alte persoane în moartea acestuia.

Nu este prima dată când apar semne de întrebare

Noua analiză nu este primul raport independent care contestă concluzia oficială. În 2020, medicul legist Michael Baden, angajat de fratele lui Epstein pentru a examina cazul, a declarat că anumite leziuni observate la nivelul gâtului ridică semne de întrebare și că dovezile i se par mai compatibile cu un omor decât cu o sinucidere.

Jeffrey Epstein a fost găsit mort pe 10 august 2019 într-o închisoare federală din Manhattan, în timp ce aștepta procesul într-un dosar de trafic sexual de minori. De atunci, circumstanțele morții sale au rămas subiectul unor dezbateri intense și al numeroaselor teorii alternative.