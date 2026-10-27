 Numele unei românce apare în scandalul care îi leagă pe Donald Trump și Jeffrey Epstein. Acuzații grave la adresa președintelui SUA
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Numele unei românce apare în scandalul care îi leagă pe Donald Trump și Jeffrey Epstein. Acuzații grave la adresa președintelui SUA

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Democrații din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților din SUA au publicat, pe 26 octombrie 2026, un raport care prezintă presupuse legături între Donald Trump și activitățile infracționale ale lui Jeffrey Epstein. Documentul cuprinde mărturiile a 11 femei, dintre care cinci îl acuză pe președintele american de viol sau agresiune sexuală. Printre persoanele menționate se află și Beatrice Keul, o fostă candidată la Miss Elveția, născută la Cluj-Napoca.

O româncă este legătura între Donald Trump, Jeffrey Epstein și abuzurile sexuale asupra tinerelor
O româncă este legătura între Donald Trump, Jeffrey Epstein și abuzurile sexuale asupra tinerelor Foto: Click!

Raportul, preluat de publicația The Hill, se bazează pe interviuri, mărturii și documente ale FBI obținute prin Legea privind transparența dosarelor Epstein. Acuzațiile prezentate nu reprezintă, prin ele însele, stabilirea vinovăției, iar Trump a respins acuzațiile formulate împotriva sa.

Ce susțin democrații despre relația dintre Trump și Epstein

Documentul, intitulat „Avem anumite lucruri în comun, Jeffrey: Cazul împotriva lui Donald Trump care reiese din dosarele Epstein și eforturile disperate ale Departamentului de Justiție (DOJ) de a-l acoperi”, reunește mărturii despre presupuse abuzuri și relațiile dintre persoanele menționate.

Jamie Raskin, membru de rang al Comisiei Judiciare, a susținut că declarațiile femeilor oferă o perspectivă diferită asupra relației dintre Trump și Epstein.

„Donald Trump spune că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein «așa cum toată lumea din Palm Beach îl cunoștea». Nu chiar. Dovezile adunate de la 11 femei spun o cu totul altă poveste, mult mai incriminatoare, despre relația lor și despre abuzurile asupra femeilor și fetelor tinere din rețeaua lor”, a declarat Jamie Raskin.

Democrații solicită acces la documentele relevante și cer o investigare aprofundată a persoanelor menționate în dosare.

Beatrice Keul, românca ce a făcut acuzații la adresa lui Trump

Unul dintre cazurile prezentate în raport este cel al lui Beatrice Keul, fost model născut la Cluj-Napoca. Aceasta a relatat public despre o presupusă agresiune sexuală din 1993, care ar fi avut loc în perioada în care participa la concursul „Donald J Trump American Dream Pageant”.

În toamna anului 2024, Keul a povestit în presa britanică despre întâlnirea pe care ar fi avut-o cu Trump într-o suită a Hotelului Plaza din New York. Potrivit relatării sale, invitația pentru o discuție privată s-ar fi transformat într-o situație în care președintele american ar fi încercat să o agreseze.

Femeia a susținut că a reușit să scape și că statura sa fizică a ajutat-o. Echipa lui Trump a respins acuzațiile.

Cum s-ar fi petrecut întâlnirea din 1993

Beatrice Keul ocupase locul al treilea la Miss Elveția în 1992 și participase ulterior la Miss Europa, desfășurat la Istanbul, unde ajunsese în finală. Mai târziu, a primit o invitație la concursul organizat de Trump, care includea o călătorie cu toate cheltuielile plătite la New York și Atlantic City.

Potrivit relatării sale, pe 14 noiembrie 1993, Keul a ajuns în Atlantic City, iar după competiție, participanții au fost duși la Hotelul Plaza din Manhattan.

„Am fost la un prânz de presă, cu aproximativ 60 de invitați”, a explicat Keul.

După eveniment, un membru al personalului i-ar fi transmis că Trump dorea să aibă o întâlnire privată cu ea. Fosta candidată la Miss Elveția a spus că nu s-a așteptat la ceea ce avea să urmeze.

„M-am gândit în sinea mea că o să fie o cafea și o prăjitură”, explica Beatrice.

Femeia a susținut că, odată ajunsă în suită, Trump ar fi încercat să o sărute și să o atingă fără consimțământul său.

„Când am intrat, a sărit peste mine. Nu eram pregătită. Am încercat să fac tot ce am putut să scap de el. M-a sărutat pe buze și pe gât. A încercat să-mi ridice rochia. Îmi prindea și atingea corpul oriunde putea. Sunt foarte înaltă, am 1,85 de metri. Cred că înălțimea și forța mea m-au salvat”, a spus ea și a explicat că l-a făcut să se oprească, spunându-i „hai să vorbim mai întâi”.

Keul a mai povestit că a încercat să gestioneze situația cu calm.

M-a întrebat dacă sunt supărată, i-am spus că nu. A trebuit să găsesc ceva diplomatic. Îmi amintesc că mă ținea în brațe, mă săruta, apoi mi-a spus «Ne vedem mai târziu». Când ești cu oameni bolnavi trebuie să stai calm, pentru că, dacă nu ești calm, se poate întâmpla ceva foarte rău”.

Democrații cer o anchetă independentă

Raportul menționează și mărturia lui Stacey Williams, care a susținut că Trump ar fi agresat-o în biroul său din Trump Tower, în prezența lui Epstein. Documentul invocă, de asemenea, registre de zbor și alte informații pe care autorii le consideră relevante pentru clarificarea relației dintre cei doi.

În urma acuzațiilor și a criticilor privind modul în care autoritățile au gestionat dosarele Epstein, democrații solicită numirea unui consilier special independent.

„Departamentul de Justiție controlat de Trump nu poate fi de încredere pentru a asigura tragerea la răspundere. Congresul trebuie să acționeze pentru a pune capăt acestei mușamalizări și pentru a aduce justiție supraviețuitoarelor”, a subliniat Raskin.

Raportul integral poate fi consultat pe site-ul oficial al democraților din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților din SUA.

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