 Cel mai simplu desert de toamnă. Cum prepari dovleacul copt la cuptor, cu miere și scorțișoară
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Video Cel mai simplu desert de toamnă. Cum prepari dovleacul copt la cuptor, cu miere și scorțișoară

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Toamna este anotimpul perfect pentru deserturile aromate, pregătite din ingrediente simple, pe care le găsim în aproape orice gospodărie. Dovleacul plăcintar este unul dintre vedetele sezonului, iar gustul său dulce devine și mai intens după ce este copt la cuptor. Cu puțină sare, un strop de ulei de măsline, miere și scorțișoară, acesta se transformă într-un desert delicios, fără să fie nevoie de tehnici complicate sau de o listă lungă de ingrediente.

Dovleacul plăcintar, cel mai simplu desert de toamnă
Dovleacul plăcintar, cel mai simplu desert de toamnă Foto: captură video

Rețeta este potrivită pentru cei care vor să se bucure de aroma dovleacului fără să petreacă mult timp în bucătărie. Pregătirea durează doar câteva minute, iar cuptorul se ocupă de restul. În plus, dovleacul are o culoare portocalie intensă datorită betacarotenului, un pigment pe care organismul îl poate transforma în vitamina A.

Cum prepari dovleacul plăcintar copt la cuptor

Potreivit doctorului Mihail Pautov, pentru acest desert de toamnă ai nevoie de un dovleac plăcintar, puțină sare, ulei de măsline, miere și scorțișoară. Cantitățile pot fi ajustate în funcție de dimensiunea dovleacului și de preferințele fiecăruia.

Ingrediente:

  • 1 dovleac plăcintar;
  • puțină sare;
  • un fir de ulei de măsline;
  • miere, după gust;
  • scorțișoară, după gust.

Mod de preparare:

Mai întâi, dovleacul se spală bine, apoi se taie în două, pe lungime. Cu ajutorul unei linguri se îndepărtează semințele și fibrele din interior. Pulpa se crestează apoi în pătrățele, fără a tăia complet coaja, astfel încât bucățile să rămână unite, iar dovleacul să se coacă uniform.

Se presară puțină sare și se adaugă un fir de ulei de măsline, după care jumătățile de dovleac se așază într-o tavă și se introduc în cuptorul preîncălzit la 190-200 de grade Celsius.

Timpul de coacere este de aproximativ 50-75 de minute, în funcție de dimensiunea dovleacului și de cât de groasă este pulpa. Pentru a verifica dacă este gata, se înțeapă cu o furculiță. Dacă aceasta intră ușor, iar miezul este moale, dovleacul poate fi scos din cuptor.

La final, cât timp este încă fierbinte sau ușor răcit, se adaugă un fir de miere și puțină scorțișoară. Combinația oferă desertului o aromă aparte și pune în valoare dulceața naturală a dovleacului.

De ce este dovleacul o alegere bună în sezonul rece

Pe lângă gustul său plăcut, dovleacul plăcintar conține nutrienți importanți pentru organism. Culoarea portocalie intensă este dată de carotenoizi, inclusiv betacaroten, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A. Aceasta contribuie la menținerea vederii normale și la funcționarea corespunzătoare a sistemului imunitar.

Simplu, aromat și ușor de pregătit, dovleacul copt rămâne una dintre rețetele care aduc gustul toamnei în farfurie, fără ingrediente sofisticate sau multă muncă în bucătărie.

Ghid de cumpărături

Mara Banica, foto Facebook jpg
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan” Vedete românești
banner mircea bravo si bunica jpg
#Exclusiv Click!
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate Interviurile Click!
image
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat. „Nu cer să fie iertat, ci să pot avea grijă de el” adevarul.ro
image
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv adevarul.ro

Parteneri

image
Ce au pățit două românce înainte de Gala Balonului de Aur, în hotelul Courthouse, unde are loc ceremonia www.fanatik.ro
image
Specia rară care și-a făcut apariția în Marea Neagră. Un kilogram costă 60 de lei și e considerat o delicatesă observatornews.ro
image
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $ www.antena3.ro
image
Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
A numit jucătorul de la Craiova care n-ar trebui să lipsească din echipa lui Gică Hagi: „Senzațional” www.fanatik.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității okmagazine.ro
image
Bomba sexy Sofía Vergara, de mână cu un tinerel râvnit de mii de femei! La 54 de ani, aprinde zvonurile unei iubiri toride okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
prajitura cu ciocolata si nuci jpg
Prăjitură cu ciocolată și nuci, desertul care îndulcește orice zi Deserturi
Paul McCartney webp
Ce mănâncă Paul McCartney la micul dejun. Are un ritual neașteptat: „Trebuie să fie cinci” Rețete
supa de pui cu praz jpg
Supa de pui cu praz încălzește zilele răcoroase Rețete cu carne
rulada de somon jpg
Cum faci o ruladă de somon pentru o masă festivă Gătește sănătos
mini clatite aperitiv jpg
Mini clătitele aperitiv aduc culoare și savoare pe masă Antreuri
tort cu crema de frisca si struguri jpg
Tort cu frișcă și struguri, o combinație simplă care cucerește Deserturi
choux cu vanilie si struguri jpg
Cum faci choux cu cremă de vanilie și struguri Deserturi
conopida pane cu sos de iaurt jpg
Conopidă pane cu sos de iaurt, o gustare de împărțit cu poftă Rețete cu legume
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău” actualitate.net