Cel mai simplu desert de toamnă. Cum prepari dovleacul copt la cuptor, cu miere și scorțișoară

Toamna este anotimpul perfect pentru deserturile aromate, pregătite din ingrediente simple, pe care le găsim în aproape orice gospodărie. Dovleacul plăcintar este unul dintre vedetele sezonului, iar gustul său dulce devine și mai intens după ce este copt la cuptor. Cu puțină sare, un strop de ulei de măsline, miere și scorțișoară, acesta se transformă într-un desert delicios, fără să fie nevoie de tehnici complicate sau de o listă lungă de ingrediente.

Dovleacul plăcintar, cel mai simplu desert de toamnă Foto: captură video

Rețeta este potrivită pentru cei care vor să se bucure de aroma dovleacului fără să petreacă mult timp în bucătărie. Pregătirea durează doar câteva minute, iar cuptorul se ocupă de restul. În plus, dovleacul are o culoare portocalie intensă datorită betacarotenului, un pigment pe care organismul îl poate transforma în vitamina A.

Cum prepari dovleacul plăcintar copt la cuptor

Potreivit doctorului Mihail Pautov, pentru acest desert de toamnă ai nevoie de un dovleac plăcintar, puțină sare, ulei de măsline, miere și scorțișoară. Cantitățile pot fi ajustate în funcție de dimensiunea dovleacului și de preferințele fiecăruia.

Ingrediente:

1 dovleac plăcintar;

puțină sare;

un fir de ulei de măsline;

miere, după gust;

scorțișoară, după gust.

Mod de preparare:

Mai întâi, dovleacul se spală bine, apoi se taie în două, pe lungime. Cu ajutorul unei linguri se îndepărtează semințele și fibrele din interior. Pulpa se crestează apoi în pătrățele, fără a tăia complet coaja, astfel încât bucățile să rămână unite, iar dovleacul să se coacă uniform.

Se presară puțină sare și se adaugă un fir de ulei de măsline, după care jumătățile de dovleac se așază într-o tavă și se introduc în cuptorul preîncălzit la 190-200 de grade Celsius.

Timpul de coacere este de aproximativ 50-75 de minute, în funcție de dimensiunea dovleacului și de cât de groasă este pulpa. Pentru a verifica dacă este gata, se înțeapă cu o furculiță. Dacă aceasta intră ușor, iar miezul este moale, dovleacul poate fi scos din cuptor.

La final, cât timp este încă fierbinte sau ușor răcit, se adaugă un fir de miere și puțină scorțișoară. Combinația oferă desertului o aromă aparte și pune în valoare dulceața naturală a dovleacului.

De ce este dovleacul o alegere bună în sezonul rece

Pe lângă gustul său plăcut, dovleacul plăcintar conține nutrienți importanți pentru organism. Culoarea portocalie intensă este dată de carotenoizi, inclusiv betacaroten, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A. Aceasta contribuie la menținerea vederii normale și la funcționarea corespunzătoare a sistemului imunitar.

Simplu, aromat și ușor de pregătit, dovleacul copt rămâne una dintre rețetele care aduc gustul toamnei în farfurie, fără ingrediente sofisticate sau multă muncă în bucătărie.