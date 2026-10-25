 Nuci caramelizate la air fryer: rețeta rapidă cu miere, susan și mac
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Nuci caramelizate la air fryer: rețeta rapidă cu miere, susan și mac

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Miezul de nucă este plin de nutrienți și grăsimi sănătoase, dar capătă un gust fabulos atunci când îl rumenești așa cum trebuie. Cu ajutorul friteuzei cu aer cald, nucile banale se transformă într-o gustare crocantă, caramelizată și ușor sărată.  

Gustarea dulce și crocantă pe care o prepari rapid la air fryer
Gustarea dulce și crocantă pe care o prepari rapid la air fryer Foto: Shutterstock

Fără bătaia de cap a cuptorului clasic și fără prăjeală grea în ulei, nucile prind o crustă aurie de miere, susan și mac în doar un sfert de oră.

Ingrediente necesare pentru nucile caramelizate la air fryer

Secretul acestei rețete constă în îmbrăcarea uniformă a nucilor cu un strat protector de grăsime vegetală și miere, înainte ca aerul fierbinte să le deshidrateze și să le caramelizeze la exterior.

200 de grame de miez de nucă curățat (jumătăți sau sferturi mari)

3-6 linguri de miere lichidă

1 lingură de semințe de susan alb

2 lingurițe de semințe de mac

un praf generos de sare

ulei de floarea-soarelui sau ulei de cocos topit (pentru a glazura și a preveni lipirea).

Mod de preparare 

Într-un bol încăpător, puneți miezul de nucă și adăugați stropul de ulei de floarea-soarelui sau de cocos. Amestecați bine pentru a acoperi toate bucățile. Turnați mierea, presărați semințele de susan, semințele de mac și praful de sare. Sarea este esențială: creează un contrast intens cu dulceața mierii și potențează gustul pământiu al nucilor.

Amestecați ușor până când fiecare bucățică de miez este complet învelită în glazură. Tapetați coșul friteuzei cu o hârtie de copt specială perforată (sau folosiți o tavă mică de silicon termorezistent) pentru a evita scurgerea mierii pe fundul aparatului. Întindeți nucile într-un singur strat aerisit, fără a le suprapune excesiv.

Setați friteuza cu aer cald la 160°C și programați cronometrul la 15 minute. Pentru o caramelizare impecabilă și pentru a evita arderea mierii, este obligatoriu să deschideți coșul la fiecare 3 minute și să întoarceți sau să scuturați nucile cu o spatulă din silicon.

Când timpul s-a scurs și nucile au căpătat o nuanță aurie-chihlimbar, scoateți-le imediat din aparat și răsturnați-le pe o foaie curată de hârtie de copt, separându-le ușor cu o furculiță. 

Sursa Youtube

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