Mesaje de Sfântul Dumitru 2026. Urări de La mulți ani pentru familie, prieteni și colegi

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de Mir sau Sfântul Dumitru, sărbătoare celebrată anual pe 26 octombrie, este una dintre cele mai importante din calendarul ortodox și un prilej de bucurie pentru numeroși români care își sărbătoresc ziua de nume. Cu această ocazie, cei dragi le transmit gânduri bune, urări de sănătate, fericire și împliniri.

Mesaje de Sfântul Dumitru. Foto: Arhiva Click!

Sfântul Dumitru a trăit în secolul al III-lea și provenea dintr-o familie înstărită din Tesalonic, unde a ajuns guvernator. Viața sa s-a schimbat după ce autoritățile romane au aflat că este creștin și l-au întemnițat. Chiar și în fața pericolului, acesta nu a renunțat la credința sa, fiind ucis pentru convingerile sale. În prezent, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este cinstit în fiecare an pe 26 octombrie, zi care îmbină semnificația religioasă cu tradițiile populare românești.

Mesaje de Sfântul Dumitru

Printre cei care își sărbătoresc onomastica se numără persoanele care poartă nume precum Dumitru, Dimitrie, Dumitrache, Mitru, Mitra, Dima, Mimi, Mița, Demetra sau Mitică, dar și alte derivate ale acestora.

Dacă ai în familie, printre prieteni sau colegi pe cineva care poartă unul dintre aceste nume, ziua de 26 octombrie este ocazia perfectă să îi transmiți un mesaj special.

Mesaje de la mulți ani de Sfântul Dumitru

Sper ca sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început! Să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire și succes!

La mulți ani, Dumitru! Abia aștept să sărbătorim această frumoasă zi!

La mulți ani, Dumitrița! Să fii fericită și mereu înconjurată de cei care merită să te iubească. La mulți ani, Dumitrița!

Cel mai frumos «La mulți ani!» îl transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulți ani și cât mai mulți bani și sănătate, pentru că sunt mai scumpe decât toate!

Sfântul Dumitru, al cărui nume îl porți, să-ți dăruiască sănătate, bucurie și pace în suflet!

Precum Sfântul Dimitrie a luptat pentru credința în Hristos, așa îți doresc și eu să lupți în viața ta pentru dreptate, adevăr și iubire.

Multă sănătate, putere de muncă și împlinirea dorințelor, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și liniște în suflet. Să ți se împlinească visele și să te poți bucura de tot ce ai!

Pentru familie

În dimineața aceasta m-am trezit mai devreme, deoarece am vrut să fiu primul care îți luminează ziua cu un gând bun. La mulți ani din toată inima!

Să ai o zi frumoasă! Să te bucuri de numele pe care îl porți, să fii fericit, iubit și bucuros. La mulți ani, Dumitru!

Sfântul Dumitru să-ți dea sănătate și putere să lupți pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii și de fericire alături de cei dragi.

De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate! Să ți se îndeplinească toate dorințele pe care ți le vei pune. La mulți ani, Dumitru!

Mesaje de Sfântul Dumitru pentru colegi și șefi

Multă sănătate, putere de muncă și împlinirea dorințelor, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și liniște în suflet. Să ți se împlinească visele și să te poți bucura de tot ce ai!

La mulți ani! Ziua numelui tău să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele, aducătoare de bucurii. La mulți ani de Sfântul Dumitru!

Sper ca sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început! Să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire și succes!

O zi specială pentru un coleg deosebit. La mulți ani de ziua numelui tău!

Sfântul Dumitru să-ți dea sănătate și putere să lupți pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii și de fericire alături de familie și de cei dragi.

Cu ocazia sărbătoririi numelui, vă rog să primiți un sincer «La mulți ani!», multă sănătate, multe realizări și tot ce vă doriți, alături de cei dragi!

Mesaje de dragoste de Sfântul Dumitru

Fie ca această zi să-ți aducă exact atâta bucurie în inimă câtă aduci tu în a mea. Te iubesc mai mult decât pot exprima cuvintele! La mulți ani, iubitul meu Dumitru!

La mulți ani, scumpul meu Dumitru! Fie ca inima ta să fie mereu plină de iubire și fericire. Te iubesc din toată inima și voi fi mereu alături de tine!

La mulți ani, scumpul meu Dumitru! Fie ca ziua de astăzi să-ți aducă bucurie infinită și toate visele să ți se împlinească. Te iubesc și sunt mândră să te am alături!

Dragă Dumitra, îți doresc să ai parte de o zi specială, în care să simți toată iubirea și aprecierea mea. Ești totul pentru mine și te iubesc din toată inima. La mulți ani!

La mulți ani, iubirea mea, Dumitrița! Ești tot ce mi-am dorit vreodată și mă bucur că suntem împreună. Să ai parte de o zi minunată, plină de iubire și fericire. Te iubesc!

Alte idei de mesaje, urări și SMS-uri de Sfântul Dumitru

La mulți ani și voioșie, Domnul alături să-ți fie, bucurii să-ți dăruiască și nimic să nu-ți lipsească! La mulți ani, Dumitru!

Îți urez ca ziua numelui să-ți aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranță, iar anii ce vin să-ți aducă numai împliniri și bucurii. La mulți ani, Dumitru!

Hai noroc și voie bună, să petrecem împreună, că astăzi este o zi mare și-i motiv de sărbătoare. La mulți ani!

Să ai o zi frumoasă! Să te bucuri de numele pe care îl porți, să fii fericit, iubit și bucuros. La mulți ani, Dumitru!”