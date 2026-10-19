 Anvelopele de iarnă: când trebuie schimbate? Ce amenzi riști
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Anvelopele de iarnă: când trebuie schimbate? Ce amenzi riști

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La munte a nins deja, iar temperaturile în scădere anunță apropierea sezonului rece. Data de 1 noiembrie nu impune automat schimbarea cauciucurilor, însă starea carosabilului poate face diferența dintre o călătorie în siguranță și un accident. Specialiștii recomandă montarea anvelopelor de iarnă atunci când temperaturile scad constant sub 7 grade Celsius.

Legea nu impune o dată fixă pentru schimbarea anvelopelor
Legea nu impune o dată fixă pentru schimbarea anvelopelor Foto: freepik.com

Șoferii trebuie să fie pregătiți pentru drumuri de iarnă

În zonele de munte a nins deja, iar șoferii trebuie să ia în calcul schimbarea anvelopelor înainte ca vremea să se înrăutățească. Temperaturile scăzute, ploile și apariția poleiului pot transforma un drum obișnuit într-o adevărată provocare, mai ales dimineața și seara, când asfaltul este mai rece. Chiar dacă în oraș vremea poate părea încă potrivită pentru anvelopele de vară, situația se poate schimba rapid pe traseele aflate la altitudine.

De aceea, cei care au în plan o călătorie la munte ar trebui să verifice prognoza meteo și starea drumurilor înainte de plecare și să nu lase pregătirea mașinii pentru ultimul moment. În România, legea nu obligă șoferii să schimbe anvelopele la o dată fixă, cum ar fi 1 noiembrie. Obligația apare atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Cu alte cuvinte, un conducător auto poate avea nevoie de anvelope de iarnă încă din octombrie, dacă pleacă la drum în condiții specifice sezonului rece. La fel, simpla venire a lunii noiembrie nu înseamnă că anvelopele trebuie schimbate automat, dacă șoseaua este uscată și nu există condițiile prevăzute de lege. Important este însă ca șoferii să nu confunde lipsa unei date obligatorii cu posibilitatea de a amâna pregătirea mașinii până la prima ninsoare.

Când trebuie schimbate cauciucurile de vară cu cele de iarnă

Un reper important pentru șoferi este temperatura de afară. Specialiștii recomandă montarea anvelopelor de iarnă atunci când temperaturile scad constant sub 7 grade Celsius. „La frig, cauciucurile de vară își pot pierde din elasticitate și nu mai oferă aceeași aderență ca în sezonul cald. Acest lucru poate influența felul în care mașina frânează și răspunde la comenzile șoferului, mai ales pe un carosabil umed sau alunecos.

Anvelopele de iarnă sunt concepute pentru temperaturi scăzute și pentru condiții dificile, însă nici acestea nu pot elimina toate riscurile. Viteza trebuie adaptată permanent la starea drumului, iar distanța față de mașina din față trebuie mărită atunci când aderența este redusă", spune Dan Barbu, reprezentant service auto.

Acesta recomandă șoferilor să nu aștepte apariția zăpezii pentru a se ocupa de echiparea mașinii. „O programare făcută din timp poate însemna mai puțină aglomerație în service-uri și mai multă siguranță atunci când vremea se schimbă brusc. Înainte de montare, este important să fie verificată și starea anvelopelor: dacă sunt prea uzate, prezintă tăieturi sau alte deteriorări, acestea pot să nu mai ofere siguranța necesară.

De asemenea, presiunea trebuie verificată periodic, conform recomandărilor producătorului mașinii. Șoferii care circulă frecvent între localități sau pe drumuri montane ar trebui să fie cu atât mai atenți, deoarece pot întâlni condiții de iarnă chiar dacă au plecat de acasă pe un carosabil uscat", adaugă acesta.

Amenzi de până la 4.500 de lei pentru șoferii nepregătiți

Pe lângă pericolele din trafic, lipsa anvelopelor de iarnă poate aduce și sancțiuni costisitoare. Șoferii care circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără să aibă mașina echipată corespunzător riscă amenzi de până la 4.500 de lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare.

„Amânarea vizitei la service se poate transforma astfel într-o cheltuială considerabilă, însă miza nu este doar financiară. Pe un carosabil alunecos, mașina poate deveni mai greu de controlat, iar o frânare bruscă sau o curbă abordată cu viteză neadaptată poate crește riscul unui accident. De aceea, șoferii sunt sfătuiți să nu aștepte schimbarea bruscă a vremii pentru a lua măsuri și să se asigure că autoturismul este pregătit pentru condițiile de drum", mai explică acesta. a

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