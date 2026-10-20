 Cât a ajuns să coste cel mai mare diamant din România, scos la licitație la o sumă de cinci ori mai mică. Cine îl deține?
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Cât a ajuns să coste cel mai mare diamant din România, scos la licitație la o sumă de cinci ori mai mică. Cine îl deține?

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Una dintre cele mai spectaculoase bijuterii prezente pe piața de artă din România va fi scoasă la licitație în această săptămână. Este vorba despre cel mai mare diamant montat într-un inel aflat în prezent în țara noastră, o piesă rară care atrage atenția nu doar prin dimensiunea sa impresionantă, ci și prin povestea misterioasă a proprietarului.

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Foto: Artmark

Un preț de pornire de cinci ori mai mic decât valoarea estimată

Potrivit organizatorilor, bijuteria aparține unei persoane cunoscute care a ales să își păstreze identitatea secretă. Tocmai acest detaliu a stârnit numeroase speculații în jurul piesei, transformând licitația într-unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului.

Inelul este realizat din platină și este împodobit cu un diamant central de mari dimensiuni, încadrat de alte două diamante. Piesa a fost realizată manual de bijutierii reputatei case Aletto, în urma unei comenzi speciale.

Deși valoarea reală a bijuteriei este considerabil mai mare, aceasta va fi scoasă la licitație cu un preț de pornire mult sub estimările experților.

„Are o provenienţă care își dorește să își păstreze anonimatul. Este un preț foarte accesibil comparativ cu operele marilor maeștri. «Cap de copil», realizat de Tonitza, pornește de la 50.000 de euro, iar celebrele «Garofițe» realizate de Ștefan Luchian se află în aceeași zonă de interes”, a explicat Anca Bejan, consilier al Palatului Cesianu-Racoviță, potrivit Observator.

Smaralde columbiene și piese unicat la aceeași licitație

Evenimentul nu aduce în atenția colecționarilor doar celebrul diamant. În cadrul aceleiași licitații vor fi prezentate și mai multe bijuterii rare cu smaralde columbiene, considerate printre cele mai valoroase și mai clare pietre prețioase din lume.

Una dintre piesele care atrag atenția este un set format din trei cercei cu smaralde, despre care organizatorii susțin că este unicat la nivel mondial. Acesta are un preț de pornire de 11.000 de euro.

Colecționarii și pasionații de bijuterii vor putea admira gratuit toate piesele înainte de desfășurarea licitației programate pentru joi. Evenimentul este așteptat cu interes atât datorită valorii obiectelor expuse, cât și datorită misterului care continuă să învăluie identitatea proprietarului celui mai mare diamant scos la vânzare în România.

Selecția este completată de accesorii semnate de case de lux precum Chanel, Gucci și Prada, organizatorii mizând pe întâlnirea dintre eleganța franceză și rafinamentul italian. Licitația va avea loc pe 22 octombrie, exclusiv online, iar toate piesele pot fi admirate gratuit înainte de eveniment la Palatul Cesianu-Racoviță.

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