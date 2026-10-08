Despăgubiri uriașe pentru Cristian Adomniței! Câți bani îi plătește statul după achitarea definitivă

Cristian Adomniței va primi despăgubiri de 100.000 de lei de la statul român, după ce fostul ministru al Educației a cerut în instanță peste 2,1 milioane de lei pentru prejudiciile pe care susține că le-a suferit în urma anchetei și procesului penal în care a fost implicat. Instanța i-a admis doar parțial solicitarea, iar hotărârea nu este încă definitivă.

Cristian Adomniței, despăgubiri de 100.000 de lei de la stat, după achitarea definitivă! Foto: arhiva

Tribunalul București a pronunțat miercuri, 7 octombrie 2026, o soluție favorabilă doar în parte fostului politician. Judecătorii au stabilit acordarea unor daune morale în valoare de 100.000 de lei, la care se adaugă dobânda legală calculată începând cu 27 august 2025 și până la plata efectivă a sumei, scriu cei de la Adevărul.

Hotărârea poate fi însă atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

De ce a cerut Cristian Adomniței peste două milioane de lei

Procesul civil prin care Cristian Adomniței a solicitat despăgubiri a fost deschis în august 2025. Fostul ministru al Educației a chemat în judecată statul român, prin Ministerul Finanțelor, dar și Direcția Națională Anticorupție.

În total, pretențiile sale au depășit 2,1 milioane de lei. O parte importantă a sumei, respectiv un milion de lei, a fost solicitată pentru prejudiciul moral pe care fostul politician susține că l-ar fi suferit prin afectarea reputației, onoarei și demnității.

Adomniței a susținut că a fost acuzat și trimis în judecată pe nedrept, procesul penal întinzându-se pe o perioadă de aproape nouă ani.

Un alt milion de lei a fost cerut pentru durata pe care fostul politician a considerat-o excesivă în cazul procedurilor judiciare.

Ce alte despăgubiri a mai solicitat fostul ministru

Cristian Adomniței a mai cerut peste 116.000 de lei, sumă reprezentând, potrivit susținerilor sale, indemnizațiile pe care le-ar fi încasat dacă și-ar fi dus până la final mandatul de președinte al Consiliului Județean Iași.

În acțiunea depusă la instanță, fostul politician a vorbit și despre efectele pe care ancheta și procesul le-ar fi avut asupra vieții sale personale și profesionale.

Printre consecințele invocate s-au numărat probleme de sănătate asociate stresului, dificultăți în plan familial, probleme legate de accesarea unor credite bancare, dar și efecte asupra parcursului său politic, descrise prin sintagma „compromiterea carierei politice”.

Adomniței a susținut inclusiv că a fost nevoit să se mute de la Iași la București.

Instanța i-a acordat doar 100.000 de lei

Deși fostul politician a solicitat despăgubiri de peste 2,1 milioane de lei, Tribunalul București a admis doar o parte dintre pretențiile formulate.

Judecătorii au stabilit plata sumei de 100.000 de lei cu titlu de daune morale, la care se adaugă dobânda legală aferentă perioadei stabilite în hotărâre.

În schimb, cererea formulată împotriva DNA a fost respinsă ca neîntemeiată. Instanța a respins și celelalte pretenții financiare, inclusiv suma solicitată de Adomniței pentru indemnizațiile pe care susținea că le-ar fi pierdut.

Prin urmare, despăgubirea stabilită de instanță este de peste 20 de ori mai mică decât valoarea totală solicitată inițial.

Dosarul „Albumul”, procesul penal care a durat aproape nouă ani

Pretențiile formulate în procesul civil au legătură cu dosarul penal „Albumul”, în care Cristian Adomniței a fost anchetat de DNA începând din 2015.

Cazul a pornit de la un contract încheiat de Consiliul Județean Iași cu o societate de publicitate pentru realizarea unor materiale de promovare a județului.

Anchetatorii au susținut că firma ar fi primit bani pentru produse care nu ar fi fost livrate integral, iar prejudiciul estimat în dosar era de aproximativ 211.000 de lei.

Cristian Adomniței a fost acuzat de favorizarea făptuitorului și fals intelectual. Potrivit acuzațiilor formulate la acel moment, fostul șef al CJ Iași ar fi încercat să acopere neregulile constatate în derularea contractului.

De la condamnare în primă instanță la achitare definitivă

În mai 2015, Cristian Adomniței a fost reținut, iar ulterior a fost supus unor măsuri preventive. Câteva luni mai târziu, în iulie 2015, fostul politician a fost trimis în judecată alături de alte persoane implicate în dosar.

În noiembrie 2020, Tribunalul Iași a pronunțat prima sentință și l-a condamnat pe Cristian Adomniței la trei ani și două luni de închisoare cu executare.

Situația juridică s-a schimbat însă în urma apelului. Pe 8 februarie 2024, Curtea de Apel Galați a pronunțat achitarea definitivă a fostului șef al Consiliului Județean Iași.

În ceea ce privește acuzația de favorizare a făptuitorului, instanța a stabilit că nu există probe că Adomniței ar fi comis infracțiunea. Pentru acuzația de fals intelectual, Curtea de Apel Galați a constatat că fapta nu este prevăzută de legea penală.

Ce se întâmplă mai departe cu despăgubirea

După achitarea definitivă, Cristian Adomniței a apelat la instanța civilă și a solicitat despăgubiri pentru consecințele pe care le-a asociat anchetei și procesului penal.

Tribunalul București i-a acordat acum 100.000 de lei, însă hotărârea din 7 octombrie 2026 nu este definitivă. Părțile au posibilitatea de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Astfel, cazul nu este încă închis din punct de vedere procedural, iar suma stabilită de instanță ar putea fi contestată în etapa următoare a procesului.