 Dobânzi de până la 7,75% la titlurile de stat Fidelis din noiembrie 2026. Câți bani trebuie să investești și ce avantaje au donatorii de sânge
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Dobânzi de până la 7,75% la titlurile de stat Fidelis din noiembrie 2026. Câți bani trebuie să investești și ce avantaje au donatorii de sânge

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Românii care vor să își pună economiile la adăpost și să obțină venituri suplimentare au la dispoziție o nouă ofertă de titluri de stat. Ministerul Finanțelor a lansat ediția Fidelis din noiembrie 2026, iar dobânzile ajung până la 7,75% pe an pentru investițiile în lei și 6,60% pentru cele în euro. Subscrierile se desfășoară în perioada 6-13 noiembrie, iar unul dintre cele mai importante avantaje este că veniturile obținute sunt neimpozabile. Oferta include și condiții speciale pentru persoanele care au donat sânge, acestea beneficiind de dobânzi mai mari și de sume minime de investit considerabil reduse.

Dobânzi de până la 7,75% la titlurile de stat Fidelis din noiembrie 2026.
Dobânzi de până la 7,75% la titlurile de stat Fidelis din noiembrie 2026. Foto: arhiva

Ce dobânzi oferă Ministerul Finanțelor la Fidelis în noiembrie 2026

Noua emisiune Fidelis pune la dispoziția investitorilor mai multe variante de economisire, în funcție de moneda aleasă și de perioada pentru care sunt dispuși să își păstreze banii investiți.

Pentru titlurile de stat în lei sunt disponibile trei scadențe, cu dobânzi anuale cuprinse între 6,60% și 7,75%. Cea mai avantajoasă rată din oferta standard este rezervată investițiilor pe termen lung, cu maturitate de 10 ani.

Dobânzile oferite pentru titlurile în lei sunt următoarele:

  • 6,60% pe an pentru scadența de 2 ani;
  • 7,15% pe an pentru scadența de 4 ani;
  • 7,75% pe an pentru scadența de 10 ani.

Și persoanele care preferă să economisească în moneda europeană au două opțiuni. Ministerul Finanțelor oferă o dobândă anuală de 4,50% pentru titlurile cu maturitate de 3 ani și una de 6,60% pentru investițiile pe o perioadă de 10 ani.

Unul dintre principalele atuuri ale programului este regimul fiscal. Dobânzile încasate de investitori sunt scutite de impozitul pe venit și de contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), potrivit condițiilor programului Fidelis.

Donatorii de sânge primesc dobânzi mai mari și pot investi de la 500 de lei

Ediția din noiembrie vine și cu beneficii suplimentare pentru românii care au donat sânge. Prin campania „România are sânge de rocker”, realizată de Ministerul Finanțelor în colaborare cu Rock FM și emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, donatorii au acces la două tranșe speciale.

Pentru aceștia, dobânda anuală ajunge la 7,60% pentru titlurile în lei cu scadența de 2 ani. În cazul investițiilor în euro, randamentul oferit este de 5,50% pe an, pentru o maturitate de 3 ani.

Pe lângă dobânzile mai mari, avantajul important este reducerea substanțială a pragului minim de subscriere. Astfel, donatorii pot participa la program cu sume mult mai mici decât ceilalți investitori.

Condițiile speciale sunt următoarele:

  • 500 de lei reprezintă investiția minimă pentru titlurile în lei, față de 5.000 de lei în oferta standard;
  • 100.000 de lei este valoarea maximă care poate fi investită în această tranșă;
  • 100 de euro este suma minimă pentru titlurile în moneda europeană, comparativ cu 1.000 de euro în oferta obișnuită;
  • 20.000 de euro reprezintă plafonul maxim pentru investițiile în euro destinate donatorilor.

Pentru a beneficia de aceste facilități, persoanele interesate trebuie să prezinte dovada donării de sânge efectuate începând cu data de 1 iunie 2026.

Cine poate cumpăra titluri de stat Fidelis și care este suma minimă de investiție

Programul Fidelis se adresează persoanelor fizice care au împlinit 18 ani, indiferent dacă sunt cetățeni români sau străini, rezidenți ori nerezidenți.

În cazul tranșelor standard, valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei sau 100 de euro. Investiția minimă este de 5.000 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 1.000 de euro pentru cele denominate în moneda europeană.

Subscrierile pot fi realizate prin intermediul instituțiilor financiare participante la această ediție. Printre intermediari se numără BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română (BCR), BRD - Groupe Société Générale și UniCredit Bank. Investitorii pot apela și la TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Perioada în care pot fi cumpărate titlurile este 6-13 noiembrie 2026.

Titlurile Fidelis pot fi vândute înainte de scadență. Ce trebuie să știe investitorii

Un alt avantaj al programului este faptul că titlurile de stat Fidelis sunt listate la Bursa de Valori București. Acest lucru le oferă investitorilor posibilitatea de a le tranzacționa pe piața secundară înainte de data scadenței.

Astfel, persoanele care au nevoie de bani înainte de încheierea perioadei de maturitate nu sunt obligate să aștepte termenul final pentru a-și recupera investiția. Ele pot vinde titlurile pe bursă, la prețul disponibil în momentul tranzacției.

În cazul unei vânzări înainte de scadență, suma obținută depinde de cotația de pe piață. Investitorii trebuie să țină cont că prețul poate fi mai mare sau mai mic decât valoarea nominală, în funcție de evoluția pieței, iar câștigul final nu este neapărat egal cu dobânda calculată până la maturitate.

Prin urmare, înainte de a alege o anumită tranșă Fidelis, este important ca fiecare investitor să analizeze perioada pentru care poate păstra banii, moneda în care dorește să economisească și condițiile de tranzacționare.

Oferta din noiembrie 2026 aduce dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro, iar facilitățile acordate donatorilor de sânge permit accesul la investiție cu sume începând de la 500 de lei sau 100 de euro.

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