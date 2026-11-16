Emil Gânj, condamnat din nou în timp ce este de negăsit. Cum a acumulat 135 de ani de închisoare cel mai căutat criminal din România

Emil Gânj, un bărbat de 38 de ani căutat de Poliția Română de aproape trei ani, a primit o nouă sentință din partea Judecătoriei Luduș în dosarul în care este judecat pentru răpirea Andei Gyurca, tânăra pe care ulterior avea să o ucidă. În total, cel mai căutat infractor din România a adunat 135 de ani de închisoare.

Emil Gânj. Foto: Facebook

A primit pedepse maxime

Emil Gânj rămâne un mister pentru Poliția Română, care se chinuie de trei ani să-l găsească, după ce și-a răpit și ucis fosta iubită, pe Anda Gyurca. Trimis în judecată în ianuarie și judecat în lipsă, Gânj a primit săptămâna trecută, pe 12 noiembrie, pedepsele maxime prevăzute de lege pentru fiecare infracțiune în parte.

Astfel, a primit 3 ani de închisoare pentru infracțiunea de violare de domiciliu, 2 ani pentru distrugere, 7 ani pentru distrugere prin incendiere, 10 ani pentru lipsire de liberate și 7 ani pentru furt, scrie libertatea.ro.

În aprilie 2025, Judecătoria Luduș l-a condamnat la 2 ani pentru încălcarea ordinului de protecție, plus 1.867 de zile din condamnările mai vechi, neexecutate. Pentru crimă, el a fost condamnat anul acesta la închisoare pe viață, adică 99 de ani în spatele gratiilor. În dosarul răpirii Andei Gyurca, Gânj a primit o pedeapsă de 17 ani de închisoare. A fost contopită cu detențiunea pe viață, aceasta din urmă fiind și pedeapsa rezultantă pe care Gânj ar trebui să o execute. În total, Emil Gânj a acumulat 135 de ani de închisoare.

O crimă ce putea fi evitată

Acest eveniment tragic putea fi evitat, deoarece problemele dintre Emil Gânj și partenera sa, Anda Gyurca, erau mai vechi. În 2024, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție, după ce a lovit-o și a amenințat-o pe Anda. Bărbatul a încălcat ordinul, a sunat-o și a fost emis un mandat de arestare.

Doar că oamenii legii de la Secția 13 Poliție Rurală Zau de Câmpie nu l-au pus în executare, iar, ulterior, Anda Giurca s-a împăcat cu el și și-a retras plângerea, cerând totodată și ridicarea ordinului de protecție.

În februarie 2025, el a mers la locuința mamei fetei, însă n-a găsit-o acolo pe Anda. Cu toate acestea, a plecat cu un telefon, după care a dat foc la casă și a plecat în vecini, acolo unde locuia mătușa victimei. A spart un geam, a intrat în camera în care se ascundea Anda, a tras-o de păr în fața copilașului ei de 6 ani și a dus-o 15 km în pădurea de lângă Sărmășel Gară.

Deși era iarnă, Anda avea pe ea doar un tricou, o pereche de colanți și șosete. I-a povestit surorii ei, Tiberia Gyurca, faptul că a stat cu Gânj acolo peste noapte, printre copaci, scrie sursa menționată.

Următoarea zi, în timp ce Gânj s-a dus la un magazin, Anda a alergat într-un alt supermarket, acolo unde a cerut ajutorul vânzătoarei. S-a ascuns în toaletă până a venit poliția. Cu toate acestea, el a fugit, pentru a scăpa de oamenii legii.

În iulie 2025, a intrat cu un topor în curtea casei Andei Gyurca. A căutat-o pe fată în locuință și a găsit-o ascunsă într-un dulap. I-a dat cu toporul în cap, după care a incendiat-o și a dispărut. De atunci, oamenii legii nu reușesc să-l găsească.