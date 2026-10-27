Etaje demolate într-o operațiune spectaculoasă, la blocul explodat din Rahova. Ce urmează pentru proprietarii apartamentelor afectate

Moment spectaculos la demolarea apartamentelor afectate de explozia blocului din Rahova. Firma de construcții stabilită de Primăria Capitalei a demolat astăzi, controlat, în jurul prânzului, etajele de la 5 la 8, de pe scara avariată de explozie. În zilele următoare se va stabili ce proprietari de la etajele inferioare pot intra în case pentru a-și lua diverse bunuri de strictă necesitate.

Din blocul părăsit din Rahova au mai rămas doar patru etaje. Foto: Panseluța Tudorică Foto: Foto: Panseluța Tudorică

Ce spune Primăria Capitalei

„Acțiunea a avut loc conform proiectului și specialiștii urmează să verifice acum cât de sigur este etajul 4. Imediat ce se va curăța în interiorul și în jurul blocului, locatarii vor putea intra controlat în apartamente, însoțiți de reprezentanți ISU, pentru a-și lua bunurile care nu sunt voluminoase (grele) au declarat surse din cadrul Primăriei Capitalei.

Astfel, proprietarii își vor putea lua documente, îmbrăcăminte, încălțăminte. Asta însă doar după ce specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență își vor da OK-ul.

„În cazul în care în anumite apartamente nu se va putea face accesul în siguranță, una din variantele luate în calcul este ca în acele locuințe să intre doar pompierii ISU, cu nacelele. Aceștia vor purta bodycamuri, prin intermediul cărora vor scoate din bunuri, ghidați de proprietari”, au explicat surse din cadrul Municipalității.

În această dimineață a început demolarea etajelor 5-8 ale blocului din Rahova. Foto: Panseluța Tudor Foto: Foto: Panseluța Tudorică

Ce trebuie să știți despre blocul explodat din Rahova

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, o explozie a zguduit scara 2 a blocului din Sectorul 5. Patru persoane au murit, alte șapte au fost rănite, iar 54 de apartamente au fost distruse sau făcute de nelocuit. Suflul exploziei a avariat sau distrus și 36 de autoturisme. Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, până în luna mai 2026, 176 de persoane fizice sau juridice s-au constituit părți vătămate în dosar, iar anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunurile inculpaților și ale firmelor cercetate, fiind vorba de un prejudiciu estimat de 55 de milioane de euro.

La sfârșitul lunii septembrie, muncitorii au montat stâlpi de fier temporari de susținere, pe scara blocului, pentru ca proprietarii să poată intra în apartamente, dar zona nu a fost considerată sigură. Din acest motiv, pe data de 5 octombrie, autorităţile au început demolarea parţială a blocului. Intervenţia a vizat etajele superioare ale imobilului, de la 5 la 8. Pentru că este vacanță iar liceul aflat în apropierea blocului era gol, astăzi s-a intervenit decisiv iar etajele de la 5 la 8 au fost demolate.