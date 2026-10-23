„Friday Night Lights" ajunge în România: cursă de 5 kilometri, cu muzică și lumini și restricții de trafic

Vineri seară, străzile Bucureștiului se transformă într-un traseu de alergare, cu muzică, lumini și sute de oameni gata să înlocuiască o seară obișnuită cu mișcarea în aer liber. "Friday Night Lights” ajunge pentru prima dată în România și îi invită pe bucureșteni să alerge cinci kilometri, indiferent dacă sunt sportivi sau doar vor să încerce ceva nou. Evenimentul vine însă și cu schimbări pentru șoferi: mai multe străzi din nordul Capitalei vor avea restricții de circulație, iar cei care au drum prin zonă vor trebui să își planifice din timp traseul.

Străzile Bucureștiului se transformă într-un traseu de alergare Foto: Facebook

O seară de vineri petrecută în mișcare

Pentru unii bucureșteni, evenimentul este ocazia perfectă de a renunța la rutina obișnuită și de a înlocui orele petrecute pe canapea cu mișcarea în aer liber. Participanții sunt atrași atât de provocarea celor cinci kilometri, cât și de atmosfera promisă de organizatori, în care alergarea se îmbină cu muzica și luminile. „În sfârșit, se mai fac și lucruri bune. Particip, mai bine decât să stau pe canapea. Îl oblig și pe prietenul meu să alerge. El e mai sceptic, dar știu că apoi o să-mi mulțumească pentru că am făcut un lucru benefic pentru noi”, scrie o tânără pe TikTok.

Alții consideră că astfel de inițiative pot fi un bun punct de plecare pentru cei care vor să facă mai multă mișcare, dar nu reușesc să se țină de un program sportiv. „Mi se pare o idee foarte bună, mai ales pentru cei care lucrează toată săptămâna și ajung seara acasă fără chef de nimic. Cinci kilometri sunt o provocare, dar și o ocazie să ieși din rutină și să cunoști oameni noi”, spune Cristian.

Iubita lui adaugă: „Îmi place că nu trebuie să fii sportiv de performanță ca să te bucuri de un asemenea eveniment. Important este să participi, să te miști și să petreci timpul într-un mod diferit. Dacă atmosfera va fi atât de frumoasă pe cât se anunță, cu siguranță va merita". Cursa nu este, însă una gratuită. Participanții trebuie să plătească o taxă de 120 de lei.

Ce străzi vor fi afectate de restricții

Organizarea cursei presupune și modificări temporare ale circulației rutiere în nordul Capitalei. Potrivit informațiilor comunicate, între orele 17:00 și 23:00, traficul va fi restricționat pe Șoseaua Kiseleff, strada Arhitect Ion Mincu și strada Monetăriei. De asemenea, între orele 19:00 și 21:00, restricțiile vor viza Șoseaua Kiseleff și străzile Docenților, Arhitect Ion Mincu și Clucerului.

Poliția Rutieră le recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, zonele respective, să își planifice din timp deplasările și să respecte indicațiile agenților aflați în teren. Șoferii care au drum prin nordul Bucureștiului sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative, în special în intervalul de seară, când participanții se vor pregăti pentru cursă sau vor parcurge traseul.

De la Londra, pe străzile Capitalei

Friday Night Lights a apărut în urmă cu trei ani, la Londra, cu obiectivul de a încuraja oamenii să își petreacă serile de vineri într-un mod mai activ și mai sănătos. Conceptul aduce împreună alergători care parcurg cinci kilometri, într-un cadru diferit de cel al competițiilor sportive clasice. Ajuns acum pentru prima dată în România, evenimentul propune o experiență în care sportul se îmbină cu energia orașului.

Muzica și luminile completează traseul, iar atmosfera urmărește să îi atragă inclusiv pe cei care nu practică în mod regulat alergarea. Denumirea Friday Night Lights, tradusă prin „Luminile de vineri seara”, amintește și de o tradiție americană asociată meciurilor de fotbal de liceu, disputate vinerea sub reflectoarele stadioanelor. În timp, expresia a devenit cunoscută și prin asocierea cu evenimente sportive și comunități care se reunesc seara pentru activități în aer liber.