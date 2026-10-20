Magia Sărbătorilor se simte deja în magazine: „Este o strategie de marketing"

Magazinele s-au umplut deja de globuri, brazi și beteală. Pentru unii, e motiv de bucurie și abia așteaptă Crăciunul, în timp ce alții se întreabă de ce ne grăbim atât, când nici toamna nu s-a terminat. Iar pentru părinți, decorațiunile de pe rafturi vin la pachet cu noi dorințe din partea copiilor.

Marile magazine sunt pline cu decorațiuni pentru Crăciun Foto: Click!

„Nici nu au căzut frunzele și deja vine Crăciunul”

„Nici nu au căzut bine frunzele copacilor și deja te obligă să intri în magazine și să crezi că vine Crăciunul. Abia am terminat cu alte cheltuieli și deja apar globurile, instalațiile și toate celelalte. Parcă nici nu mai avem timp să ne bucurăm de un anotimp, că trebuie să ne pregătim pentru următorul. Eu cred că fiecare lucru ar trebui să vină la timpul lui, iar decorațiunile de Crăciun ar putea să mai aștepte până în apropierea lunii decembrie”, spune un părinte într-o postare pe rețelele de socializare.

Un alt internaut spune că cel mai greu este să le explice celor mici de ce trebuie să mai aștepte. „Fetița mea deja vrea de toate. Vede globuri, luminițe, decorațiuni și le vrea acasă. Nu mai știu cum să-i explic că este prea devreme și că mai avem de așteptat până la Crăciun. Pentru ea, dacă vede toate lucrurile acestea în magazine, înseamnă că sărbătorile sunt aproape. Și, bineînțeles, își dorește să cumpărăm câte ceva de fiecare dată când ieșim la cumpărături. E frumos că este entuziasmată, dar nici nu poți începe pregătirile cu două luni înainte”, povestește acesta.

Nu toată lumea privește însă lucrurile la fel. „Lăsați, că așa e frumos! Mie îmi place să văd magazinele împodobite și să intru în atmosfera sărbătorilor din timp. Parcă ai mai mult timp să te bucuri de ele și să alegi ce vrei să cumperi, fără să te grăbești în ultimele zile. În plus, parcă îți mai schimbă starea când vezi luminițe și decorațiuni colorate. Eu una nu mă supăr deloc că au apărut deja”, scrie un alt internaut.

Globuri, brazi și instalații luminoase, pe rafturi

În marile magazine, atmosfera de sărbătoare începe să se instaleze. Rafturile sunt ocupate de globuri colorate, beteală, instalații luminoase, coronițe, figurine decorative și brazi artificiali. Oferta include atât ornamente simple, cât și decorațiuni elaborate pentru cei care vor să-și transforme locuința într-un decor de poveste.

Pentru comercianți, sezonul sărbătorilor este una dintre perioadele importante ale anului. Lansarea timpurie a ofertelor le permite să atragă clienți înainte de aglomerația din decembrie și să le ofere acestora mai mult timp pentru cumpărături. Pentru consumatori, însă, apariția decorațiunilor atât de devreme poate însemna și presiunea de a începe mai repede pregătirile și cheltuielile.

1/8 Spiritul Sărbătorilor se simte deja în magazine Foto: Click!

„Aducerea decorațiunilor de Crăciun în magazine încă din octombrie este o strategie de marketing prin care comercianții încearcă să atragă atenția consumatorilor și să prelungească perioada cumpărăturilor de sezon. Elementele vizuale, culorile și decorurile festive creează o atmosferă care poate trezi emoții și îi poate determina pe oameni să se gândească mai devreme la achizițiile pentru sărbători. În același timp, această strategie le oferă magazinelor posibilitatea de a-și promova produsele pe o perioadă mai lungă”, explică Elena Cotoi, specialist în marketing.

Câte zile mai sunt până la Crăciun și când începe Postul

Deși magazinele au început deja pregătirile pentru sezonul festiv, până la Crăciun mai sunt 67 de zile. Sărbătoarea Nașterii Domnului este celebrată pe 25 decembrie, însă pentru mulți români pregătirile încep cu mult înainte, odată cu apariția primelor decorațiuni, cu planificarea cadourilor și cu amenajarea locuinței.

Un alt moment important pentru credincioșii ortodocși este începutul Postului Crăciunului, pe 15 noiembrie. Acesta durează 40 de zile și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Pentru mulți, perioada are o semnificație spirituală și reprezintă un timp de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, prin post, rugăciune și fapte de milostenie. Astfel, în timp ce vitrinele magazinelor promovează deja atmosfera festivă, o parte dintre români se pregătesc pentru sărbători și prin respectarea tradițiilor religioase.