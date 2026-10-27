 Reguli noi pentru zborurile din UE: ce se schimbă la despăgubiri și la bagajul de cabină
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Reguli noi pentru zborurile din UE: ce se schimbă la despăgubiri și la bagajul de cabină

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Pasagerii care solicită despăgubiri pentru zboruri anulate sau întârziate vor beneficia de reguli mai clare la nivel european. Comisia Europeană a adoptat un nou regulament care obligă companiile aeriene să gestioneze cererile într-un termen bine stabilit, pentru a evita situațiile în care călătorii sunt nevoiți să aștepte luni sau chiar ani până la primirea unui răspuns.

Cuplu la aeroport Foto Magnific jpg
Foto: "PETE MULLER"

În cât timp trebuie restituiți banii pentru zborurile anulate

Potrivit noilor prevederi, citate de  ProTv, pasagerii vor trebui să primească, în maximum patru zile de la data călătoriei, informații clare privind procedura prin care pot solicita despăgubiri. După depunerea cererii, operatorii aerieni vor avea la dispoziție cel mult 30 de zile pentru a oferi un răspuns.

În această perioadă, compania va trebui fie să aprobe solicitarea și să returneze banii, fie să o respingă. În cazul unui refuz, transportatorul va fi obligat să prezinte explicații și argumente clare pentru decizia luată.

Regulamentul, publicat deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă companiilor aeriene un termen de un an pentru a-și adapta procedurile interne și sistemele de gestionare a reclamațiilor.

La ce sumă ajung despăgubirile

Valoarea despăgubirilor acordate pasagerilor nu se modifică. Astfel, în cazul întârzierilor de peste trei ore sau al altor situații prevăzute de legislația europeană, călătorii pot primi compensații de până la 600 de euro, în funcție de distanța zborului.

Autoritățile europene justifică schimbările prin necesitatea aplicării unor reguli unitare în toate statele membre. Până în prezent, termenele de răspuns diferă semnificativ de la o companie la alta, ceea ce a creat numeroase nemulțumiri în rândul pasagerilor.

Un clasament realizat de o companie internațională specializată în drepturile pasagerilor arată că TAROM se numără printre operatorii care răspund cel mai lent solicitărilor gestionate de aceasta, timpul mediu de răspuns fiind de aproximativ 110 zile.

Reprezentanții companiei au precizat însă că datele respective nu reflectă toate cererile primite de TAROM și au subliniat că respectarea drepturilor pasagerilor reprezintă o prioritate.

Dreptul la bagaje: Ce poți lua cu tine în avion fără să plătești nimic în plus

Practica taxării bagajelor aeriene plasate în compartimentele de deasupra scaunelor va deveni ilegală. Companiile aeriene vor fi obligate să includă în prețul standard, inițial, două tipuri de bagaje: un obiect personal de mici dimensiuni (cum ar fi o geantă sau un rucsac de maximum 40 x 30 x 15 cm) și un bagaj de cabină de dimensiuni mai mari.

Toate platformele de căutare și intermediarii vor afișa acest preț total, cu bagaje incluse, încă de la începutul rezervării. Singura excepție permisă de negociatorii europeni este ca operatorii să poată oferi bilete speciale, mai ieftine, doar acelor călători care bifează de la început, în mod voluntar că aleg să călătorească fără niciun fel de bagaj de mână.

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