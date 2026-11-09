 Valea Jiului se încălzeşte cu haine arse. Deșeurile textile ajung în sobe, iar poluarea pune în pericol sănătatea localnicilor
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Valea Jiului se încălzeşte cu haine arse. Deșeurile textile ajung în sobe, iar poluarea pune în pericol sănătatea localnicilor

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În Valea Jiului, fumul de iarnă nu mai provine doar din arderea cărbunelui sau a lemnelor. În unele dintre cele mai sărace cartiere din Petroşani, Vulcan şi Aninoasa, localnicii pun pe foc haine şi încălţăminte secondhand, o soluţie ieftină care pune în pericol sănătatea comunităţii, relatează adevarul.ro.

Fumul are culori diferite şi poluează diferit, în funcţie de deşeuri
Fumul are culori diferite şi poluează diferit, în funcţie de deşeuri Foto: UPET

Fenomenul s-a extins odată cu închiderea minelor şi pierderea veniturilor stabile. În locul combustibililor tradiţionali au apărut sacii cu textile uzate, uneori comercializaţi chiar cu menţiunea „pentru foc”.

Saci cu haine vânduţi cu câţiva lei

Un studiu prezentat în 2023 la simpozionul GEOECOLOGIA al Universităţii din Petroşani şi citat de adevarul.ro a analizat arderea deşeurilor de îmbrăcăminte în cartierele istorice ale Văii Jiului. Lucrarea, realizată de Roxana-Nicoleta Bârdea şi Robert-Laurenţiu Chiriţoiu, sub coordonarea cadrelor universitare Csaba Lorinţ, Ciprian Danciu şi Răzvan Itu, a pornit de la o realitate îngrijorătoare: sacii cu haine uzate puteau fi cumpăraţi cu 1–5 lei. 

Cercetătorii au identificat în deşeuri bumbac şi lână, dar şi poliester, acril, poliamidă, elastan şi materiale plastice. Într-un experiment care a reprodus încălzirea unei locuinţe cu sobă, au ars separat lemne, textile naturale, fibre sintetice şi încălţăminte, măsurând poluanţii rezultaţi.

Concluzia a fost că arderea textilelor produce o poluare mult mai mare decât încălzirea cu lemne. Expunerea nu îi ameninţă doar pe cei din locuinţă: fumul ajunge, prin hornuri, şi în cartierele învecinate.

Depozit de haine în Aninoasa, în 2024
Depozit de haine în Aninoasa, în 2024 Foto: Adevarul

Poluare de câteva ori mai ridicată

Amploarea problemei a fost analizată de o altă cercetare, publicată în 2025 în revista ştiinţifică Sustainability. Echipa condusă de Csaba Lorinţ a analizat calitatea aerului şi probe de zăpadă din Depresiunea Petroşani, în 42 de puncte de monitorizare. În vechea colonie muncitorească din Petroşani, concentraţiile medii de particule în suspensie au fost, în timpul zilei, de 2,8–3,5 ori mai mari decât în centrul oraşului. Noaptea, valorile compuşilor organici volatili au ajuns la niveluri de 5,4–6,1 ori mai ridicate.

Poluarea este favorizată şi de relieful zonei: munţii din jur limitează circulaţia aerului, astfel că fumul poate rămâne mai mult timp deasupra localităţilor.

Oraşul Vulcan are şi colonii foarte sărace, la periferie
Oraşul Vulcan are şi colonii foarte sărace, la periferie Foto: Adevarul

Mii de tone de textile şi puţine soluţii

Problema e agravată de volumele mari de produse secondhand ajunse în regiune. În februarie 2024, autorităţile au descoperit în două depozite peste 1.700 de tone de haine, încălţăminte, jucării şi alte articole uzate, deţinute ilegal pentru comercializare. Alte deşeuri sunt abandonate în clădiri sau pe terenuri dezafectate. Autorităţile au discutat măsuri împotriva poluării şi sprijin pentru instalarea de panouri fotovoltaice, dar interesul pentru acest din urmă program a fost redus.

Pentru comunităţile din fostele colonii miniere, încălzirea locuinţelor rămâne o problemă socială cu efecte directe asupra mediului şi sănătăţii. Fără alternative accesibile, pericolul revine odată cu fiecare sezon rece.

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