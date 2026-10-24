 Schimbare majoră pe piața muncii din Europa! Angajații ar putea lucra în ture de 12 ore
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Schimbare majoră pe piața muncii din Europa! Angajații ar putea lucra în ture de 12 ore

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Germania pregătește o schimbare structurală pe piața muncii, analizând eliminarea plafonului strict de 8 ore pe zi și trecerea la un sistem calculat pe o limită săptămânală a timpului de lucru. 

Schimbări importante pentru angajați în Germania
Schimbări importante pentru angajați în Germania Foto: pexels

Inițiativa, menită să ofere companiilor o marjă de manevră considerabil mai mare în stabilirea turelor, a declanșat o dispută acerbă la Berlin între partenerii de guvernare și a stârnit protestele confederațiilor sindicale, care avertizează asupra epuizării fizice și a riscurilor pentru sănătatea angajaților.

Ce prevede legislația actuală și cum arată noul mecanism

Prelungirea până la un maximum de 10 ore pe zi este permisă doar în regim de excepție, cu condiția ca media să revină la 8 ore pe zi lucrătoare într-o perioadă de referință de 6 luni calendaristice sau 24 de săptămâni. În plus, legea garantează cel puțin 11 ore consecutive de odihnă între două zile consecutive de activitate.

Reforma este promovată de blocul conservator (CDU/CSU) și a fost stipulată în acordul de guvernare semnat cu Partidul Social-Democrat (SPD), conform analizei publicate de Deutsche Welle. Mecanismul propus presupune înlocuirea pragului zilnic cu o normă totală săptămânală, ceea ce le-ar da angajatorilor posibilitatea de a concentra volumul de muncă în ture mai lungi, chiar de 12 ore, dacă activitatea impune acest lucru, potrivit DW.

Patronatele cer libertate operațională. Cancelarul Friedrich Merz susține schimbarea

Asociațiile patronale susțin de multă vreme această modificare, argumentând că plafonul zilnic rigid blochează eficiența în domenii marcate de sezonalitate sau oscilații imprevizibile ale cererii, precum producția industrială, turismul, restaurantele și serviciile de ospitalitate.

La nivel politic, cancelarul federal Friedrich Merz a intervenit direct în sprijinul proiectului. Șeful executivului susține că flexibilitatea poate aduce beneficii directe salariaților, oferindu-le posibilitatea de a lucra un număr mai mare de ore pe tură în schimbul unor perioade mai lungi de zile libere legate pentru odihnă și viața de familie.

Un model invocat frecvent în dezbaterile publice este cel al rafinăriei biochimice UPM din Leuna, unde o parte din activități funcționează deja în regim de 12 ore pe baza unor derogări speciale, fără ca mecanismul să fie aplicat unitar pe plan național.

Sindicatele se opun planului ministrului Bärbel Bas, iar proiectul nu poate avansa

Dacă patronatul salută măsura, sindicatele germane se opun categoric relaxării generale a normelor zilnice. Liderii de sindicat trag un semnal de alarmă și subliniază că turele prelungite conduc inevitabil la surmenaj, accidente de muncă și distrugerea echilibrului dintre profesie și familie. Principala lor revendicare vizează dreptul fiecărui lucrător de a refuza turele prelungite, cerând garanții clare că noul program nu va deveni o obligație impusă arbitrar de conducerea firmelor.

Disensiunile s-au acutizat în iunie 2026, când Ministerul Federal al Muncii, sub conducerea social-democratei Bärbel Bas, a conceput un proiect legislativ însoțit de filtre de protecție: obligativitatea contractelor colective de muncă, măsuri stricte de sănătate și implementarea pontajului electronic obligatoriu. Varianta a fost însă respinsă imediat de conservatori și de mediul de afaceri, pe motiv că restricțiile anulează flexibilitatea negociată la formarea coaliției.

Potrivit raportărilor din presa germană de la jumătatea lunii octombrie 2026, reforma se află în continuare într-un blocaj politic complet, neexistând un acord comun la nivelul executivului de la Berlin.

Ce limite impune Directiva Europeană

Orice formulă legislativă adoptată în Germania este obligată să se alinieze Directivei Uniunii Europene privind timpul de lucru. Reglementarea comunitară fixează un plafon mediu de cel mult 48 de ore de muncă pe săptămână, calculat cu tot cu orele suplimentare, alături de garanții obligatorii privind repausul zilnic și săptămânal.

Chiar dacă directiva permite derogări în cazuri temeinic justificate, ea nu interzice statelor să păstreze praguri zilnice mai protectoare pentru salariați, astfel că renunțarea la norma de 8 ore rămâne o opțiune exclusiv națională.

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