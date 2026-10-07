Atelierul tău de acasă primește upgrade în magazinele Lidl: noile oferte Parkside cu reduceri de până la 35%

Proiectele de acasă devin mai ușor de realizat atunci când ai la îndemână uneltele potrivite. De joi, 8 octombrie, până duminică, 11 octombrie, Lidl aduce în magazine o nouă selecție de scule și accesorii Parkside, care include unelte electrice, truse și accesorii pentru reparații, renovări și proiecte de bricolaj. Cu reduceri de până la 35% la o serie de produse și accesorii esențiale, atelierul de acasă primește upgrade prin noile oferte Parkside disponibile în magazinele Lidl.

Foto: Lidl

Unelte și echipamente pentru proiectele din atelier

Fie că este vorba despre lucrări de reparații, renovări sau proiecte mai ambițioase de bricolaj, oferta Parkside din magazinele Lidl include o serie de echipamente și accesorii utile pentru orice atelier:

Fierăstrău circular manual, 750 W , unghi de tăiere 0-45° – 179 lei;

Fierăstrău pendular, 20 V, nu include acumulator și încărcator – 99,99 lei;

Set 15 pânze pentru fierăstrău pendular – 12,99 lei, cu 35% reducere prin Lidl Plus;

Polizor unghiular, 750 W , dimensiune discuri 115 mm – 69,99 lei, cu 22% reducere cu aplicația Lidl Plus;

Accesorii pentru polizor unghiular, set de 1 / 4 / 5 / 11 piese – 14,99 lei/1 buc. sau 1 set;

Unealtă multifuncțională, 250 W – 89,99 lei, cu 10% reducere prin Lidl Plus;

Accesorii pentru unealta multifuncțională, 1 / 10 piese – ofertă 3 la preț de 2, la 3,33 lei/ 1 buc. sau 1 set;

Freză superioară, 1.200 W, cursa coșului de frezare: 55 mm – 199 lei;

Produse Parkside utile pentru măsurare și reparații

Oferta este completată de instrumente practice, potrivite atât pentru lucrări de precizie, cât și pentru proiecte de întreținere și reparații, printre care:

Set letcon – 69,99 lei, cu 12% reducere prin Lidl Plus;

Șubler / raportor digital – 24,99 lei;

Trusă chei tubulare, 13 piese – 34,99 lei, cu 30% reducere prin Lidl Plus.

Echipamente Parkside pentru lucrările mai ample

Pentru lucrările mai mari de acasă, Lidl are în magazine câteva scule fiabile care pot fi achiziționate la prețuri accesibile:

Aparat de sudură tip invertor, grosimea sudabilă a materialului: 1,5-2,5 mm – 299 lei;

Extractor de praf, 1.200 W, randament aer: 215 m3/h – 399 lei

Fierăstrău circular cu masă, 1.200 W – 449 lei

De 30 de ani, Parkside aduce mai aproape de pasionații de bricolaj unelte performante, utile și fiabile, la prețuri accesibile. Fie că este vorba despre o reparație rapidă sau despre un proiect mai amplu, promisiunea rămâne aceeași: echipamentul potrivit pentru a trece cu încredere la treabă.

Toate produsele Parkside din oferta Lidl pot fi descoperite în catalogul Lidl.