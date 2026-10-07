Atelierul tău de acasă primește upgrade în magazinele Lidl: noile oferte Parkside cu reduceri de până la 35%
Proiectele de acasă devin mai ușor de realizat atunci când ai la îndemână uneltele potrivite. De joi, 8 octombrie, până duminică, 11 octombrie, Lidl aduce în magazine o nouă selecție de scule și accesorii Parkside, care include unelte electrice, truse și accesorii pentru reparații, renovări și proiecte de bricolaj. Cu reduceri de până la 35% la o serie de produse și accesorii esențiale, atelierul de acasă primește upgrade prin noile oferte Parkside disponibile în magazinele Lidl.
Unelte și echipamente pentru proiectele din atelier
Fie că este vorba despre lucrări de reparații, renovări sau proiecte mai ambițioase de bricolaj, oferta Parkside din magazinele Lidl include o serie de echipamente și accesorii utile pentru orice atelier:
- Fierăstrău circular manual, 750 W , unghi de tăiere 0-45° – 179 lei;
- Fierăstrău pendular, 20 V, nu include acumulator și încărcator – 99,99 lei;
- Set 15 pânze pentru fierăstrău pendular – 12,99 lei, cu 35% reducere prin Lidl Plus;
- Polizor unghiular, 750 W , dimensiune discuri 115 mm – 69,99 lei, cu 22% reducere cu aplicația Lidl Plus;
- Accesorii pentru polizor unghiular, set de 1 / 4 / 5 / 11 piese – 14,99 lei/1 buc. sau 1 set;
- Unealtă multifuncțională, 250 W – 89,99 lei, cu 10% reducere prin Lidl Plus;
- Accesorii pentru unealta multifuncțională, 1 / 10 piese – ofertă 3 la preț de 2, la 3,33 lei/ 1 buc. sau 1 set;
- Freză superioară, 1.200 W, cursa coșului de frezare: 55 mm – 199 lei;
Produse Parkside utile pentru măsurare și reparații
Oferta este completată de instrumente practice, potrivite atât pentru lucrări de precizie, cât și pentru proiecte de întreținere și reparații, printre care:
- Set letcon – 69,99 lei, cu 12% reducere prin Lidl Plus;
- Șubler / raportor digital – 24,99 lei;
- Trusă chei tubulare, 13 piese – 34,99 lei, cu 30% reducere prin Lidl Plus.
Echipamente Parkside pentru lucrările mai ample
Pentru lucrările mai mari de acasă, Lidl are în magazine câteva scule fiabile care pot fi achiziționate la prețuri accesibile:
- Aparat de sudură tip invertor, grosimea sudabilă a materialului: 1,5-2,5 mm – 299 lei;
- Extractor de praf, 1.200 W, randament aer: 215 m3/h – 399 lei
- Fierăstrău circular cu masă, 1.200 W – 449 lei
De 30 de ani, Parkside aduce mai aproape de pasionații de bricolaj unelte performante, utile și fiabile, la prețuri accesibile. Fie că este vorba despre o reparație rapidă sau despre un proiect mai amplu, promisiunea rămâne aceeași: echipamentul potrivit pentru a trece cu încredere la treabă.
Toate produsele Parkside din oferta Lidl pot fi descoperite în catalogul Lidl.