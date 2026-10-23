Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi

Săptămâna 23–29 octombrie vine cu oportunități, decizii importante și situații care le vor pune răbdarea la încercare celor 12 zodii. În timp ce unii nativi își pot consolida relațiile și pot face progrese în carieră, alții vor fi nevoiți să gestioneze tensiuni, cheltuieli neprevăzute sau reveniri ale unor probleme din trecut. Comunicarea, încrederea în sine și prudența vor fi esențiale în această perioadă.

Horoscop 23-29 octombrie 2026 Foto: Shutterstock

Berbec

În această săptămână veți avea oportunitatea de a vă extinde planurile de acțiune, de a comunica și a înțelege bine lucrurile, dar și de a vă ocupa de sănătate și de regimul vostru de viață.

Puteți atrage noi parteneri, noi susținători sau chiar sponsori, puteți iniția noi acțiuni, noi relații de dragoste, puteți semna contracte, discuta ideilor altora, puteți vorbi unui public mai larg sau puteți dezvolta direcții noi în proiectele creative. Chiar și așa, vă sfătuiesc totuși să nu aveți totală încredere în orice persoană! Vor fi momente în care crește predispoziția de a pierde. Se pot ivi nelămuriri, va fi lipsă de înțelegere în acorduri, sau pur și simplu nu veți fi pe aceeași lungime de undă privind următorii pași de făcut.

Ca să nu vă dezmințiți zodia, sigur unii dintre voi or să facă ce știu ei mai bine. Adică vor ieși în teren și vor accepta în mod deschis competiția. Sfătuiesc să ponderați impulsivitatea și întâi să acumulați informații despre concurenți, pentru a vă face o imagine de ansamblu asupra situației din teren.

Taur

Dacă cei singuri au ocazia să cunoască și să se implice într-o relație cu cineva pe placul lor, cei din cuplu trebuie să acorde mai multă atenție relațiilor de căsătorie. Împreună cu soțul ori soția, discutați despre toate lucrurile și situațiile, despre tot ce vă îngrijorează, pentru că veți începe să vă auziți din nou, iar înțelegerea reciprocă anterioară va reveni la voi. Fiți mai interesați de succesele sau de problemele partenerului! Dar în aceeași măsură, să-i spuneți și ce vă deranjează cel mai mult. Amintiți-vă că v-ați unit cu dragostea și cu dorința de a fi amândoi fericiți!

Cu copiii, nu trebuie neapărat să vă purtați cu mănuși. Însă trebuie să dați dovadă uneori de o mare creativitate în răspunsurile pe care le oferiți lor.

Cei singuri, este posibil să ia în calcul să se mute cu un nou partener și să înceapă o viață plină de agitație domestică. Asta chiar dacă nu sunt obligați să facă act de căsătorie. Și unii, și alții ,trebuie să depună eforturi considerabile pentru a stabili ori a restabili ordinea în casă și a crea confort.

Gemeni

Aveți toate șansele să debordați de idei creative și teorii bune. Ba chiar să îi aprindeți pe ceilalți cu entuziasmul și proiectele voastre. Asta va ajuta la avansarea în viață, nu numai datorită propriilor abilități, ci și prin sprijinul celorlalți. Financiar însă, dacă e vorba de bani mulți de investit, aveți grijă la calcule pentru că puteți greși! De asemenea, modul în care vă exprimați sau nepăsarea și neatenția la opiniile altora, ambiguitatea în dialoguri, ar putea să vă aducă probleme la locul de muncă sau tensiuni cu un coleg.

Dacă țintiți la o poziție mai înaltă în aceeași companie, așteptați a doua jumătate a perioadei! Atunci ați putea să vă demonstrați valoarea și să puneți accent pe meritele din trecut. Sunt șanse ca ambițiile să vă fie satisfăcute. Vă puteți bucura de autoritate, prin urmare, s-ar putea să conduceți firme, să dictați condiții și să gestionați mediul înconjurător. Principalul lucru ar fi să nu vă îmbete succesul și să nu vă cheltuiți incontrolabil avântul și energia.

Rac

Aveți parte de suport de la persoanele pe care le vedeți ca pe o autoritate în domeniul lor de activitate sau chiar de la persoanele mai în vârstă din propria familie. Abilitățile de leadership sunt accentuate și îi motivați pe cei din jur să vi se alăture în planificarea obiectivelor următoare.

E o perioadă în care vi se oferă posibilitatea să învățați, să integrați și să puneți și în practică imediat, fără timpul intermediar de a mai sta pe gânduri, a analiza și a găsi modalitatea optimă. Acum lucrurile se întâmplă și nu prea reușiți să realizați exact momentul când s-au produs modificările. Din când în când, sunt importante mici pauze și reconectare cu propria persoană pentru a înțelege impactul emoțional, a vă da totuși seama dacă simțiți confort sau disconfort în interior. Șansele apărute în prezent nu se materializează imediat în soldul contului bancar, dar e bine să profitați, să acceptați și să vă potriviți cum puteți fluxul lucrurilor.

Leu

Încercați pe cât posibil, să evitați disputele referitoare la subiecte din trecut, în special dacă e implicat și unul din părinți sau cineva dintre rude. Vă enervați rapid, nu prea vă stăpâniți răbufnirile temperamentale și apar repercusiuni în zona sănătății. Vor fi sub formă de tuse sâcâitoare, sau probleme ale circulației sanguine, sau creștere de tensiune arterială. Similar, e posibil să vă confruntați cu probleme de sănătate ale mamei ori altcuiva drag. O să fie nevoie ca tot calmul și energia să fie direcționate către aceste priorități.

Apar suișuri și coborâșuri și în relațiile amoroase sau de prietenie, întrucât cei apropiați se pot simți neglijați. Petreceți cam mult timp la locul de muncă, iar cu rudele ați lăsat să se instaleze o rutină care produce nemulțumiri și discuții cu vocea mai ridicată. Umblați la economii și planificați un eveniment de grup sau doar cu partenerul, care să aplaneze situația și să readucă puțină armonie.

Fecioara

Perioada va fi deosebit de favorabilă și veți avea ocazia să rezolvați destul de simplu probleme complexe, apoi să începeți o nouă etapă de viață. De asemenea, este o perioadă de reînnoire spirituală, precum și de transformare a legăturilor și relațiilor mai vechi.

Acțiunile inamicilor secreți și ale conflictelor din trecut vor provoca iritații și stres, dar vor ajuta să alegeți tactica potrivită de comportament. O să vă adunați toată voința într-un pumn și o să luați poziții rigide și atitudini intransigente. Datorită acestui fapt, vă atingeți obiectivele. Puteți demonstra că ați învățat din greșelile trecute, puteți avea creștere spirituală și înțelegere înțeleaptă a evenimentelor curente. Există totuși o vulnerabilitate în situația acționării cu încăpățânare. Dacă încercați cu orice preț să vă susțineți părerea când ea este eronată, atunci riscați să risipiți puterea.

Balanța

Veți avea suficientă forță pentru a acționa decisiv, dar va exista multă tensiune și haos în afaceri și relații, ceea ce poate anula eforturile multora. Se va cheltui mult timp și energie pentru soluționarea, pregătirea și rezolvarea conflictelor emergente, ceea ce va reduce entuziasmul și dorința de a merge mai departe. Veți reuși să faceți față dacă nu vă dați bătuți.

Prima jumătate a săptămânii favorizează comunicarea promițătoare, oratoria, negocierea cu autoritățile și persoanele competente într-un anumit domeniu, la asta ajutându-vă creativitatea și dezvoltarea talentelor de care dispuneți. Demonstrați-vă cu succes abilitățile organizatorice, faceți față problemelor neașteptate ale gospodăriei și, în ciuda complexității situației, totul o să rezolve într-un mod organizat.

Nici a doua parte a perioadei nu scăpați de provocări, mai ales dacă aveți rate la bancă. Dublarea cheltuielilor cu ele vă stopează implementarea altor obiective.

Scorpion

Energiile vă sunt direcționate spre axa financiară, așa încât probabil veți beneficia de recompense pentru munca voastră, un fel de, „după muncă, și răsplată”. De asemenea, va trebui să dovediți acum că v-ați învățat lecția înțelepciunii, căci răni vechi pot reveni la suprafață.

Sentimental, dacă în sfera dragostei soarele "nu strălucește", înseamnă că nu a venit momentul. Nu este nimic rău să fii singur, ci dimpotrivă, puteți analiza trecutul și să vă învățați o lecție din vechile greșeli. Cu cât nu o să vă mai concentrați asupra problemelor personale, cu atât mai repede veți debloca drumul iubirii.

Acum, la sfârșitul lunii, puteți avea o întâlnire de neuitat cu un fost. Nu ratați șansa dacă ea se ivește! Sau dacă nu e vorba de perechea potrivită sentimental care să iasă acum în cale, poate fi altceva. Adică o oportunitate de parteneriat și colaborare de afaceri. Sau un job part-time.

Aspectele financiare rămân în continuare o preocupare majoră în casă. Starea bugetului familiei va fi un subiect nesfârșit de discuții cu perechea. Tensiunea poate atinge cote înalte.

Săgetător

Prietenii nu încetează să mai fie surprinși de schimbările care vi se întâmplă. Dacă sunteți doamne, probabil că veți acționa în direcția găsirii unui alt loc de muncă. Dacă lucrați în sistemul educațional, poate că o să vă completați veniturile cu meditații pentru elevi, cu dezvoltarea de metode de învățare. Sau voi o să vă perfecționați. Veți avea succes și noroc cu o condiție: aceea de a vă recâștiga încrederea în voi. Cele care nu sunt capabile de acest lucru, vor fi indignate de cele ce aud și li se întâmplă, vor fi antrenate în bârfe și invidie!

Afectiv, bărbații vor avea energii mai accentuate în această perioadă, în sensul că vor constata niște lucruri. Viața promite să devină foarte interesantă și veți învăța multe despre oameni, mai ales despre femeile cu care luați contact. Veți avea timp de a gândi mai puțin despre relațiile de dragoste decât de obicei, și culmea, fanele vor deveni impresionate de indiferența voastră. Femeile sunt atât de complicate, încât nimeni nu le înțelege.

Capricorn

Sunteți sub stăpânirea veștilor și informațiilor primite în ultima vreme. Ele, ori v-au răsturnat o planificare de drumuri, ori v-au obligat să plecați într-o călătorie. S-ar putea să vă găsiți la stadiul în care e nevoie de completări într-un lung proces de analiză a datelor pe care le dețineți.

În dragoste, vă veți purta oarecum neobișnuit. Ar putea să vi se pară că aveți puține șanse de reciprocitate, că relația a devenit depășită și că nu ar mai trebui să luptați pentru ea.

Această săptămână poate aduce schimbări în viața voastră și vă poate împinge spre manifestări neașteptate. Veți deveni mult mai emoționali în relații, așa că poate fi un moment minunat pentru întâlniri. Încercați să profitați și să-l folosiți pentru a vă apropia și mai mult de sexul opus. Acceptați o invitație în vizită, ieșiți la o întâlnire. A sosit timpul pentru o acțiune decisivă ,e un punct de cotitură și un moment important în romanul vieții voastre.

Vărsător

Zona de percepții, ale lumii, ale evenimentelor pe care le traversați, este accentuată. O să conștientizați cu siguranță cauzele eșecurilor din ultima vreme, apoi o să vă reconsiderați poziția și o să remediați lucrurile. Asta vă ajută să eliminați multe probleme din viața voastră, inclusiv cele care interferează cu dragostea și prieteniile mai directe și deschise.

Acum, în miez de toamnă, prietenii sau partenerii au nevoie de suportul și îndemnul vostru pentru a acționa. Vă sfătuiesc să interveniți pentru că de acolo vin schimbările și chiar dușmăniile pentru voi. De data asta aveți șansa de a vi-i transforma pe rivali în prieteni, aliați sau oricum veți găsi până la urmă un acord comun.

Călătoriile în străinătate pot aduce evenimente neașteptate și neplăcute sau chiar legate de documente. Nu vor face altceva decât vă vor stresa și vă vor strica bunadispoziție.

Pești

Și în această săptămână veți mai păstra ceva din energiile bune ale zilelor trecute. Nu înseamnă că n-aveți provocări.

O ciocnire cu șefii sau cu oponenți ideologici, poate perturba planurile, iar ideile și calculele voastre or să bată pasul pe loc. Nu veți fi scutiți să faceți alegeri dificile sub stres, iar acestea pot afecta și perspectivele viitoare. Sprijinul prietenilor de încredere va ajuta să rămâneți pe linia de plutire și va fi extrem de important.

Pentru a evita problemele cu autoritățile fiscale, este recomandabil să puneți lucrurile în ordine la începutul perioadei. În prima jumătate a săptămânii să efectuați plățile necesare. În caz contrar, o să vă confruntați cu probleme serioase în a doua parte a perioadei. Probabil că vor fi multe situații controversate și tensiuni cu superiorii ori colegii, lucru care ar putea fi motiv pentru a lua în calcul și căutarea unui nou loc de muncă. Pe de altă parte nu vă grăbiți să vă depuneți demisia! Energiile astrale nu ar fi benefice pentru găsirea rapidă a unui alt job.