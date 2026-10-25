Horoscop luni, 26 octombrie 2026: Berbecii cheltuiesc bani, iar Peștii pot avea parte de câștiguri importante. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscopul zilei de luni, 26 octombrie 2026, aduce noi vești și oportunități pentru cele 12 zodii, în special în plan financiar și sentimental. Berbecii sunt tentați să cheltuiască pentru cei din jur, iar Peștii au șansa de a obține venituri suplimentare.

Foto: Arhivă

Află ce îți rezervă astrele în dragoste, sănătate și bani, în funcție de zodia ta.

Horoscop luni, 26 octombrie 2026

Berbec

Iubire - Înainte să comandați online surprize altora, convingeți-vă că alegerea voastră e cea corectă ca model și culoare.

Sănătate - Gătiți singur sau chemați un prieten să vă ajute să pregătiți o rețetă preferată. Axați-vă pe calitate, și nu pe cantitate!

Bani - Dacă vi s-a mărit portmoneul,nu îl puneți pe dietă. Cheltuiți pentru alții sau influențat de preferințele altora.

Taur

Iubire - Întâlniți persoane din trecut, alături de care acum aveți parte de experiențe diferite.

Sănătate - Nu săriți peste activitatea fizică. Vă revigorează corpul și vă menține nivelul energetic.

Bani - Găsiți bani prin buzunare neașteptate. Când spălați geaca ori pantalonii, controlați întâi buzunarele lor!

Gemeni

Iubire - Intimitatea în relații se adâncește. Sunteți sensibil la gesturile partenerului și apreciați timpul împreună.

Sănătate - Visați cu ochii deschiși și managementul timpului devine ceva abstract. Încercați să mâncați la timp.

Bani - Apar oportunități de afaceri pe termen lung. Investiți în a obține diplome sau certificatele solicitate.

Rac

Iubire - Sentimentele sunt intense. Și bucuria, și decepțiile sunt însă trăite amplificat. Aveți grijă la companie.

Sănătate - Apelați la terapii neconvenționale, rugăciune, tehnici de masaj terapeutic.

Bani - Ascultați, fiți atenți la sfaturile și sugestiile superiorilor. Implementați-le cât de rapid. Posibil să primiți o primă, ca rezultat al eforturilor anterioare.

Leu

Iubire - Fiți concentrat pe sarcinile profesionale. Partenerul se va simți neglijat, dar îl împăcați după aceea.

Sănătate - Analizați ideile noi, dar preluați ce este util și aplicabil pentru sănătatea voastră.

Bani - Cheltuiți bani pentru amenajarea căminului sau pentru a înfrumuseța mediul de lucru.

Fecioara

Iubire - Deveniți refugiul unui prieten. Ascultați și ajutați cum credeți că există posibilitatea.

Sănătate - Vă este scăzută încrederea, sunteți melancolic. O sesiune de sport v-ar ridica moralul.

Bani - Nu faceți risipă de energie cu proiecte care nu sunt ale voastre și de la care nu aveți beneficii. Dați sfaturi, dar reduceți implicarea.

Balanța

Iubire - Reduceți standardul și acceptați oamenii așa cum sunt. Mai ales pe cei din familie.

Sănătate - Propriul corp e ajutorul cel mai mare. Aveți rezistență la stres și imunitate fizică. Chiar și așa, puțină mișcare zilnic nu strică.

Bani - Nu cumpărați nimic cu cardul altuia. Cadourile de acum vă pot îndatora mai mult decât e cazul.

Scorpion

Iubire - Este loc de îmbunătățire. Răbdarea e necesară pentru a nu refuza abrupt cererile de sprijin ale celor din jur.

Sănătate - Îndrăzniți să vă asumați mici riscuri și nu vă opriți din a face sport. Aplicați puțin mai intens efortul.

Bani - Veniturile vă ajung din urmă cheltuielile, dar încă nu sunteți pe linia de plutire. Nu intrați în panică.

Săgetător

Iubire - Emoțiile vă dau de furcă. Aveți senzația că spuneți foarte multe, dar ceilalți nu reacționează pe măsură.

Sănătate - Să știți când să vă opriți și când să forțați puțin nota devine sursă de anxietate. Nesiguranța aduce durere de cap.

Bani - Ambiția vă face să riscați. Ceilalți apreciază efortul, vă crește reputația, dar răsplata concretă se lasă așteptată.

Capricorn

Iubire - E important să anunțați și pe ceilalți asupra schimbărilor ce vreți să le faceți.

Sănătate - Obosiți mai repede decât de obicei, pentru același nivel de activitate.

Bani - Munca din ultima perioadă vă este răsplătită. Aveți grijă doar cum gestionați rezultatele!

Vărsător

Iubire - Manifestați curiozitate sinceră față de viața prietenilor și le oferiți sfaturile cele mai potrivite.

Sănătate - Autocontrolul trebuie sporit, pentru a evita să ajungeți la simptome de anxietate, de descentrare psiho-emoțională.

Bani - Doriți să adunați impresii din mai multe departamente înainte de a lua o decizie finală legată de un proiect comun.

Pești

Iubire - Vă preocupă principiile, discuțiile mai filozofice și fără prea mult pragmatism. Conversațiile serioase trebuie amânate.

Sănătate - Nu apelați la regimuri cu rezultate miracol. Exersați răbdarea și practicile regulate cu efecte în timp.

Bani - Sunteți norocos și puteți câștiga bani din mici eforturi suplimentare ls serviciu. Bucurați-vă de ei.