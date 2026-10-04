Horoscopul iubirii pentru 5-11 octombrie. Zodiile cărora trecutul le bate la ușă

Astrele vin cu schimbări importante în viața amoroasă a zodiilor, cărora trecutul le bate din nou la ușă. În perioada 5-11 octombrie, nativii trebuie să se aștepte la revenirea unor probleme nerezolvate, pe fondul lui Venus retrograd.

Horoscop amoros. Foto: Shutterstock

Unele relații ar putea trece prin momente tensionate, în timp ce pentru alți nativi poate apărea șansa unei împăcări sau a unei reluări a unei povești de iubire din trecut.

Berbec

Pentru Berbeci, săptămâna aduce o perioadă de introspecție în plan sentimental. Luna Nouă care se formează în Balanță, pe 10 octombrie, activează casa a 7-a, asociată parteneriatelor și relațiilor. Cum Venus, planeta care guvernează Balanța, se află în retrograd, nativii din Berbec ar putea analiza mai atent relațiile și situațiile din trecut.

Taur

Venus retrogradă poate readuce la suprafață nesiguranțe, gelozii sau probleme de încredere pe care le credeai deja depășite. Pentru a închide anumite capitole din trecut, va trebui să porți discuții pe care poate ai prefera să le eviți.

Gemeni

Gemenii au parte de o săptămână importantă pe plan sentimental. Luna Nouă activează casa iubirii, iar chiar dacă apar probleme în cuplu, sunt șanse ca lucrurile să se rezolve favorabil. Gesturile mici față de partener vor conta mult, însă discuțiile despre principii și convingeri pot genera tensiuni. Mai bine eviți subiectele controversate.

Rac

Racii sunt cu gândul la iubire și romantism, însă Venus retrogradă poate aduce și momente tensionate. Careul cu Marte, în apropierea Lunii Noi din 10 octombrie, îi îndeamnă să fie precauți și să evite discuțiile care pot duce la conflicte.

Leu

Pentru Lei, comunicarea este esențială în această săptămână. Luna Nouă poate favoriza dialogul, însă Venus formează un careu cu Marte, iar anumite probleme mai vechi ar putea reveni în discuție. Lasă orgoliul deoparte și evită subiectele care

Fecioară

Comunicarea este esențială pentru Fecioare în această săptămână, mai ales în relațiile apropiate. Luna Nouă poate aduce în prim-plan probleme legate de încrederea în propria persoană. Nu lăsa părerile celor din jur să îți afecteze stima de sine.

Balanță

Luna Nouă din 10 octombrie îți poate aduce un nou început, însă Venus retrogradă complică puțin lucrurile. Cineva s-ar putea să îți testeze limitele, iar cel mai important este să nu renunți la ele.

Scorpion

Scorpionii ar putea fi nevoiți să se confrunte cu situații sau emoții mai vechi. Venus retrogradă readuce trecutul în atenție, iar gelozia și neînțelegerile pot apărea mai ușor. Evită să lași aceste sentimente să preia controlul.

Săgetător

Săptămâna îi îndeamnă pe Săgetători să privească mai mult spre interior. Pot reveni probleme mai vechi, inclusiv în relațiile de prietenie. Cel mai bine este să nu te agăți de trecut și să lași lucrurile care nu îți mai fac bine în urmă.

Capricorn

Capricornii ar putea începe să se întrebe unde trebuie trasă limita între prietenie, iubire și relațiile cu colegii. Luna Nouă activează zona reputației, așa că este important să fii atent la deciziile pe care le iei și la felul în care te raportezi la cei din jur.

Vărsător

Vărsătorii trebuie să fie atenți la comunicarea din mediul profesional, mai ales în relația cu superiorii. Pe plan amoros, însă, săptămâna poate aduce surprize: ai putea fi atras de cineva care locuiește la distanță sau chiar într-o altă țară. O călătorie ar putea fi, de asemenea, în plan.

Pești

Venus retrogradă în casa iubirii poate readuce în atenție o persoană din trecut. Este posibil ca cineva să reapară brusc în viața ta, însă Luna Nouă te îndeamnă să analizezi cu atenție sentimentele și să nu te grăbești să reiei o relație veche, anunță yourtango.com.