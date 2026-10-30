 Testul psihologic simplu care îți dezvăluie ce tip de inteligență te definește
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Testul psihologic simplu care îți dezvăluie ce tip de inteligență te definește

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Conform teoriei inteligențelor multiple dezvoltate de psihologul Howard Gardner, capacitatea ta intelectuală nu este măsurată doar printr-un simplu coeficient IQ. Ai o combinație unică de abilități, iar prin acest test rapid îți descoperi imediat punctul forte.

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Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Răspunde sincer la întrebări și notează litera pe care ai ales-o cel mai des:

1. Cum îți petreci cel mai des timpul liber?

  • a) Citești cărți, scrii povești sau notezi gânduri într-un jurnal.
  • b) Rezolvi puzzle-uri sau probleme matematice.
  • c) Desenezi, îți imaginezi peisaje sau decorezi spații.
  • d) Faci sport, dansezi sau meșterești diverse lucruri cu mâinile.
  • e) Asculți muzică, cânți sau compui melodii.
  • f) Petreci timp în natură și observi plantele sau animalele.
  • g) Te întâlnești cu prietenii sau organizezi activități de grup.
  • h) Reflectezi în liniște asupra propriilor gânduri și emoții.

2. Ce te entuziasmează cel mai mult?

  • a) O dezbatere verbală sau o poveste captivantă.
  • b) Analizarea unui sistem sau găsirea unei soluții logice.
  • c) Crearea unui design sau vizualizarea unei idei.
  • d) Activitățile fizice precum alergarea sau construirea.
  • e) Un concert sau un festival de muzică.
  • f) Explorarea unui parc natural sau grădinăritul.
  • g) Colaborarea cu alții pentru un proiect comun.
  • h) Înțelegerea propriilor motivații și obiective.

3. Cum abordezi o problemă complexă?

  • a) Scrii sau vorbești despre ea pentru a o clarifica.
  • b) O descompui logic în pași mici.
  • c) Îți imaginezi soluții sau desenezi diagrame.
  • d) Încerci să o rezolvi practic, prin acțiune directă.
  • e) Asociezi problema cu un ritm sau o melodie.
  • f) Cauți inspirație în mediu și în natură.
  • g) Ceri sfaturi sau colaborezi cu alții.
  • h) Reflectezi în liniște pentru a găsi răspunsul.

4. Ce te ajută să memorezi mai bine informația?

  • a) Citirea sau repetarea verbală a textului.
  • b) Gândirea în modele sau formule logice.
  • c) Imaginile sau hărțile mintale.
  • d) Activitățile practice și mișcarea.
  • e) Asocierea informațiilor cu sunete sau melodii.
  • f) Observarea mediului natural sau a detaliilor din jur.
  • g) Discuțiile cu alți oameni despre subiect.
  • h) Conectarea informației cu propriile trăiri și emoții.

5. Ce te inspiră cel mai mult în viață?

  • a) Cuvintele bine alese sau o poveste emoționantă.
  • b) Sistemele logice și descoperirile științifice.
  • c) Imaginile, peisajele și creațiile vizuale.
  • d) Mișcarea sau realizările fizice.
  • e) Melodiile și ritmurile care transmit emoție.
  • f) Frumusețea naturii și a lumii înconjurătoare.
  • g) Poveștile și experiențele altor oameni.
  • h) Înțelegerea profundă a propriei tale persoane.

Rezultatele îți dezvăluie latura dominantă

Majoritatea A – Inteligență lingvistică

Excelezi în folosirea cuvintelor, ai un vocabular bogat și îți exprimi ideile cu ușurință în scris sau vorbire. Cărțile, poveștile și dezbaterile reprezintă mediul tău natural.

Majoritatea B – Inteligență logico-matematică

Gândești analitic, identifici rapid tipare și rezolvi probleme complexe prin pași logici. Ai o minte structurată care apreciază formulele, știința și organizarea clară.

Majoritatea C – Inteligență vizual-spațială

Ai o imaginație vizuală dezvoltată și percepi lumea prin forme, culori și spații. Te pricepi la desen, design, navigație sau vizualizarea mentala a proiectelor.

Majoritatea D – Inteligență corporal-kinestezică

Înveți cel mai bine prin acțiune directă, atingere și mișcare. Ai o coordonare fizică excelentă, potrivită pentru sport, dans sau activități meșteșugărești.

Majoritatea E – Inteligență muzicală

Ai o sensibilitate deosebită la ritm, sunete și melodii. Percepi tonurile din jur cu mare ușurință și folosești muzica pentru a-ți exprima stările sau pentru a te concentra.

Majoritatea F – Inteligență naturalistă

Ești conectată la mediul înconjurător și observi detalii pe care alții le ignoră. Înțelegi natura, plantele și animalele, găsindu-ți liniștea și inspirația în aer liber.

Majoritatea G – Inteligență interpersonală

Ești empatică, comunicativă și citești ușor emoțiile celor din jur. Lucrezi excelent în echipă, legi prietenii rapid și știi cum să gestionezi relațiile umane.

Majoritatea H – Inteligență intrapersonală

Ai o înțelegere profundă a propriilor trăiri, valori și obiective. Ești o persoană reflexivă, independentă, care își cunoaște perfect punctele tari și direcția în viață.

Editor: Raluca Toma

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