Tavi Colen a recunoscut care este cea mai mare slăbiciune a sa. „E inuman că s-au gândit să-mi facă așa ceva”

Tavi Colen a vorbit deschis despre slăbiciunile sale. Acestuia nu îi este rușină să recunoască faptul că nu este un om care nu poartă ranchiună, însă dacă i-ai greșit, acolo s-a terminat orice discuție. Ce regulă a stabilit acasă.

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Artistul a fost invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a dezvăluit lucruri mai puțin știute de public. Tavi Colen a fost extrem de sincer și a vorbit despre felul său de a fi, atunci când e vorba de conflicte. Și Emma, partenera sa, a vorbit despre cel mai mare regret al ei.

Cea mai mare slăbiciune a lui Tavi Colen

Tavi Colen a răspuns sincer la întrebările lui Cătălin Măruță în cadrul podcastului. Acesta a fost întrebat despre slăbiciunile sale și a vorbit despre faptul că nu poate sta supărat pentru mult timp pe cineva. Cu toate acestea, recunoaște că sunt două-trei persoane pe care nu mai vrea să le vadă niciodată.

„Am și niște slăbiciuni, ca să fiu foarte sincer, nu pot să stau supărat pe cineva. Dacă rămân supărat, sunt doar doi sau trei oameni din viața mea pe care am rămas supărat și pe care nu mai vreau să-i văd niciodată în viața mea, pentru că mi-au făcut atât de mult rău încât e inuman că s-au gândit să-mi facă așa ceva, e grav, adică e pe viață

În restul vieții mele nu pot să stau supărat. nu simt supărare. Dacă mă lași două minute după ce ne ciondănim, mi-a trecut, îmi trece, trec peste. Nu am fost niciodată niciodată așa serios”, a declarat Tavi Colen.

De asemenea, alături de el a fost și partenera lui, Emma de la ZU. Un alt lucru menționat de Tavi Colen aici este că acest lucru a devenit regulă acasă, adică niciodată nu se culcă supărat. Nu s-a ajuns oricum la această regulă, ci a existat un conflict mai aprins înainte în cuplu. De atunci, cei doi au convenit ca niciodată să nu doarmă separați și supărați.

Cei doi au ajuns să se căsătorească în urma unei glume. Tavi Colen și Emma sunt împreună de mai bine de 17 ani, iar cununia religioasă a venit într-un moment neașteptat, la o petrecere organizată în curtea unei case, în vara anului trecut.

Cel mai mare regret al Emmei, legat de mama sa

Și Emma și-a deschis sufletul. Aceasta a vorbit despre un regret mare, acesta fiind legat de mama ei. „Cei care aveți o mamă care vă sună, nimic nu e mai important”, a spus ea. De asemenea, și-ar dori să dea timpul înapoi și să mai amâne puțin momentul plecării de acasă.

„Eu regret că am plecat atât de devreme de lângă ai mei. Dacă aș putea să dau timpul înapoi aș mai prelungi puțin perioada în care am stat lângă ei”, a spus partenera lui Tavi Colen.