„E greu!” Actrița Kristen Bell plânge în fiecare săptămână, iar motivul e cât se poate de personal

Kristen Bell recunoaște că cedează psihic săptămânal, iar motivul are legătură cu cele mai importante persoane din viața ei.

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Actrița Kristen Bell a făcut o mărturisire sinceră despre provocările vieții de familie, dezvăluind că plânge în fiecare săptămână din cauza provocărilor de care se lovește. Deși este o figură cunoscută la Hollywood, vedeta spune că faima nu o scutește de dificultățile căsniciei și ale creșterii copiilor, mai ales atunci când încearcă să își protejeze familia de presiunea expunerii publice.

Într-un interviu acordat publicației „Bustle”, actrița din serialul „Nobody Wants This” a recunoscut că navigarea vieții de cuplu și a provocărilor parentale în lumina reflectoarelor poate fi extrem de dificilă. „Este greu! Să nu credeți că, doar pentru că mă vedeți la televizor, îmi este ușor…”, a mărturisit Kristen Bell.

Vedeta a povestit că plânge săptămânal și că, atunci când caută îndrumare în privința creșterii copiilor, urmărește sfaturile specialiștilor în parenting Dr. Becky Kennedy și Lisa Damour. În același timp, încearcă să vorbească deschis despre dificultățile întâmpinate în propria familie, pentru ca alți părinți să nu se simtă singuri în fața provocărilor.

Kristen Bell, care are două fiice, Lincoln, în vârstă de 13 ani, și Delta, de 11 ani, alături de soțul său, actorul Dax Shepard, consideră că sinceritatea poate fi de ajutor altor părinți, în special celor care se confruntă cu perioada complicată a pubertății.

Dacă în primii ani de viață ai fiicelor sale, Kristen Bell și Dax Shepard împărtășeau cu ușurință momente amuzante și întâmplări din viața de familie, lucrurile s-au schimbat pe măsură ce fetele au crescut. „Pentru binele altora, ar trebui să ne împărtășim toți poveștile mai puțin plăcute, rușinea și greutățile”, a explicat actrița, subliniind însă că prioritatea ei este protejarea celor două fiice.

Pentru Kristen Bell, echilibrul dintre viața profesională și cea personală presupune, înainte de toate, să aleagă cu atenție proiectele în care se implică. Actrița a mărturisit că evită să accepte roluri care ar ține-o departe de copii prea mult timp. Mai mult, vedeta spune că ar renunța fără ezitare la întreaga sa carieră și la notorietatea câștigată dacă succesul profesional ar însemna să rateze momente importante din viața fiicelor sale.