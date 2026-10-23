 „E greu!” Actrița Kristen Bell plânge în fiecare săptămână, iar motivul e cât se poate de personal
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

„E greu!” Actrița Kristen Bell plânge în fiecare săptămână, iar motivul e cât se poate de personal

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Kristen Bell recunoaște că cedează psihic săptămânal, iar motivul are legătură cu cele mai importante persoane din viața ei.

image
Foto: Profimedia

Actrița Kristen Bell a făcut o mărturisire sinceră despre provocările vieții de familie, dezvăluind că plânge în fiecare săptămână din cauza provocărilor de care se lovește. Deși este o figură cunoscută la Hollywood, vedeta spune că faima nu o scutește de dificultățile căsniciei și ale creșterii copiilor, mai ales atunci când încearcă să își protejeze familia de presiunea expunerii publice.

Într-un interviu acordat publicației „Bustle”, actrița din serialul „Nobody Wants This” a recunoscut că navigarea vieții de cuplu și a provocărilor parentale în lumina reflectoarelor poate fi extrem de dificilă. „Este greu! Să nu credeți că, doar pentru că mă vedeți la televizor, îmi este ușor…”, a mărturisit Kristen Bell.

Vedeta a povestit că plânge săptămânal și că, atunci când caută îndrumare în privința creșterii copiilor, urmărește sfaturile specialiștilor în parenting Dr. Becky Kennedy și Lisa Damour. În același timp, încearcă să vorbească deschis despre dificultățile întâmpinate în propria familie, pentru ca alți părinți să nu se simtă singuri în fața provocărilor.

Kristen Bell, care are două fiice, Lincoln, în vârstă de 13 ani, și Delta, de 11 ani, alături de soțul său, actorul Dax Shepard, consideră că sinceritatea poate fi de ajutor altor părinți, în special celor care se confruntă cu perioada complicată a pubertății.

Dacă în primii ani de viață ai fiicelor sale, Kristen Bell și Dax Shepard împărtășeau cu ușurință momente amuzante și întâmplări din viața de familie, lucrurile s-au schimbat pe măsură ce fetele au crescut. „Pentru binele altora, ar trebui să ne împărtășim toți poveștile mai puțin plăcute, rușinea și greutățile”, a explicat actrița, subliniind însă că prioritatea ei este protejarea celor două fiice.

Pentru Kristen Bell, echilibrul dintre viața profesională și cea personală presupune, înainte de toate, să aleagă cu atenție proiectele în care se implică. Actrița a mărturisit că evită să accepte roluri care ar ține-o departe de copii prea mult timp. Mai mult, vedeta spune că ar renunța fără ezitare la întreaga sa carieră și la notorietatea câștigată dacă succesul profesional ar însemna să rateze momente importante din viața fiicelor sale.

Ghid de cumpărături

Gabi Bădălău și Claudia Patrășcanu
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască Vedete românești
horoscop
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi Horoscop
image
„Mergi la muncă!”. Reacțiile virale ale escrocilor prinși cu „alba-neagra” în Londra când un justițiar i-a marcat cu vopsea roșie adevarul.ro
image
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE adevarul.ro

Parteneri

image
„Are ofertă de 3-4 milioane de euro din Germania!”. Plecare iminentă de la Craiova: „Îi dă drumul în iarnă”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Airbnb anunță schimbări majore. Ce nu le mai pot cere gazdele turiştilor observatornews.ro
image
Mircea Badea, despre restaurantul din care a fost refuzată jucătoarea de rugby Ilona Maher: „Deci este nebunie să te duci” www.antena3.ro
image
Șeful gărzilor de corp ale lui Călin Georgescu a venit la DIICOT. Va fi audiat în dosarul privind căutarea tehnicii de filaj din casa fostului candidat www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani as.ro
image
Noi cutremure în România! Zona neobișnuită în care pământul s-a mișcat la doar 5,7 km adâncime, românii au intrat în panică playtech.ro
image
„Așa se întâmplă cu băștinașii la Craiova”. A dezvăluit culisele problemelor avute de Ștefan Baiaram www.fanatik.ro
image
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințul Harry pare „profund nefericit”, exact așa cum era Edward, celălalt prinț cu „ochi triști” care a renunțat la tot pentru o americancă okmagazine.ro
image
Blestemul Kennedy face o nouă victimă! A rămas fără tată la 13 ani, și-a îngropat fetița și a murit la doar 42 de ani okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Harun al-Rashid, povestea adevărată a unui calif intrat în legendă historia.ro
romina gingasu JPG
FotoPrin ce a trecut Romina Gingașu în ultimul an. Ce s-a întâmplat în viața soției lui Piero Ferrari: „Am luat-o de la capăt” Vedete românești
image png
Foto Vlad Gherman a clarificat detaliile despre noua locuință cumpărată împreună cu Oana Moșneagu. Când plănuiesc să se mute: „Începem amenajarea” Vedete românești
image png
VideoAnisia Gafton, despre primele zile acasă alături de fiul său. Când va avea loc botezul și cum se adaptează la rolul de mamă: „Am intrat într-un ritm normal” Vedete românești
ilie nastase si ioana jpg jpeg
Întorsătură neașteptată pentru Ilie Năstase: soția sa ar fi retras cererea de divorț: „Cum să n-ai sentimente?” Vedete românești
buzatu haine jpg
VideoHainele pe care nu trebuie să le speli niciodată la mașină. Adina Buzatu: „Ține minte” Vedete românești
banner cu sabia la scoala jpg
#Exclusiv Click!
Verdictul psihologului Radu Leca, după atacurile cu cuțitul din școli: „Control în ghiozdane, ca la aeroport!” Sfat pentru părinți Vedete românești
Gabi Bădălău și Claudia Patrășcanu
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască Vedete românești
andreea balan si andreea antonescu 1 jpg
Andreea Antonescu rupe tăcerea despre relația cu Andreea Bălan! Ce spune despre tensiunile dintre ele și absența de la nuntă: „Important este să rămână respectul” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net