Michael Jackson a depășit vedetele momentului în 2026! Succes uriaș la 17 ani de la moarte

Michael Jackson a obținut cel mai bine vândut album al anului 2026 până acum, distincția venind la 17 ani de la moartea sa. „The Essential Michael Jackson”, este în frunte după nouă luni de vânzări, depășind noile recorduri înregistrate de unele dintre cele mai mari vedete moderne ale lumii, precum Olivia Dean și Harry Styles.

Michael Jackson. Foto: Instagram

Regretatul Rege al Muzicii Pop a murit în iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei intoxicații acute cu propofol, medicul său personal, Dr. Conrad Murray, fiind găsit responsabil pentru decesul său. Michael Jackson continuă să dea topurile peste cap.

Michael Jackson are cel mai bine vândut album din 2026

Creșterea vânzărilor pentru Michael Jackson a fost amplificată de filmul biografic „Michael”, lansat în aprilie. În rolul principal se află chiar nepotul său, Jaafar Jackson, în vârstă de 30 de ani.

Compania oficială de topuri din Marea Britanie a confirmat că albumul cu 38 de piese, cu cele mai mari hituri – lansat inițial în 2005 – s-a vândut în peste 508.000 de unități, vânzările fiind disponibile atât prin descărcări și streaming, cât și în vânzări fizice, scrie dailymail.com.

Albumul lui Michael Jackson depășește piesa Oliviei Dean, „The Art of Loving””, ca se află pe locul doi, și albumul „Kiss All The Time. Disco”, a lui Harry Styles, care se clasează pe locul al treilea în top.

Tinerii au descoperit muzica legendarului star pop prin noul film

Având în vedere că recentul film cu Michael Jackson a introdus, fără îndoială, o nouă generație de oameni în lumea muzicii sale, nu e de mirare că și celelalte lucrări ale sale au renăscut, mai scrie sursa menționată.

Albumul emblematic al lui Michael, „Thriller”, din 1982, a urcat până pe locul 16 în topuri, în timp ce cel de-al șaptelea album de studio al său, „Bad”, din 1987, se află pe locul 20. Acest succes vine la șase luni după lansarea filmului despre viața lui Michael, care a devenit un mare succes de box office, încasând peste 977 de milioane de dolari în întreaga lume.

Filmul a spus povestea vieții artistului dincolo de muzică, de la momentul în care a fost lider al trupei Jackson Five până la apogeul faimei sale în anii 1980. Moștenitorii regretatului star au aprobat realizarea filmului, Jaafar fiind pus în rolul principal, alături de vedetele de la Hollywood Colman Domingo și Miles Teller.

Lansarea filmului trebuia să aibă loc anul trecut, dar a fost amânată pentru primăvara aceasta din cauza unor presupuse probleme legale, ceea ce a dus la noi sesiuni de filmări și revizuiri ale scenariului. Deși moștenitorii cântărețului au aprobat filmul, fiica lui Jackson, Paris, în vârstă de 28 de ani, s-a distanțat de proiect din cauza unor „inexactități”

Regizorul american Antoine Fuqua, care se află în spatele unor filme precum „Training Day” și „The Equalizer”, a regizat proiectul și l-a lăudat pe Jaafar.

„Dincolo de asemănarea fizică, spiritul lui Michael este cel care se manifestă într-un mod magic. Trebuie să-l trăiești ca să-l crezi”, a declarat Fuqua.