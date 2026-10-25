„Nu se va învăța niciodată minte”. Jennifer Lopez, ținta unor noi critici după zvonurile despre Keith Urban. Ce spune Nicole Kidman

La vârsta de 57 de ani și proaspăt ieșită dintr-un mariaj intens mediatizat cu Ben Affleck, Jennifer Lopez a fost surprinsă din nou în ipostaze tandre în compania unui coleg din industria cinematografică.

Jennifer Lopez, din nou în atenția publicului după zvonurile despre Keith Urban Foto: arhivă

Cine este bărbatul care i-ar fi sucit mințile lui Jennifer Lopez

Deși apele din jurul lui Keith Urban s-au mai liniștit, Jennifer Lopez a trecut rapid la următorul capitol. Potrivit unei dezvăluiri făcute de Page Six pe 19 octombrie, artista se întâlnește acum cu partenerul ei de platou din filmul „Office Romance”, actorul britanic Brett Goldstein, în vârstă de 46 de ani.

Cei doi au fost văzuți distrându-se împreună pe 16 octombrie la o petrecere privată din Los Angeles, afișând o complicitate pe care J.Lo nu o mai trăise de mult:

„Singurul lucru pe care îl au în comun este că ambilor le place să meargă la petreceri și restaurante. Spre deosebire de fostul ei soț, Ben Affleck, care era mereu posomorât când ieșeau în oraș”, a remarcat o sursă pentru publicația americană.

Dacă pentru actorul premiat cu Emmy din comedia „Ted Lasso” totul reprezintă o simplă aventură relaxantă, dinspre tabăra artistei lucrurile au luat o turnură mult mai accelerată. Jurnalistul Rob Shuter a aflat din cercul intim al vedetei că J.Lo vede deja un viitor de durată în această legătură:

„Jennifer este obsedată. Este convinsă că Brett ar putea fi «alesul». Abia au început să se întâlnească și ea își plănuiește deja viitorul alături de el. Nu se va învăța minte niciodată! Brett este un tip britanic absolut normal. Jennifer călătorește cu un întreg anturaj. El vrea o iubită, nu o întreagă producție hollywoodiană!”

Prietenii artistei trag semnale de alarmă, remarcând că J.Lo vorbește deja despre mutarea temporară la Londra, în timp ce britanicul este foarte departe de astfel de planuri. Concluzia anturajului este una amară: „Alt bărbat, același film. Jennifer se îndrăgostește orbește, forțează ritmul și se așteaptă la un viitor pentru totdeauna. Până și Ben, care este obișnuit cu atenția publică, nu a putut face față unui asemenea circ mediatic”.

Întâlniri secrete și mărturisiri intime

Speculațiile privind viața amoroasă a artistei au explodat la începutul lunii octombrie, când jurnaliștii de la RadarOnline au dezvăluit că Jennifer Lopez și muzicianul Keith Urban ar fi reluat legătura după divorțurile prin care a trecut fiecare.

Cei doi au fost colegi în juriul emisiunii „American Idol”, iar chimia de pe platourile de filmare era un secret cunoscut de întreaga echipă tehnică, chiar dacă la acea vreme ambii se aflau în căsnicii oficiale.

O sursă din culise a dezvăluit că foștii jurati au început să își împărtășească cele mai mari vulnerabilități:

„S-au confesat reciproc, au căpătat încredere unul în celălalt și s-au simțit confortabil să vorbească deschis despre situațiile lor private și despre propriile nesiguranțe. S-au întâlnit chiar în secret, lucru deloc greu de realizat având în vedere resursele lor financiare uriașe și faptul că se află adesea în același oraș” potrivit Yahoo.

Această apropiere vizibilă nu a trecut neobservată de Nicole Kidman, fosta soție a muzicianului country. În septembrie 2026, publicația Woman's Day a dezvăluit că actrița australiană a privit mereu cu mare reticență legătura dintre soțul ei și cântăreață:

„Jennifer Lopez a fost singura femeie care a pus-o în gardă pe Nicole și i-a stârnit suspiciuni serioase, tocmai pentru că tensiunea și chimia dintre ea și Keith erau de-a dreptul evidente.”