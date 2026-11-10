Paul McCartney a devenit miliardar la 84 de ani!

Paul McCartney (84 de ani), unul dintre membrii fondatori ai trupei The Beatles, a devenit miliardar. Averea sa este estimată la 1,4 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. Artistul britanic ocupă locul al treilea în topul celor mai bogați muzicieni din lume, după Jay-Z, cu 2,8 miliarde de dolari, și Taylor Swift, cu 2 miliarde de dolari.

Paul McCartney este unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni britanici Foto: Getty Images

Una dintre principalele surse ale averii sale este compania MPL Communications, înființată în 1969, cu doar câteva luni înainte de destrămarea trupei The Beatles.

Afacerea îi aduce venituri consistente din drepturile de autor, iar catalogul său nu cuprinde doar piesele compuse de McCartney. Artistul a cumpărat de-a lungul timpului și drepturile asupra unor melodii semnate de alți muzicieni, inclusiv Buddy Holly.

În portofoliul companiei se află și partituri ale unor musicaluri celebre, precum „Grease”, „Annie” și „Guys and Dolls”, dar și cântece de Crăciun cunoscute. Decizia de a-și înființa propria companie a venit după experiența neplăcută cu primul contract al formației, potrivit Daily Mail.

Drepturile asupra versurilor și melodiilor compuse de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr și George Harrison erau controlate de editorul Dick James.

Într-un eseu publicat în 2017, artistul a descris acel acord drept un „contract de sclavie”. Prin MPL, muzicianul a reușit să păstreze controlul asupra drepturilor de publicare pentru cariera sa solo și asupra înregistrărilor originale.

McCartney încasează și o parte din veniturile companiei Apple Corps, fondată de The Beatles, care obține anual aproximativ 50 de milioane de dolari din streaming, discuri de vinil și produse cu însemnele trupei.

Paul McCartney susține în continuare concerte

În plus, drepturile de autor pentru compozițiile formației îi aduc artistului circa 10 milioane de dolari pe an. Paul McCartney nu a renunțat la muzică nici la această vârstă.

A încheiat recent turneul „Got Back”, care a cuprins 79 de concerte, și a lansat în luna mai cel de-al 20-lea album solo, „The Boys of Dungeon Lane”. Materialul, inspirat de amintirile tinereții și de foștii săi colegi de trupă, a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie, Belgia, Danemarca și Olanda.