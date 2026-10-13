 Val de furie stârnit de un comediant american celebru. Ce a spus despre femeile care merg la sală. „Le-ați văzut?”
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Val de furie stârnit de un comediant american celebru. Ce a spus despre femeile care merg la sală. „Le-ați văzut?”

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Shane Gillis, cunoscutul comediant american care a jucat și în serialul „Tires” de pe Netflix, a fost gazda celebrei emisiuni Saturday Night Live în acest weekend, acolo unde a spus că femeile se îmbracă la fel ca prostituatele atunci când merg la sală. Numărul lui de stand-up a făcut valuri în mediul online și mai multe celebrități au reacționat dur. 

Shane Gillis.
Shane Gillis. Foto: captură Youtube

Un cunoscut comediant american, critici dure despre ținutele femeilor de la sală

Shane Gillis a declarat că femeile se îmbracă precum prostituatele la sala de fitness. De asemenea, a făcut comentarii cu privire la pantalonii scurți, în special de cei care sunt concepuți în așa fel încât să pună formele în evidență. 

„N-am mai fost la sală de atât de mult timp, nu știam că femeile se îmbracă pur și simplu ca niște c**** acum. Uite, îmi pare rău, nu există altă modalitate de a descrie [asta]. Le-ați văzut? Le-am văzut și eu.

Pantalonii scurți? Ați văzut pantalonii scurți? Sunt neon, gen, de culoarea artificială a momelii? Și ridurile se întind în jurul obrajilor și se combină la nivelul anusului. Și nu vă uitați. Nu aveți voie să vă uitați. Serios, nu vă uitați, pentru că se filmează. Sunt în fundalul a vreo 10 TikTok-uri chiar acum”, a spus Shane Gillis la Saturday Night Live.

Multe vedete au reacționat

Dan Levy, vedeta serialului „Schitt's Creek”, nu a rămas indiferent la acest număr de stand-up și a reacționat. Acesta susține că femeile nu sunt prostituate pentru că se îmbracă în pantaloni scurți la sală, ci, în această situație, bărbații sunt misogini. 

„Apropo, am văzut mai multe sfârcuri de bărbați la sală decât am văzut vreodată femei etalându-și corpurile. Dar sunt fără cuvinte că așa ceva poate exista în direct la televiziunea națională. Și, ca să fiu perfect sincer, mai mulți bărbați ar trebui să se opună acestui lucru, deoarece este automulțumirea care a creat mediul în care femeile sunt agresate sexual și este o «conversație» și nu o «crimă»

Bărbații ar trebui să apere mai mult femeile. Aceasta nu este o problemă a femeilor, ci o problemă a tuturor. Pentru că, cu cât bărbații obiectifică mai mult femeile în mass-media, cu atât alți bărbați le văd mai mult ca pe niște obiecte și le tratează ca pe niște obiecte. Nu sunt obiecte. Sunt ființe umane superioare bărbaților, bine? Și îmi pare rău dacă asta mă pune în dificultate cu internetul, dar la naiba”, a spus Dan Levy, pe pagina sa de Instagram.

De asemenea, cântăreața Maren Morris a postat și ea un videoclip pe rețelele sociale referitor la monologul lui Shane Gillis, arătându-i degetul mijlociu. Fosta vedetă de la Saturday Night Live, Ego Nwodim, a postat luni un selfie de la sală, pe care a scris „prostituată care se reprezintă la datorie”. 

Cine este Shane Gillis. El a fost concediat în trecut de la Saturday Night Live

Shane Gillis este un comediant american, ce a început să facă stand-up în 2012. Acesta a creat și un podcast, alături de Matt McCusker, numit „Matt and Shane's Secret” și a fost podcastul cu cei mai mulți abonați de pe platforma Patreon din 2024. Acesta a mai jucat în „Beautiful Dogs”, de pe Netflix și este vedeta seriei „Gilly & Keeves”, alături de McKeever. 

Gillis a fost concediat de la Saturday Night Live în 2019 din cauza unor comentarii rasiste și homofobe, dar a fost invitat din nou să prezinte de trei ori de atunci. 

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