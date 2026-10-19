 Actrița de la Hollywood care l-a cucerit pe Ion Dichiseanu. Regretatul actor ar fi împlinit 93 de ani
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Actrița de la Hollywood care l-a cucerit pe Ion Dichiseanu. Regretatul actor ar fi împlinit 93 de ani

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Considerat unul dintre cei mai fermecători și eleganți artiști ai scenei românești, marele maestru Ion Dichiseanu rămâne o legendă vie a teatrului și filmului.

Ion Dichiseanu ar fi împlinit 93 de ani
Ion Dichiseanu ar fi împlinit 93 de ani Foto: arhivă

Cu o carismă rară și o ținută aristocratică, Ion Dichiseanu ar fi împlinit 93 de ani, prilej de rememorare nu doar a rolurilor sale memorabile, ci și a uneia dintre cele mai pasionale povești de dragoste din epoca de aur, trăită alături de un veritabil sex-simbol internațional.

Povestea de dragoste dintre Ion Dichiseanu si Sara Montiel

Actrița spaniolă Sara Montiel, aclamată la Hollywood în anii '60, a fost marea pasiune din viața maestrului.

Cei doi s-au întâlnit la jumătatea anilor '60, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Beirut, unde Ion Dichiseanu fusese invitat oficial la o recepție de gală și trecut în protocol sub numele cosmopolit „John Dicksen”.

Pentru a fi alături de el, celebra actriță nu a ezitat să înfrunte un mariaj și rigorile unei ambasade.

Sara Montiel a venit în România în perioada în care Ion Dichiseanu turna pentru pelicula „Tunelul”, semnată de regizorul Francisc Munteanu. Fascinată de artistul român, diva a ales să rămână o vreme în țară, însoțindu-l peste tot: la repetiții, la teatru, pe platourile de filmare, în restaurantele și cluburile selecte din București, dar și în excursii prin provincie. 

În volumul său autobiografic, „Am fost rivalul regelui”, Ion Dichiseanu a descris pe larg această legătură intensă, catalogată drept o dragoste „imposibilă”. Când Sara Montiel a fost distribuită într-un nou proiect cinematografic în Spania, a condiționat semnarea contractului de oferirea rolului principal masculin partenerului său român.

Din păcate, barierele regimului comunist și tergiversările interminabile ale autorităților române de a-i elibera pașaportul l-au blocat în țară.

Cei doi au ținut legătura la distanță o scurtă perioadă, însă separarea fizică a dus la despărțire, revederea lor având loc abia după opt ani.

Ce face în prezent Simona Florescu, vaduva lui ”Dichi”

Ani mai târziu, o altă femeie importantă a intrat în destinul regretatului actor: Simona Florescu. Căsătoria lor a stârnit numeroase comentarii la acea vreme, mai ales că artista avea doar 19 ani când l-a cunoscut pe cel ce avea să-i devină partener de viață, iar familia ei s-a opus vehement din cauza diferenței de vârstă de circa 35 de ani.

În ciuda tuturor prejudecăților, căsnicia lor a rezistat 22 de ani, iar rodul iubirii lor este fiica Ioana, care i-a făcut bunici odată cu venirea pe lume a nepoatei lor.

Deși s-au separat oficial, Simona Florescu a recunoscut că despărțirea de „Dichi” i-a lăsat urme adânci în suflet. Ulterior, artista nu a mai putut construi o relație serioasă și de durată, mărturisind deschis că orice bărbat apărut în viața ei sfârșea prin a fi comparat involuntar cu etalonul reprezentat de Ion Dichiseanu.

În prezent, ca femeie independentă, Simona Florescu se dedică aproape în totalitate activității artistice. Își susține traiul din muzică, urcând frecvent pe scenă în spectacole și recitaluri, cu precădere pe litoralul românesc în timpul sezonului estival.

Timpul liber îl împarte între Ioana, nepoțică și mama sa, singurul sprijin de familie rămas după trecerea în neființă a tatălui său. Chiar și după moartea lui Ion Dichiseanu, legătura spirituală a rămas neclintită: artista a mărturisit că vorbește adesea cu spiritul fostului soț, păstrând neatinsă prietenia sinceră care i-a unit până în ultimele clipe, potrivit bzi.ro.

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