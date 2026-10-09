Alexandra Ungureanu, despre relația la distanță cu iubitul din Londra: „Vreau și eu un cămin, o familie”

Alexandra Ungureanu (44 de ani) trăiește o iubire matură, dar cu mult dor.

1/5 Alexandra Ungureanu (44 de ani) trăiește o iubire matură Foto: click.ro

Artista și iubitul ei, un român care lucrează ca bucătar chef la Londra, sunt împreună de aproape trei ani și încearcă să nu lase să treacă mai mult de o lună fără să se vadă. Își doresc un cămin împreună, însă mai au de găsit soluții pentru a depăși distanța care îi separă.

„Sunt îndrăgostită, dar într-un mod matur”

Între studio, concerte și planuri profesionale, Alexandra Ungureanu numără zilele până la următoarea întâlnire cu iubitul.

Relația lor a trecut de emoțiile începutului, iar acum artista își dorește mai mult timp petrecut împreună.

„Sunt îndrăgostită, dar într-un mod matur și așezat și, evident, cu mult dor la pachet, pentru că în continuare avem o distanță la mijloc și numărăm zilele între plecări și veniri”, ne-a mărturisit Alexandra Ungureanu.

Anul acesta, iubitul ei a venit mai des în România, chiar dacă Bucureștiul nu este deloc pe gustul lui. Artista încearcă să îndulcească situația cu umor, încă de când îl ia de la aeroport.

„Anul acesta a venit cel mai mult în țară, culmea. A venit și în acest București, care îi displace din toate punctele de vedere. Eu mai glumesc cu el pe tema asta atunci când vine și îl iau de la aeroport…”, a povestit artista, amuzată.

Alexandra Ungureanu nu a mai ajuns la Londra din iulie. Îi este dor să meargă, însă munca a ținut-o în țară. Cei doi încearcă să se organizeze astfel încât întâlnirile să nu fie prea rare.

„Mi-e dor să mă duc, dar ce să fac, stau și muncesc. N-am mai fost din iulie. Dacă trece luna, deja e grav, adică e rău. În primul rând, e foarte periculos pentru că te înstrăinezi”, e de părere artista cu privire la relația ei la distanță.

„Pentru mine a fost un an mai special din punct de vedere profesional”

Pentru artistă, conversațiile la telefon nu pot înlocui viața în doi. După aproape trei ani de relație, își dorește un cămin și o familie alături de partenerul ei.

„La începutul relației stai la telefon cu orele, până te cunoști, până descoperi, totul e fascinant. După aceea se duce la alt nivel și trebuie efectiv să trăiești. Vreau și eu un cămin, o familie și spre asta intenționăm să mergem.... Mai avem de descoperit niște soluții…”, am mai aflat de la vedetă.

Și profesional, anul acesta a venit cu schimbări. Alexandra a renunțat la unele proiecte și își concentrează energia asupra muzicii. Petrece mult timp în studio și caută piesa care să o readucă în top.

„Pentru mine a fost un an mai special din punct de vedere profesional, pentru că a trebuit să renunț la anumite proiecte, să mă gândesc la altele. Sunt foarte mult în studio, cred că zeci de piese am ascultat în ultimele săptămâni și încerc să ajung la aceea care să mă ajute să fiu din nou acolo, în top”, ne-a mai spus Alexandra.

În această perioadă, artista a făcut și o schimbare în alimentație: a fost nevoită să renunțe la sare din cauza unui tratament despre care nu dorește, deocamdată, să ofere detalii. Cum preferă gustul sărat celui dulce, restricția nu este ușor de suportat și, după cum a povestit, a făcut-o mai irascibilă. Până și roșiile cumpărate din piață i se par lipsite de gust fără sare.