Alexandra Velniciuc, dezvăluiri despre primii bani câștigați din carieră: „Nu mi-au ajuns nici pe o măsea”

Alexandra Velniciuc se bucură de o carieră frumoasă atât în televiziune, cât și în actorie. Artista vorbește cu sinceritate despre începuturile sale profesionale, primii bani câștigați și experiențele care au ajutat-o să ajungă unde este astăzi.

Alexandra Velniciuc, dezvăluiri despre primii bani câștigați din carieră Foto: Arhiva Click!

Alexandra Velniciuc este fiica actorului Ștefan Velniciuc, căruia i-a călcat pe urme, în ciuda faptului că tatăl său nu și-a dorit inițial ca ea să urmeze aceeași cale. Cu toate acestea, artista și-a ascultat instinctul, și-a urmat pasiunea și a reușit să își construiască o carieră demnă de admirat.

Alexandra Velniciuc: „Nu mai țin minte ce am făcut cu primii bani”

Alexandra Velniciuc a vorbit deschis despre parcursul său profesional și a mărturisit că primii bani câștigați au fost extrem de puțini. Totodată, actrița a explicat că meseria pe care și-a ales-o nu este una din care să te îmbogățești, chiar dacă îți oferă satisfacții profesionale și posibilitatea de a duce un trai decent.

„Primii bani câștigați au fost atât de puțini, încât nu mi-au ajuns nici pe o măsea. Noi nu facem meseria aceasta pentru bani. Dacă ai norocul să profesezi mult timp, poți să trăiești civilizat, dar nu să te îmbogățești. Nu mai țin minte ce am făcut cu primii bani. Dar, dacă te referi la televiziune, am început să colaborez încă de pe băncile facultății. Iar după aceea, în anul al III-lea de facultate, am debutat în teatru.

Și, spre marea mea rușine, nu mai știu anul în care m-a luat în filmul «Păcală se întoarce», unde eram fata lui Virgil Ogășanu și a Ruxandrei Sireteanu. Colaborarea aceasta a fost o mare bucurie pentru mine. Pe mine m-a iubit Dumnezeu. Eu așa consider, pentru că am avut șansa să profesez încă de pe băncile facultății”, a povestit aceasta într-un interviu viva.ro.

„Nu și-a dorit ca eu să fac teatru”

Alexandra Velniciuc a recunoscut că, dacă nu s-ar fi născut într-o familie de artiști, cel mai probabil ar fi ales un cu totul alt drum profesional. Actrița a mărturisit că tatăl său, Ștefan Velniciuc, nu și-a dorit ca ea să urmeze o carieră în teatru, tocmai pentru că știa cât de dificilă este această meserie și câte sacrificii presupune.

„100% mi-a influențat cariera, deși el nu și-a dorit ca eu să fac teatru, pentru că știa cât de greu este. Cu siguranță, dacă nu m-aș fi născut într-o familie de artiști, aș fi mers pe un alt drum.”

Cum își menține silueta Alexandra Velniciuc la 46 de ani

Ajunsă la vârsta de 46 de ani, Alexandra Velniciuc reușește să își mențină o siluetă impecabilă și este atentă la obiceiurile sale alimentare. Artista a povestit, într-un interviu pentru Click!, că are norocul de a nu fi atrasă de dulciuri și produse făinoase, astfel că le consumă destul de rar. În schimb, recunoaște că îi plac mâncărurile grase, brânzeturile și produsele lactate.

Actrița a dezvăluit că mănâncă aproape orice, însă are câteva obiceiuri alimentare pe care le respectă încă din copilărie. Unul dintre acestea este să consume mai întâi salata și abia apoi friptura, fără să combine cele două preparate.

„Cu mâncatul, eu mănânc de toate însă am marele noroc că nu îmi place să mănânc dulciuri și făinoase, nu îmi plac, nu mă abțin de la ele, rar mănânc ceva dulce pentru că nu simt nevoia de dulce. În schimb, mănânc cantitativ foarte mult și mănânc foarte multă grăsime, grăsime animală. Îmi place smântâna, îmi place brânză grasă, îmi place carnea grasă. Mie îmi place carnea să fie împănată cu grăsime, nu vreau niciodată carne macră dar probabil că și din cauza obiceiurile bune pe care le-am deprins de când eram mică și anume acela de a mânca întâi salata, după aceea friptura, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să le combin, le mănânc separat întotdeauna. Așa am fost de când eram mică. După aceea am aflat de la nutriționiști că ăsta este cel mai bun mod de a nu te îngrășa dar eu nu am știut asta de la bun început!”, ne-a povestit Alexandra Velniciuc despre obiceiurile și deprinderile ei alimentare.