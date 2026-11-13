 Bubu Cernea, urare emoționantă pentu soția sa cu ocazia zilei de naștere. Ce mesaj i-a transmis și mama soacră: „Te iubim tare”
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FotoBubu Cernea, urare emoționantă pentu soția sa cu ocazia zilei de naștere. Ce mesaj i-a transmis și mama soacră: „Te iubim tare”

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Elena Mogîldea a avut parte de numeroase mesaje de felicitare și gânduri frumoase cu ocazia zilei sale de naștere, iar printre cele mai emoționante urări s-a numărat și cea venită din partea soacrei sale, Crina Mardare.

Urările primite de soția lui Bubu Cernea
Urările primite de soția lui Bubu Cernea Foto: instagram

Ce i-a transmis soacra

Mama lui Bubu Cernea a ales să marcheze momentul printr-o postare specială pe rețelele de socializare, în care a publicat două fotografii de colecție realizate în ziua nunții fiului său cu actrița.

Imaginile surprind un moment plin de afecțiune între Crina Mardare și Elena Mogîldea, cele două apărând îmbrățișate, într-o atmosferă încărcată de emoție. Fotografiile au fost însoțite de un mesaj cald, prin care celebra profesoară de canto și-a exprimat bucuria de a o avea pe Elena în familie.

„La mulți ani, fata noastră! Ne bucurăm atât de mult că faci parte din familia noastră! Te iubim tare și îți dorim să fii fericită și înconjurată de prieteni adevărați! La mulți ani minunați, Lenushka!”, a scris Crina Mardare în mediul online.

Declarația de dragoste făcută de Bubu Cernea pentru Elena Mogîldea

Nici soțul sărbătoritei nu a lăsat să treacă această zi fără să-i transmită un mesaj special. Bubu Cernea, cunoscut publicului și pentru activitatea sa de producător muzical la „Vocea României”, i-a făcut soției sale o declarație de dragoste amplă, în care a vorbit despre felul în care întâlnirea cu Elena Mogîldea i-a schimbat viața.

Artistul a publicat mai multe fotografii de la nunta lor, realizate în alb-negru, într-o mașină decapotabilă de epocă. Imaginile surprind câteva momente romantice din ziua în care cei doi și-au unit destinele și au fost însoțite de o mărturisire profundă despre iubire, recunoștință și sprijinul pe care îl primește din partea partenerei sale.

Bubu Cernea a mărturisit că Elena este persoana care i-a adus echilibru și sens în viață, dar și omul care îl susține necondiționat în tot ceea ce face. Mai mult, acesta a ținut să-i mulțumească public pentru contribuția pe care o are la reușitele sale, subliniind că o mare parte din ceea ce realizează i se datorează.

„De când ai apărut în viața mea, totul a început să aibă sens, că până atunci nu prea se lega nimic… Iubirea pe care ți-o port nu poate fi scrisă în cuvinte, pentru că toate cuvintele mi se par mult prea mici pentru ce însemni și ce simt eu pentru tine, iubirea mea cea mare”, a scris acesta.

În continuarea mesajului, producătorul muzical i-a urat soției sale multă sănătate și fericire, mărturisind cât de importantă este prezența ei în viața sa.

„Ești efectiv cea mai minunată și mai extraordinară persoană din toată lumea asta și din alte lumi, dacă mai există. Să știe toată lumea de ce pot face ce fac... datorită ție. La mulți ani, soția mea dulce, uimitoare, incredibilă, magică și magnifică! Te iubesc până la capătul celei mai îndepărtate galaxii și înapoi”, a mai transmis Bubu Cernea.

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