Călin Donca, lovit la buzunar! O parte din afacere i-a fost distrusă și trebuie să suporte costurile: „Dezastru”

Călin Donca a anunțat că unul dintre parcurile fotovoltaice în care este implicat a fost afectat de condițiile meteorologice extreme din ultimele zile. Antreprenorul a explicat că rafalele puternice de vânt au provocat distrugeri semnificative, afectând aproximativ un sfert dintre panourile instalate în parc.

Foto: Facebook

Probleme pentru Călin Donca

Într-un videoclip publicat pe TikTok, acesta a prezentat amploarea pagubelor și a precizat că reparațiile vor implica costuri considerabile.

„Dezastru, dragilor, dezastru la un parc din cele pe care le deținem. N-am să vă spun locația, însă pot să vă spun faptul că aceste lucruri se mai întâmplă în domeniul nostru. A venit un vânt foarte puternic și a afectat undeva la 25% din toate panourile din parc”, a declarat Călin Donca.

Omul de afaceri a subliniat că, deși situația nu a fost provocată de o greșeală umană, cineva trebuie să suporte cheltuielile generate de incident. Acesta a precizat că nu intenționează să transfere costurile către investitori și că își va asuma personal întreaga reparație.

„Este o cheltuială foarte mare, pe care eu însumi va trebui să o susțin. Nu investitorii, pentru că investitorii nu au nicio vină. N-am nici eu nicio vină, dar astfel de lucruri se întâmplă”, a explicat el.

Aproximativ 25% dintre panouri au fost afectate

Potrivit declarațiilor sale, fenomenul meteo a produs distrugeri și în alte zone din regiune, nu doar în interiorul parcului fotovoltaic. Călin Donca a menționat că vântul puternic a avariat acoperișuri, a smuls țigle și a doborât copaci, semn că a fost vorba despre un episod meteorologic sever.

„Vântul a scos acoperișuri, a scos țigle, a scos pomi. A fost nebunie totală. În țara noastră există zone în care se întâmplă astfel de lucruri”, a mai spus antreprenorul.

Totodată, acesta a folosit situația pentru a atrage atenția asupra importanței alegerii amplasamentului unui parc fotovoltaic și asupra riscurilor pe care investitorii din domeniul energiei regenerabile trebuie să le ia în calcul.

Deși nu a oferit detalii despre valoarea exactă a pagubelor, Călin Donca a lăsat de înțeles că reparațiile vor necesita o investiție semnificativă și vor fi suportate integral din fonduri proprii.

Călin Donca, implicat într-un accident

Călin Donca a trecut prin momente tensionate după ce a fost implicat într-un accident cu un vehicul de teren. Afaceristul a povestit chiar el ce s-a întâmplat și a explicat că incidentul s-a produs în timpul unei manevre pe care a încercat să o execute cu mașina unui prieten.

Potrivit declarațiilor făcute de afacerist, totul s-a întâmplat în momentul în care a încercat să realizeze un derapaj controlat cu vehiculul care aparține unui prieten. Manevra nu a decurs conform planului, iar autovehiculul s-a răsturnat.

Călin Donca a explicat că mașina fusese modificată de proprietar, iar el nu a reușit să o controleze așa cum și-ar fi dorit.

Deși vehiculul s-a răsturnat în urma accidentului, Călin Donca a precizat că starea sa este una bună. Cu toate acestea, lovitura suferită la nivelul capului l-a determinat să ia în calcul un control medical amănunțit.

„Și-a făcut modificări și am vrut să fac un derapaj controlat și s-a răsturnat, s-a dat peste cap. N-am coordonat bine, i-am rupt o oglindă, la mine a fost mai rău”, a declarat afaceristul pentru Cancan.