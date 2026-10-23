 Călin Donca, lovit la buzunar! O parte din afacere i-a fost distrusă și trebuie să suporte costurile: „Dezastru”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoCălin Donca, lovit la buzunar! O parte din afacere i-a fost distrusă și trebuie să suporte costurile: „Dezastru”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Călin Donca a anunțat că unul dintre parcurile fotovoltaice în care este implicat a fost afectat de condițiile meteorologice extreme din ultimele zile. Antreprenorul a explicat că rafalele puternice de vânt au provocat distrugeri semnificative, afectând aproximativ un sfert dintre panourile instalate în parc.

calin donca foto facebook png
Foto: Facebook

Probleme pentru Călin Donca

Într-un videoclip publicat pe TikTok, acesta a prezentat amploarea pagubelor și a precizat că reparațiile vor implica costuri considerabile.

„Dezastru, dragilor, dezastru la un parc din cele pe care le deținem. N-am să vă spun locația, însă pot să vă spun faptul că aceste lucruri se mai întâmplă în domeniul nostru. A venit un vânt foarte puternic și a afectat undeva la 25% din toate panourile din parc”, a declarat Călin Donca.

Omul de afaceri a subliniat că, deși situația nu a fost provocată de o greșeală umană, cineva trebuie să suporte cheltuielile generate de incident. Acesta a precizat că nu intenționează să transfere costurile către investitori și că își va asuma personal întreaga reparație.

„Este o cheltuială foarte mare, pe care eu însumi va trebui să o susțin. Nu investitorii, pentru că investitorii nu au nicio vină. N-am nici eu nicio vină, dar astfel de lucruri se întâmplă”, a explicat el.

Aproximativ 25% dintre panouri au fost afectate

Potrivit declarațiilor sale, fenomenul meteo a produs distrugeri și în alte zone din regiune, nu doar în interiorul parcului fotovoltaic. Călin Donca a menționat că vântul puternic a avariat acoperișuri, a smuls țigle și a doborât copaci, semn că a fost vorba despre un episod meteorologic sever.

„Vântul a scos acoperișuri, a scos țigle, a scos pomi. A fost nebunie totală. În țara noastră există zone în care se întâmplă astfel de lucruri”, a mai spus antreprenorul.

Totodată, acesta a folosit situația pentru a atrage atenția asupra importanței alegerii amplasamentului unui parc fotovoltaic și asupra riscurilor pe care investitorii din domeniul energiei regenerabile trebuie să le ia în calcul.

Deși nu a oferit detalii despre valoarea exactă a pagubelor, Călin Donca a lăsat de înțeles că reparațiile vor necesita o investiție semnificativă și vor fi suportate integral din fonduri proprii.

Călin Donca, implicat într-un accident

  Călin Donca a trecut prin momente tensionate după ce a fost implicat într-un accident cu un vehicul de teren. Afaceristul a povestit chiar el ce s-a întâmplat și a explicat că incidentul s-a produs în timpul unei manevre pe care a încercat să o execute cu mașina unui prieten.  

Potrivit declarațiilor făcute de afacerist, totul s-a întâmplat în momentul în care a încercat să realizeze un derapaj controlat cu vehiculul care aparține unui prieten. Manevra nu a decurs conform planului, iar autovehiculul s-a răsturnat.

Călin Donca a explicat că mașina fusese modificată de proprietar, iar el nu a reușit să o controleze așa cum și-ar fi dorit.

Deși vehiculul s-a răsturnat în urma accidentului, Călin Donca a precizat că starea sa este una bună. Cu toate acestea, lovitura suferită la nivelul capului l-a determinat să ia în calcul un control medical amănunțit.

„Și-a făcut modificări și am vrut să fac un derapaj controlat și s-a răsturnat, s-a dat peste cap. N-am coordonat bine, i-am rupt o oglindă, la mine a fost mai rău”, a declarat afaceristul pentru Cancan.

Ghid de cumpărături

Gabi Bădălău și Claudia Patrășcanu
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască Vedete românești
banner ilona brezoianu jpg
#Exclusiv Click!
VideoIlona Brezoianu, dezvăluiri despre fiul ei, Matei: „El crede că taică-su e maică-sa”. Ce spune despre al doilea copil Interviurile Click!
image
„Mergi la muncă!”. Reacțiile virale ale escrocilor prinși cu „alba-neagra” în Londra când un justițiar i-a marcat cu vopsea roșie adevarul.ro
image
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE adevarul.ro

Parteneri

image
„Sava pleacă de la Craiova în iarnă”. Toate detaliile transferului. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Câţi bani vei da pe impozitul pe casă în 2027, în funcţie de zona în care stai observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
Șeful gărzilor de corp ale lui Călin Georgescu a venit la DIICOT. Va fi audiat în dosarul privind căutarea tehnicii de filaj din casa fostului candidat www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani as.ro
image
Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ playtech.ro
image
Victor Becali, atacuri în valuri după ce s-a întâlnit cu „pisicuța” Chiricheș: „Plângea la mine în birou. Fii, mă, bărbat!” www.fanatik.ro
image
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii okmagazine.ro
image
Regina-Rezervă! Moștenitoarea tronului norvegian îi ține deja locul mamei sale bolnave. Ce apariție spectaculoasă cu tiară a avut Ingrid Alexandra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Harun al-Rashid, povestea adevărată a unui calif intrat în legendă historia.ro
Matthew Perry foto Profimedia jpg
„Doamne, el e!” Sora lui Matthew Perry dezvăluie ce s-a întâmplat la înmormântarea actorului din „Prietenii tăi”, Vedete internaționale
Daniel (Dani) Mocanu si Ionut Nando Mocanu sunt adusi in tara pe aeroportul Otopeni, Ilfov, 20 martie 2026 Inquam Photos Octav Ganea (1) jpeg
Dani Mocanu, mesaj transmis din închisoare după aproape nouă luni de detenție: „În curând” Vedete românești
Smiley și Pavel Bartoș în Vacanță All Inclusive
VideoSmiley și Pavel Bartoș, momente savuroase la filmările pentru „Vacanță All Inclusive”. Ce au pățit pe platou Vedete românești
picioarer jpg
#Exclusiv Click!
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie Vedete românești
Theo Rose jpg
Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport: „Știe băiatul tău că are mamă?”. Ce nu mai tolerează vedeta Vedete românești
banner mirela retegan jpg
#Exclusiv Click!
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție Vedete românești
Daniela Gyorfi a plecat în lacrimi de la Atypic Beauty: „Mi-am adus aminte de mama pe căruț”
#Exclusiv Click!
Motivul pentru care Daniela Gyorfi a plecat în lacrimi de la Atypic Beauty: „N-am mai putut” Vedete românești
image png
Video Dani Oțil, uluit de curajul unui pescar întâlnit în Malta: „Cât să fii de pasionat?” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net